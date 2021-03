Examen du chargeur PD 4 ports Aukey Omnia 100W: Un bloc d’alimentation unique?

Grâce à l’USB-C, il devient de plus en plus viable d’utiliser un seul connecteur d’alimentation pour votre téléphone, ordinateur portable et autres gadgets. Avec des innovations dans la technologie GaN et des normes universelles telles que la livraison d’alimentation USB, le marché des adaptateurs de charge affleure les concentrateurs de charge multi-ports. Bien que choisir le meilleur pour vos gadgets ne soit pas nécessairement facile.

Aujourd’hui, nous examinons le chargeur PD 4 ports Aukey Omnia 100W. Avec quatre ports, la technologie GaN, une puissance de 100 W et une marque de charge majeure à bord, cette prise promet d’être un guichet unique pour tous vos besoins de chargement de gadgets – des téléphones aux consoles de poche et encore plus d’ordinateurs portables gourmands en énergie.

Alors, ce chargeur répond-il aux attentes d’Android Authority? Découvrons-le dans notre revue du chargeur PD 4 ports Aukey Omnia 100W.

Voir également: Les meilleurs accessoires de chargement de téléphone

56, 99 $

Chargeur PD Aukey Omnia 100 W 4 ports

Achetez-le maintenant

Ce que vous devez savoir sur le chargeur PD 4 ports Aukey Omnia 100 W

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Chargeur PD Aukey Omnia 100 W 4 ports: 56,99 $

Le chargeur PD 4 ports Aukey Omnia 100 W offre un total de quatre ports USB qui peuvent tous être utilisés à la fois. Deux USB-C et deux USB-A. Les ports USB-C, positionnés au bas de la prise, prennent en charge la spécification USB Power Delivery 3.0.

Les deux ports USB-C prennent en charge les gadgets 5V, 9V, 12V et 15V jusqu’à 3A, ainsi que la charge 20V jusqu’à 5A. Cela répond aux spécifications nécessaires pour recharger même les ordinateurs portables les plus exigeants, comme un Macbook Pro. Les deux ports USB-A prennent en charge la norme de charge rapide Apple 2.4A, mais rien d’autre, plafonnant la plupart des appareils à environ 10W ou moins. Il n’y a pas de support pour Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charge ou d’autres normes propriétaires ici.

Comme c’est souvent le cas avec les adaptateurs multi-ports, la vitesse de charge de chaque port change en fonction des autres ports utilisés. Cela peut être assez déroutant. Heureusement, Aukey est très clair sur les capacités de chaque port. Ceci est imprimé sur le bas de la prise comme suit:

1 port USB-C (100 W max.) 1 port USB-A: 5 V 2,4 A (12 W max.) USB-C + USB-C: 45 W + 45 W (90 W max.) USB-C + USB-A: 65 W + 12 W (max. 77 W) USB-A + USB-A: 5 V / 2,4 A (12 W max.) USB-C + USB-C + USB-A: 45 W + 45 W + 12 W

Pour une brique de charge de 100W, le Aukey Omnia 100W 4 ports est très compact, sinon un peu lourd. Même ainsi, il est plus petit et plus portable que de nombreux chargeurs d’ordinateurs portables USB-C à port unique. Aukey affirme qu’il est 20% plus petit que le chargeur MacBook Pro 16 pouces. L’arrière du chargeur abrite une fiche à broche pliante pour le garder compact lors de vos déplacements. Au total, le chargeur mesure 69,8 x 69,3 x 33 mm (2,75 x 2,73 x 1,29 pouces) et pèse 223 g (7,87 oz). Il est disponible dans les options de couleur noir et blanc.

Ce qui est bon

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Avec une puissance de 100 W à bord, le chargeur PD 4 ports Aukey Omnia 100 W constitue un excellent remplacement pour un chargeur d’ordinateur portable volumineux à port unique. J’ai obtenu 65W dans un ordinateur portable Honor MagicBook Pro et 55W dans un Microsoft Surface Pro X. C’était suffisant pour les charger aussi rapidement que les chargeurs en boîte, à condition que je n’utilise qu’un seul des ports USB-C.

L’utilisation de deux ports USB-C réduit la puissance de crête à 45 W. Heureusement, cela reste amplement suffisant pour la plupart sinon la totalité des tablettes et smartphones compatibles USB Power Delivery, tels que les iPhones modernes ou les Google Pixels. 45W est également plus que ce dont vous avez besoin pour charger une Nintendo Switch et peut toujours charger des ordinateurs portables assez rapidement.

