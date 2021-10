Examen du casque de jeu Master & Dynamic MG20

Master & Dynamic fait des vagues depuis quelques années maintenant. La société est connue pour fabriquer des écouteurs ultra-premium mettant l’accent sur un design époustouflant et une excellente qualité audio. Maintenant, cependant, la société apporte cette expérience au monde du jeu, avec son premier casque de jeu – le casque de jeu Master & Dynamic MG20.

Master & Dynamic a l’expérience du casque vers le bas – c’est clair. Mais construire de bons casques de jeu est différent. Les casques de jeu doivent être ultra-confortables pour les longues sessions de jeu. Ils doivent avoir une autonomie décente s’ils sont sans fil, comme le MG20. Et, ils doivent pouvoir fonctionner avec une faible latence. Le casque de jeu Master & Dynamic MG20 est-il performant, au prix élevé de 449 $ ?

Revue Master & Dynamic MG20 : Conception

Master & Dynamic fabrique traditionnellement de superbes casques, et le Master & Dynamic MG20 ne fait pas exception à cette règle. Le casque garde une forme similaire à ses autres paires d’écouteurs, avec la forme ovale des oreillettes et des coussinets d’oreille en peluche. Il supprime cependant les schémas de couleurs, au profit d’un look tout noir ou tout blanc. Je passe en revue le modèle noir et j’aime beaucoup son look.

Source de l’image latérale Master & Dynamic MG20 : Christian de Looper pour .

L’oreillette gauche est l’endroit où vous obtiendrez la majorité des commandes, avec une molette de volume du microphone qui se met en sourdine lorsqu’elle est enfoncée, un bouton pour activer ou désactiver le son surround virtuel 7.1 et un bouton Bluetooth, qui sert également de bouton d’alimentation. Il y a aussi le port USB-C et une entrée pour le microphone, qui est amovible. Sur l’oreillette droite, vous trouverez les autres commandes, y compris la molette de volume général et un bouton pour contrôler la lecture. Il y a beaucoup de contrôles auxquels s’habituer, mais cela ne devrait pas prendre trop de temps pour s’y habituer.

Comme d’autres paires d’écouteurs M&D, le MG20 est clairement construit à partir de matériaux haut de gamme. Il a une structure en métal, avec un bandeau en Alcantara et en toile enduite. Il y a beaucoup de rembourrage agréable dans les coussinets d’oreille, avec un revêtement en peau d’agneau. Tout a l’air et se sent bien, et malgré le métal, le casque est assez léger.

Commandes Master & Dynamic MG20 Source de l’image : Christian de Looper pour .

Dans la boîte, outre le casque lui-même, vous obtiendrez une gamme d’accessoires. Il existe un câble USB-C vers 3,5 mm, qui vous permet de jouer en mode filaire. Et, il y a un répartiteur pour les entrées microphone et audio sur votre PC. Vous obtiendrez également le microphone détachable et un filtre anti-pop pour ce microphone, un dongle pour les connexions à faible latence 2,4 GHz, un câble USB-A vers USB-C standard et un joli sac de transport haut de gamme. Oui, c’est beaucoup – et à peu près tout ce dont vous aurez besoin.

Revue Master & Dynamic MG20 : Caractéristiques et batterie

Le casque de jeu Master & Dynamic MG20 peut se connecter à l’application M&D Connect, ce qui vous permet de modifier ses paramètres, de mettre à jour le micrologiciel, etc. En règle générale, l’application est bien conçue et facile à utiliser, et elle vous permet de modifier les paramètres du casque que vous pouvez utiliser pendant votre jeu.

Bien sûr, si vous prévoyez d’utiliser Bluetooth avec d’autres appareils, l’utilisation de l’application peut être un peu compliquée. Le casque ne prend en charge la connexion via Bluetooth qu’à un seul appareil, ce qui signifie que vous devrez vous reconnecter avec votre téléphone chaque fois que vous souhaitez utiliser l’application. Pour ceux qui utilisent plutôt le dongle ou la connexion filaire, ce ne sera pas une grosse affaire. Mais cela importera pour ceux qui souhaitent utiliser leur casque via Bluetooth avec d’autres appareils. Par exemple, j’ai fini par le coupler avec mon Apple TV pour une écoute privée dans le salon lorsque je ne jouais pas sur la PS5.

Grâce à l’application, vous pouvez modifier l’égaliseur, soit en utilisant l’un des préréglages, soit en créant le vôtre. Vous pouvez également sélectionner le moment où le casque doit s’éteindre automatiquement. C’est vraiment tout, il n’y a pas beaucoup d’autres paramètres à modifier.

