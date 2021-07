Examen du casque d’écoute pour enfants imoo Ear-care: un design qui est une bénédiction et une malédiction

in

Lors du choix d’un casque pour un enfant, les meilleurs casques pour enfants doivent avoir des caractéristiques de sécurité pour protéger leur audition. C’est exactement ce que propose le casque Ear-care Kids d’imoo, avec un facteur de forme spécial similaire à la forme de conduction osseuse des écouteurs Aftershokz Aeropex. Après avoir testé l’excellent matériel de l’imoo Z6 Watch Phone, j’étais enthousiasmé par la perspective d’un examen du casque imoo Ear-care Kids.

J’ai utilisé l’Aftershokz pendant des années pour faire de l’exercice; ils m’aident à entendre mon environnement lorsque je sors courir. Ainsi, l’idée d’un design similaire pour mon fils m’a intrigué. Bien que le casque pour enfants imoo Ear-care ne soit pas réellement conducteur osseux, le style est similaire, ce qui lui permet de ne pas être complètement bloqué du monde qui l’entoure. Avec un enfant de 8 ans, il est déjà assez difficile de lui faire prêter attention même sans casque, alors cette conception m’a donné de l’espoir.

Examen du casque d’écoute pour enfants imoo Ear-care :

Casque d’écoute pour enfants imoo

En bout de ligne : La conception légère et ouverte rend le casque confortable à porter pendant de longues périodes. Avec un volume maximum de 85 dB, l’audition de votre enfant sera préservée, mais la conception peut parfois signifier que le volume le plus bas est difficile à entendre dans des environnements plus bruyants.

Le bon

Conception légère Bonne autonomie de la batterie et temps de charge Volume d’écoute sûr La conception ouverte permet les sons environnementaux

Le mauvais

Le casque se déplace trop lorsque vous le portez Le volume n’est pas assez fort pour ce style de casque Ne s’adapte pas bien aux petites têtes

Casque d’écoute pour enfants imoo Ear-care : prix et disponibilité

Source : Chris Wedel/Android Central

Le casque imoo Ear-care Kids était disponible à l’achat en janvier 2021 pour 59 $ via Amazon et le site Web d’imoo. Le casque est disponible dans une seule couleur, Aura Green, et se vend actuellement au prix de lancement de 59 $ dans les mêmes points de vente.

Casque d’écoute pour enfants imoo Ear-care : ce qui est bien

Source : Chris Wedel/Android Central

À première vue, le casque imoo Ear-care Kids peut ne pas être immédiatement reconnu comme un casque. Le design de base n’est pas original, mais il est unique dans l’espace casque des enfants. Alors que traditionnellement, les écouteurs passent au-dessus de la tête et reposent sur les oreilles, ceux-ci passent à l’arrière de la tête, puis se bouclent sur les oreilles ; ils utilisent la technologie Soundbeaming pour rediriger le son dans le conduit auditif.

Cette conception à oreille ouverte est utile à bien des égards, car elle permet aux enfants de rester conscients du monde extérieur. Ainsi, après avoir expliqué à mon fils comment cela fonctionnait, nous avons appuyé sur le bouton unique du casque d’écoute pour enfants imoo Ear-care pour l’allumer. Le signal Bluetooth 5.0 s’est rapidement associé à sa tablette Amazon Fire HD 10 Pro Kids.

Spécifications imoo Ear-care Kids Headset Poids 30g Batterie 185mAh

8 heures d’utilisation

1 heure de recharge Limite de volume 85dB Couleurs Vert Aurora Résistance à l’eau et à la poussière IP54 Connectivité Capteurs Bluetooth 5.0 Détection d’usure

Après avoir décidé avec quoi il voulait d’abord essayer le casque, nous avons commencé le film et il a souri lorsque le son provenait du casque. Quand j’ai demandé à mon fils si le son était assez fort, il a fait oui de la tête, puis s’est rendu compte qu’il pouvait m’entendre aussi bien que le film – cela nous a tous les deux rendus heureux.

