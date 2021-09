Examen des transferts d’été de Tottenham Hotspur

Cette semaine, Fabricio Paratici de Tottenham Hotspur a donné une séance de questions-réponses dans laquelle il a discuté des transferts du club au cours de la fenêtre d’été. Avec une myriade d’arrivées et de départs jusqu’au bout, il y avait beaucoup à analyser.

Le rôle de Paratici reste quelque peu indéfini, le «directeur général du football» étant un rôle nouvellement créé au club. Les informations disponibles suggèrent qu’il a été amené pour un degré de connaissances et de contacts footballistiques que Daniel Levy ne pouvait égaler.

Avec un certain nombre de footballeurs internationaux de qualité recrutés, les fans devraient juger sa première période d’activité comme un succès qualifié. Il peut y avoir un minimum de déception à ne pas obtenir plus de noms de stars, mais les résultats sont très éloignés de l’économie initiale liée à la pandémie des attentes ajustées de Levy. Dans chaque position sur le terrain, Tottenham a amélioré ses transferts.

Transferts d’été de Tottenham Hotspur

Hotspur coup de poing

Le premier des transferts de Tottenham Hotspur est venu du prêt du gardien numéro un de l’Atalanta, Pierluigi Gollini. Avec un déménagement permanent possible et aucune perspective de jeune gardien de but en vue, un tel résultat semble susceptible de se produire.

Il a été le gardien de premier choix de l’Atalanta lors de leurs campagnes nationales et européennes la saison dernière. L’Italien a impressionné entre les bâtons et il a déjà une série d’apparitions internationales à son actif. Il est une mise à niveau sur Joe Hart (à Celtic) et Paulo Gazzaniga (Fulham) maintenant décédés.

Hugo Lloris ne rajeunit pas et Gollini pourrait être amené à hériter éventuellement du créneau de départ. Bien qu’il ait concédé contre Paços de Ferreira, il avait généralement l’air assuré de sa position et du ballon lors des barrages européens.

Défendre les activités de transfert de Tottenham

Faire venir Emerson Royal et Christian Romero représente des affaires solides et nécessaires. S’il sera difficile de remplacer complètement Toby Alderweireld, Romero semble bien placé pour assumer un rôle de premier plan à l’arrière. Il pourrait très bien s’avérer être le poids central défensif requis.

Trois feuilles blanches consécutives de Premier League pour le duo Eric Dier-Davinson Sanchez ont été impressionnantes (et quelque peu surprenantes). Leur déplacement devient ainsi une affaire de détermination méritocratique. Mais au fur et à mesure que la saison avance et que Tottenham rivalise sur plusieurs fronts, Romero devrait avoir toutes les chances de justifier ses frais de 45 millions de livres sterling.

La date limite de transfert d’Emerson Royal à Tottenham est d’une plus grande incertitude. Le journaliste Tim Vickery l’a qualifié de “un peu fragile”, notant qu’il n’a joué qu’une seule fois pour le Brésil lors de la Copa America, et que c’était un match nul. Il n’a que trois apparitions à Barcelone à son actif et a soufflé le chaud et le froid pendant son séjour au Real Betis. Il a très certainement du potentiel, ayant démontré des aperçus de qualité. Mais c’est un pari.

Au moins, il a une place dans l’équipe, Serge Aurier partant d’un commun accord. Parallèlement aux transferts de Juan Foyth (à Villareal) et de Danny Rose (Watford) loin de Tottenham, la résiliation contractuelle d’Aurier marque, espérons-le, le début d’un plus grand zeste défensif et d’une cohésion qualitative à l’arrière.

Transferts de milieu de terrain moyen

Dans le vieux cliché du football, le retour d’Oliver Skipp de son prêt à Norwich City “ressemble à un transfert”. En effet, ses performances représentent jusqu’à présent une nette amélioration par rapport à celles de Harry Winks. Cela adoucit certainement le coup de perdre le joueur de l’équipe Moussa Sissoko contre Watford pour 3 millions de livres sterling.

Un autre futur remplaçant pourrait venir sous la forme de Pape Matar Sarr de Metz. Selon les termes de Paratici, le milieu défensif, qui a été prêté à Metz pour la saison, est “l’un des plus talentueux d’Europe”. L’international sénégalais est à surveiller pour l’avenir.

Dans l’immédiat ici et maintenant, l’accord de swap Eric Lamela-Bryan Gil de 21,6 millions de livres sterling est une affaire intéressante. Lamela a été un serviteur fantastique pour le club, enfilant ses chaussettes et ses adversaires dans le sol. Mais quel que soit l’attachement sentimental qu’il puisse y avoir, il n’était pas la qualité de la première équipe pour une équipe à la recherche du statut d’élite.

Gil est un international espagnol de première classe (et aussi un médaillé olympique). Il a démontré à plusieurs reprises ses capacités athlétiques et footballistiques et plaidera certainement sa cause pour une place de titulaire. Mais la configuration actuelle voit les attaquants errer, faisant confiance à leurs coéquipiers pour remplir les postes et courir dans l’espace. Gil devra certainement adapter son jeu d’un homme large et complet pour faire l’affaire.

Pas d’affaire à terme

Contre-intuitivement, la plus grande histoire de transfert pour Tottenham cette fenêtre a abouti au maintien du statu quo antebellum pour Harry Kane. De nombreux fans ont eu un sentiment d’inévitabilité avec son départ, donc le fait que le capitaine anglais reste est un bonus indéniable. Il est suffisamment professionnel pour ne pas perturber la cohésion de l’équipe ou le moral de l’équipe, et fournira une puissance de feu et un pivot central à l’attaque.

Il peut y avoir un sentiment de déception qu’un attaquant remplaçant n’ait pas été recruté. On peut soutenir que Son Heung-min peut jouer au milieu, comme il l’a démontré contre Manchester City et les saisons précédentes. Mais si Kane devait succomber à une blessure (comme cela semble souvent arriver), alors les Spurs pourraient manquer à l’avant.

Troy Parrott a été prêté à MK Dons, mais le jeune espoir Dane Scarlett reste. Il se peut qu’il dispose d’un certain temps de jeu en Europa Conference League, mais il y a des points d’interrogation quant à sa volonté d’assumer une position en équipe première. Même les services temporaires de quelqu’un comme Lautaro Martínez ont peut-être facilité une telle transition.

