Examen d’OctoFi et d’INKubator 2021: ce que vous devez savoir

Avertissement: La capitale a reçu un paiement en échange de la rédaction de cet article.

En ce qui concerne la communauté DeFi, il y a beaucoup à considérer et certainement un certain nombre de façons que vous voudrez regarder de plus près. Si vous êtes intéressé à vous impliquer avec DeFi mais que vous n’êtes pas sûr que ce soit le bon processus pour vous, vous voudrez certainement examiner de plus près OctoFi, qui peut vous apporter encore plus d’avantages et encore plus de raisons de vous impliquer dans le marché financier décentralisé au fur et à mesure de son évolution.

Qu’est-ce qu’OctoFi?

Tout d’abord, jetons un coup d’œil à ce qu’est OctoFi. Cette plateforme est conçue pour vous offrir des remboursements en espèces pour effectuer des transactions avec son système. Ils le font pour les transactions qui utilisent des financements décentralisés et des marchés de jetons non fongibles. Et avec une simple transaction que vous feriez de toute façon, vous pourriez gagner des crypto-monnaies, sans rien faire d’autre. Cela le rend beaucoup plus pratique pour les utilisateurs et incite encore plus de gens à essayer le système et à voir ce qu’ils peuvent faire et ce qu’ils peuvent accomplir.

OctoFi dApp – Cette partie du processus concerne l’application qui vous donne un accès direct aux marchés DeFi et NFT. Tout est fait en un seul endroit, ce qui vous permet de vous impliquer beaucoup plus facilement et d’essayer des choses. Et comme il s’agit d’une application tout-en-un, il est également possible de rendre la connexion plus pratique.

Portefeuille OctoFi – Avec ce portefeuille, vous pouvez réduire vos frais car ils sont intégrés. Vous bénéficierez également d’une assistance encore plus étendue pour les réseaux souhaités et pour certaines des principales fonctionnalités liées à la NFT, ce qui vous permettra d’investir facilement sans suivi des utilisateurs.

Jeton OctoFi – Enfin, vous obtiendrez un jeton offrant des fonctionnalités uniques et de gouvernance ainsi que le partage des revenus. Sans oublier qu’il s’agit d’un ERC-20 et qu’il fonctionne sur le réseau Ethereum, il vous apportera donc sécurité et polyvalence en même temps.

Comprenez comment cela fonctionne

En travaillant avec l’un des partenaires de référence pour le système, via leurs sites Web ou via le dApp et en utilisant le portefeuille OctoFi, vous pouvez faire un énorme profit. C’est parce que ces partenaires offrent une partie des revenus à OctoFi. Parce que vous leur bénéficiez, ils vous sont également bénéfiques. OctoFi vous remboursera 40% de la commission reçue (tant que vous utilisez son portefeuille). Ensuite, le reste de la commission est partagé entre les détenteurs de jetons. En conséquence, vous pourrez profiter de vous-même et des détenteurs de jetons au sein de la plate-forme.

Pour ceux qui n’utilisent pas le portefeuille, toutes les commissions gagnées sur leur transaction sont envoyées aux détenteurs des jetons. Vous ne serez éligible à aucune partie du revenu par vous-même, sauf si vous êtes un détenteur de jetons.

Plonger dans les profondeurs

Examinons de plus près certaines des différentes fonctionnalités et aspects qui existent actuellement et qui devraient entrer en jeu très bientôt. Après avoir mentionné chacun d’entre eux, c’est une bonne idée de regarder chacun de plus près pour voir ce que vous pouvez découvrir et comment ils pourraient fonctionner pour vous et les besoins que vous avez dans votre propre planification financière décentralisée. Et cela commence par le dApp qui vous permettra d’accéder à tout sur cette plateforme.

DApp

C’est en fait l’aspect clé de l’ensemble de la plate-forme et il vous offre une remise en argent via vos transactions. Il s’agit du produit initial de la société et est conçu pour être aussi simple que possible, afin que les personnes novices dans le monde des crypto-monnaies puissent toujours se sentir à l’aise. Pour ceux qui ne savent pas ce qu’ils font, cette application les aidera et rendra l’ensemble du processus beaucoup plus facile sur la route. Ce sera certainement une amélioration majeure et encore plus de gens commenceront par la crypto-monnaie dans son ensemble.

Bourse

Le portefeuille n’est actuellement pas disponible via le système, mais ce sera le point principal de tout. Il vous permettra de télécharger et de commencer immédiatement à négocier via des partenaires de référence, vous permettant ainsi de gagner une variété de rabais. Ce système assurera la plupart des fonctions et constituera la pierre angulaire du projet. Bien que l’application soit un aspect essentiel pour obtenir ces avantages, vous devrez télécharger le portefeuille pour être éligible à l’une des nouvelles commissions et au partage des revenus qui accompagnent le processus.

Symbolique

Les jetons OCTO font partie du processus de gouvernance du système. Ces jetons vous permettent la répartition des revenus et vous permettront d’obtenir des fonctions supplémentaires. Ils peuvent être achetés auprès d’OctoFi ou d’Uniswap, ce qui vous permet de commencer en toute sécurité. Votre part de revenus sera basée sur la quantité spécifique et proportionnelle d’OCTO que vous avez par rapport à l’offre actuelle en circulation. Un instantané sera pris chaque mois pour sécuriser votre pourcentage OCTO pour le mois et vous assurer que vous gagnez le montant de revenu auquel vous avez droit.