Source : Chris Wedel/Android Central

Comme il n’y a pas de boutons de volume sur le casque imoo Ear-care Kids lui-même, l’appareil auquel il est associé contrôle les niveaux de volume. Le volume maximum du casque est de 85 dB, ce qui est le niveau recommandé par l’Organisation mondiale de la santé pour protéger les oreilles des enfants contre les dommages. Cela signifie que peu importe ce que votre enfant écoute, ses oreilles vont bien.

L’alliage de titane enveloppé de silicone maintient le casque à un poids très léger de 30 grammes, et les coussinets sur les côtés de l’oreille ajoutent au confort de les porter.

Le casque imoo Ear-care Kids a une batterie de 185 mAh qui aurait 8 heures d’écoute continue, et bien que je n’aie pas laissé mon fils écouter aussi longtemps, nous n’avons jamais eu de problème avec sa mort pendant l’utilisation. Un capteur de détection d’usure a aidé à garder une certaine batterie dans le réservoir en mettant le casque en pause lorsqu’il l’enlevait. Après quelques minutes sans utilisation, le casque s’éteindrait automatiquement. Après quelques séances, je serais sûr de les brancher pour une recharge qui ne prend qu’environ 1 heure pour passer de vide à plein.

Casque d’écoute pour enfants imoo Ear-care : ce qui n’est pas bon

Source : Chris Wedel/Android Central

Le casque pour enfants imoo Ear-care est léger et confortable, conçu pour les enfants de 4 à 15 ans. Les matériaux utilisés sont suffisamment flexibles pour s’adapter à un large éventail d’enfants. Cependant, il est si flexible que, malheureusement, il peut ne pas convenir correctement à certains enfants.

Avec mon fils de 8 ans, j’ai aussi un enfant de 5 ans. Lorsqu’il a mis le casque, il a continué à tourner autour de son oreille, ce qui éloignerait les haut-parleurs directionnels de ses oreilles. Il n’arrêtait pas de demander si nous pouvions augmenter le volume, mais il était au maximum et sans tenir le casque en place, il n’entendait pas ce qu’il écoutait.

Malheureusement, même avec mon fils aîné, le problème de rotation du casque était toujours présent. Je le regardais régulièrement devoir ajuster les écouteurs pour que le son soit diffusé vers ses oreilles comme prévu. Le casque d’écoute pour enfants imoo Ear-care ferait un travail louable pour rester en place lorsqu’il était assis immobile, mais lorsque mon fils se levait et se déplaçait, le changement de vitesse était un peu un problème.

Source : Chris Wedel/Android Central

L’autre problème que nous avons trouvé concernait le volume maximum en conjonction avec la conception du produit. Sur le papier, la conception à oreille ouverte et les 85 dB recommandés sont de bonnes idées, mais dans la pratique, nous avons constaté que le niveau de volume n’était pas suffisant dans des environnements même légèrement bruyants. Parce que le casque imoo Ear-care Kids n’est pas à conduction osseuse, le Soundbeaming doit rivaliser avec le bruit extérieur pour entrer dans l’oreille.

Dans ces cas, je trouverais mon fils mettant la partie haut-parleur du casque sur son oreille pour mieux entendre le son. C’était à la fois inconfortable et un peu ennuyeux pour lui – et moi-même puisqu’il ne pouvait pas m’entendre si j’avais besoin de lui pour quelque chose. Finalement, mon fils enlevait complètement les écouteurs.

Casque d’écoute pour enfants imoo Ear-care : Compétition

Source : Amazon

Bien qu’il existe de nombreuses options pour les écouteurs pour enfants, vous ne les trouverez pas dans le même design que le casque pour enfants imoo Ear-care. Mais pour les écouteurs sans fil pour enfants en général, une excellente option à considérer est le BuddyPhones Cosmos. Ces écouteurs offrent les mêmes fonctionnalités d’écoute en toute sécurité, mais avec plus de flexibilité audio avec des options pour 94, 85 et 75 dB.