Master & Dynamic évalue le casque comme offrant 22 heures de batterie. C’est pas mal du tout. C’est à peu près à égalité avec de nombreux autres casques de jeu haut de gamme.

Test Master & Dynamic MG20 : Confort

Un bon casque de jeu doit rester confortable, et le casque Master & Dynamic MG20 n’est pas mauvais. Comme mentionné, le casque offre beaucoup de rembourrage dans les oreillettes et une bonne quantité de rembourrage sous le bandeau. Cela garantit que vous pourrez le porter pendant des heures.

Master & Dynamic MG20 Comfort Source image : Christian de Looper pour .

Maintenant, bien que confortable, le casque n’atteint pas tout à fait les hauteurs des casques les plus confortables. Par exemple, SteelSeries a construit un système de bandeau incroyable qui reste à peu près inégalé dans le monde des casques de jeu. Néanmoins, le casque offre une pince décente et un rembourrage suffisant pour rester confortable pendant les sessions de jeu plus longues.

Avis Master & Dynamic MG20 : Qualité sonore

La chose la plus importante à propos du casque Master & Dynamic MG20 est peut-être son son, et heureusement, il sonne bien. Comme mentionné, si vous n’aimez pas le profil de fréquence prêt à l’emploi, vous pouvez le modifier via l’application. Mais, hors de la boîte, ça sonne plutôt bien.

Pour commencer, la réponse des basses est très bonne. Vous obtiendrez des basses profondes et puissantes qui sonnent naturellement tout en s’étendant bien et bas. Les grosses caisses offrent un bruit sourd solide, tandis que les guitares basses et les synthés étaient lourds sans être boueux.

Les médiums sont bien réglés, et aussi relativement plats. J’apprécie les médiums au son naturel. Heureusement, il y avait assez de réponse pour rendre les voix assez faciles à entendre.

Master & Dynamic MG20 Top Source de l’image : Christian de Looper pour .

Ma chose préférée à propos de la qualité sonore ici était la réponse haut de gamme. Il y a une tonne de détails et de clarté dans ces écouteurs, ce qui en fait un profil sonore passionnant dans l’ensemble. Les cymbales sont belles et nettes, tandis que les guitares ont une belle coupe. Dans les jeux, cela permet une expérience plus immersive, car les choses semblent un peu plus naturelles.

Le casque prend en charge le son surround 7.1 virtualisé et sonne bien. C’est à peu près à égalité avec les autres technologies surround virtuelles. Je n’utilise pas souvent la technologie du son surround virtuel, mais ceux qui aiment l’idée apprécieront la façon dont cela sonne ici.

Le microphone intégré est également très bien. Il n’offre pas autant de détails que certains pourraient le souhaiter, et ce n’est probablement pas le microphone sur lequel s’appuyer pour des choses comme l’enregistrement de podcasts ou de vidéos. Mais vos coéquipiers pourront facilement entendre ce qui se passe, ce qui est le plus important.

Conclusion

Le Master & Dynamic MG20 est un premier casque de jeu solide de l’une des meilleures sociétés de casques audio de ces dernières années. C’est vraiment un casque que seul Master & Dynamic pouvait construire. Il touche tous les points les plus importants d’un casque de jeu. Il a un ajustement relativement confortable et une qualité sonore qui bat la plupart de la concurrence. Tous les joueurs n’aimeront pas le look non-RGB, mais le compromis est que le casque est également un excellent pilote quotidien pour ceux qui veulent un casque pour plus que leur jeu.

Bien sûr, vous paierez le prix fort pour ces avantages. À 449 $, le MG20 est finalement toujours un casque de luxe. Ceux qui sont prêts à payer apprécieront l’excellente qualité audio. Mais, si vous recherchez un bon rapport qualité-prix, vous devriez probablement continuer à chercher.

La compétition

Il existe quelques autres options dans le monde des casques de jeu haut de gamme. Cela vaut également la peine de considérer le casque SteelSeries Arctis Pro, mais si vous voulez quelque chose qui fonctionne parfaitement pour une utilisation quotidienne, l’Arctis Pro n’est probablement pas la solution.

En fin de compte, si vous voulez un casque pour les jeux et une utilisation quotidienne tout en un, et que vous êtes prêt à payer autant d’argent, le Master & Dynamic MG20 est une excellente option.

Dois-je acheter le casque gaming Master & Dynamic MG20 ?

Peut-être. Le Master & Dynamic MG20 n’est pas une option d’un bon rapport qualité-prix, mais si vous voulez un casque polyvalent et luxueux, cela vaut la peine d’être considéré.