Test du chargeur PD 4 ports Aukey Omnia 100WSamsung Galaxy S21 UltraApple iPhone 12 Pro MaxMicrosoft Surface Book XHonor MagicBook Pro 1 V, 2,75 A 20,4 V, 3,1 A Norme de charge USB PD 3.0 via USB-CUSB PD 3.0 via USB-CUSB PD 3.0 via USB-CUSB PD 3.0 via USB-CP Alimentation depuis le mur 18,4W25,4W65,1W74,6WEfficacité énergétique80,8%, bon 0,82,3%, bon 85,0%, très bon 84,8%, très bon.

Le branchement de plusieurs appareils est un peu plus compliqué et peut rendre difficile la définition de la configuration de charge optimale. Mais la chose clé à retenir est que quelle que soit la configuration, les deux ports USB-C continuent d’offrir au moins 45W chacun. J’ai vérifié que c’était le cas même avec quatre gadgets branchés à la fois. Ceci est assez différent de certains autres chargeurs multi-ports haute puissance, où un seul port USB-C continue d’offrir une charge compatible avec un ordinateur portable. Le chargeur Aukey reste également étonnamment froid lors du chargement de quatre appareils à 100W.

Deux ports USB-C de 45 W sont une aubaine pour ceux qui peuvent avoir besoin de charger plusieurs gadgets plus puissants à la fois. C’est définitivement le raison d’acheter le chargeur 4 ports Aukey Omnia 100W.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Comme c’est le cas avec de nombreuses prises USB-C, il n’y a pas de prise en charge de la dernière spécification USB PD PPS dans l’adaptateur Aukey. C’est une exigence pour les smartphones haut de gamme récents de Samsung afin de se recharger à 25W. Au lieu de cela, vous recevrez une puissance de 15 W plus maigre de l’un ou l’autre port lors du chargement de nouveaux appareils Samsung Galaxy.

Comme mentionné précédemment, il n’y a pas non plus de prise en charge de Quick Charge, ni d’autres normes de charge USB-A courantes utilisées par les anciens gadgets. Par conséquent, il se peut que vous ne receviez pas la vitesse de charge la plus rapide disponible à partir de gadgets micro-USB, tels que des drones ou des appareils photo. Les ports USB-A partagent également l’alimentation, donc le branchement de deux appareils ralentit leur vitesse de charge.

S’en tenant aux problèmes USB-A, nous n’avons pas non plus enregistré une très bonne efficacité énergétique lors de la charge à partir de ces ports. Ils ont atteint un taux de conversion mur-appareil plutôt médiocre de 76%, contre 80 à 85% d’efficacité énergétique pour les ports USB-C. L’essentiel est que les deux ports USB-A ne sont pas aussi utiles ou de qualité aussi élevée que ceux de certains autres concentrateurs multi-ports.

Examen du chargeur PD Aukey Omnia 100W 4 ports: Devriez-vous l’acheter?

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Au prix de 56,99 $, le chargeur PD à 4 ports Aukey Omnia 100W n’est pas vraiment bon marché, bien que les chargeurs à 4 ports le soient rarement. Malheureusement, l’Omnia 100W n’est pas un excellent chargeur 4 ports à ce prix. Les deux ports USB-A ne sont pas compatibles avec la large gamme de normes de charge rapide, ce qui les rend uniquement utiles pour charger des gadgets plus anciens.

L’adaptateur PD 4 ports Aukey Omnia 100 W peut charger même les gadgets USB-C les plus gourmands en énergie.

Si vous voulez quelque chose qui peut charger rapidement des périphériques USB-A et USB-C, vous feriez mieux d’utiliser le 65W RavPower PD Pioneer GaN, que nous avons examiné ici. De même, le chargeur Omnia 65W PD GaN plus abordable d’Aukey est un excellent choix si vous n’avez besoin de charger qu’un seul gadget USB-C puissant et un appareil portable plus petit à la fois.

Au lieu de cela, il est préférable de penser au Aukey Omnia 100W comme un chargeur USB-C à 2 ports très puissant avec des ports USB-A de base, si vous en avez besoin. La plus grande force du chargeur, et quelque peu rare sur le marché des 4 ports, est la capacité de produire 45 W à partir de deux ports USB-C à la fois. Cela en fait un très bon choix pour le sous-ensemble de consommateurs qui pourraient avoir besoin de charger quelques ordinateurs portables ou tablettes à la fois.

Chargeur PD Aukey Omnia 100 W 4 ports Assez de puissance pour deux ordinateurs portables

Alors que les deux ports USB-A ne prennent pas en charge les normes de charge rapide courantes, les deux ports USB-C de l’Aukey Omnia 100W 4-Port produisent 100W individuellement ou 45W simultanément pour charger même les gadgets USB-C les plus gourmands en énergie.