Le BuddyPhones Cosmos dispose également d’une suppression active du bruit pour bloquer le bruit extérieur lorsque les enfants ont besoin de se concentrer ou de se calmer suite à une surstimulation. Il y a une prise casque standard pour brancher le casque directement sur une source audio pour économiser la batterie ou pour se connecter à un autre casque pour partager l’audio.

Source : CozyPhones

Si vous recherchez un style de casque non conventionnel pour votre enfant, alors les CozyPhones peuvent être le ticket. Ce sont des écouteurs intra-auriculaires à l’intérieur d’un bandeau doux et extensible. Les CozyPhones ne sont pas sans fil, mais les haut-parleurs minces de haute qualité ont une limite de volume maximale de 90 dB pour une écoute en toute sécurité.

Le bandeau confortable est idéal pour les voyages, car il peut facilement s’enrouler et se ranger dans un sac. Il n’y a pas d’annulation active du bruit, mais les haut-parleurs et le serre-tête aideront à bloquer certains bruits, mais pas tous, laissant un peu de bruit extérieur se frayer un chemin jusqu’aux oreilles de votre enfant. Il existe également de nombreux choix de design mignons, des animaux amusants aux personnages populaires comme Paw Patrol et Batman.

Casque d’écoute pour enfants imoo Ear-care : devriez-vous l’acheter ?

Source : Chris Wedel/Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez des écouteurs design à oreille ouverte pour votre enfant. Vous voulez des écouteurs confortables et légers pour votre enfant. Vous voulez des écouteurs avec une bonne autonomie et un temps de recharge rapide pour votre enfant.

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous prévoyez que votre enfant les utilisera dans des environnements bruyants. Votre enfant a une tête plus petite. Vous voulez une option de connexion filaire.

La conception du casque imoo Ear-care Kids a ses avantages et ses inconvénients. Permettre à votre enfant d’écouter son audio en toute sécurité tout en ayant la possibilité d’entendre ce qui se passe autour de lui est utile à bien des égards. Cependant, si ce qui se passe autour d’eux est bruyant, il peut être difficile pour votre enfant d’entendre ce qu’il veut réellement entendre. La conception légère est confortable pour la plupart des enfants, mais si votre enfant est plus jeune ou a une tête plus petite, les écouteurs peuvent ne pas s’adapter correctement.

3 sur 5

En tant que première paire d’écouteurs Bluetooth de mon fils, sa chose préférée à faire lorsqu’il les porte était d’associer le casque pour enfants imoo Ear-care à son TickTalk 4 et de diffuser de la musique à la maison. J’étais heureux de savoir que si j’avais besoin d’attirer son attention, il pourrait m’entendre même au volume maximum. Dans les environnements calmes, la limite de 85 dB est suffisante – en fait, je pouvais même l’entendre – mais dans les zones plus bruyantes, le casque est devenu difficile à entendre pour lui.

Le casque pour enfants imoo Ear-care a un design confortable que la plupart des enfants apprécieront. Les matériaux souples et flexibles sont suffisamment tolérants pour ne pas serrer trop fort la tête des enfants plus âgés, mais peuvent ne pas être en mesure de tenir suffisamment pour maintenir le casque en place sur la tête plus petite des plus jeunes. Dans l’ensemble, le casque pour enfants imoo Ear-care est une excellente option pour certains enfants dans certains environnements, mais ne fonctionnera pas aussi bien pour d’autres.

Casque d’écoute pour enfants imoo

En bout de ligne : Votre enfant pourra écouter en toute sécurité son son préféré grâce au volume maximal de 85 dB et, grâce à la conception à oreille ouverte, vous entendre également. Les écouteurs ont une autonomie solide et un temps de recharge rapide. Mais le casque pour enfants imoo Ear-care a du mal dans les zones bruyantes et pour les jeunes enfants.