Les paiements sont effectués dans des devises stables et déposés directement dans des portefeuilles. Il n’y a aucune obligation de parier ou de réclamer pour le moment. Vous devez également conserver des montants égaux ou supérieurs à OCTO à la fin du mois pour commencer à gagner un partage des revenus. Vous n’obtiendrez pas non plus de récompenses supplémentaires pour l’OCTO que vous achetez au cours du mois, mais vous bénéficierez de l’avantage OCTO qui était présent au début du mois et qui est toujours présent le dernier jour du même mois.

Que ce passe t-il après?

L’une des premières choses que vous voudrez voir lorsque nous réfléchissons à la suite est INKubator. Il s’agit d’une rampe de lancement conçue pour offrir un BIT / Prévente décentralisé et automatisé. Il est conçu pour fonctionner automatiquement via le trading Uniswap et pour se connecter au casier de liquidité. Tout cela offrira encore plus d’avantages et d’opportunités à ceux qui sont engagés dans la plateforme OctoFi et en particulier à ceux qui sont déjà détenteurs d’OCTO et prêts à participer à la prochaine vente initiale. Ceci depuis le lancement du lancement.

Le lancement d’INKubator sera disponible pour ceux qui débutent et qui ont une petite quantité sur la plate-forme, ainsi que pour ceux qui en ont une plus grande quantité sur la plate-forme. De plus, ceux qui possèdent au moins 8 jetons OCTO peuvent participer à des ventes privées dans la rampe de lancement et avoir la première occasion d’essayer les nouvelles opportunités et disponibilités qui vont avec. Mieux encore, la plate-forme s’efforce d’obtenir une transparence totale pour la plate-forme et pour tous les aspects, y compris la nouvelle rampe de lancement, ce qui signifie que vous pourrez tout voir directement.

Un projet peut communiquer directement avec OctoFi pour apparaître sur la rampe de lancement. Ils seront ensuite examinés par Octagon pour s’assurer qu’il correspond au profil et qu’il est préalablement vérifié et aligné avec le manifeste global. À partir de là, il sera ajouté à la liste blanche (ou refusé). Si vous êtes sur la liste blanche, vous pouvez commencer à préparer le lancement et Octagon préparera les annonces. Cela signifie que l’application n’a pas à se soucier de la création du contenu pour lancer complètement l’option au reste de la communauté. Octagon se chargera d’aviser la communauté de ce qui est à venir.

Ceux qui ont actuellement OCTO pourront accéder à l’application INKubator pour participer à la vente des jetons pour commencer. Ensuite, les paires de trading Uniswap sont créées et le projet peut initier un blocage de liquidité. Ce lancement permettra aux investisseurs de se lancer plus facilement et de s’assurer qu’ils s’engagent dans un système qualité. Ils pourront avoir de meilleures chances de réaliser des revenus et des bénéfices importants en démarrant de cette façon et en s’assurant qu’ils travaillent avec des entreprises de haut niveau qui savent ce qu’elles font.

Options avancées

Le système travaille également sur une variété d’avantages et d’améliorations pour l’avenir. Cela inclut le portefeuille d’extension de navigateur qui est conçu pour être publié très prochainement. Nous avons déjà discuté du portefeuille et de la manière dont il permettra aux utilisateurs d’obtenir un meilleur retour sur investissement, même lorsqu’ils travaillent avec des organisations et des entreprises complètement extérieures à OctoFi. Ils peuvent utiliser le portefeuille pour gagner encore plus d’argent et s’assurer de participer de la meilleure façon possible.

CrossChain Swap et CrossChain Bridges sont deux autres domaines dans lesquels il est important de considérer les avantages et les opportunités. Ils devraient être publiés prochainement et sont en fait déjà en cours à partir de ce mois-ci. Cela signifie que vous pourrez commencer à les utiliser dès que la plate-forme continuera à implémenter chacun des différents aspects et s’assurera que les utilisateurs peuvent tirer le meilleur parti des fonctionnalités et de leur signification. Le plus important est d’attendre et de voir ce qui se passe ensuite pour la plate-forme.

Ils ont un plan pour le reste de l’année, qui comprend des mises à jour du navigateur et des options complémentaires, ainsi que la rampe de lancement NFT au deuxième trimestre de l’année. Il comprend la gestion des adresses hors ligne, des améliorations de la rampe de lancement et une augmentation des données de plate-forme au troisième trimestre de l’année et sera produit encore plus au quatrième trimestre. Cela inclura des options L2, des améliorations CrossChain et même des solutions d’échange de chaînes OTC. Et tout cela après que la plate-forme ait déjà franchi une multitude de jalons différents. Tout au long de l’année précédente, lors de leur lancement, cette plateforme a pu réaliser une série de fonctionnalités.

Que se passe-t-il ensuite?

Si vous souhaitez vous lancer avec DeFi, vous voudrez certainement regarder de plus près cette plate-forme et voir comment OctoFi peut vous aider. Cette plate-forme fera certainement une énorme différence dans votre processus d’investissement et vous permettra de gagner un partage de revenus et des commissions simplement en interagissant avec des entreprises et des organisations que vous feriez normalement de toute façon. Ce sera un pas important dans la bonne direction pour vous et le type de rendement que vous cherchez à obtenir en ce qui concerne la finance décentralisée et la cryptographie dans son ensemble.