Examen du chargeur portable Crave Plus : Envie de vitesses plus rapides

Parfois, on a l’impression que les fabricants de banques d’alimentation sont dans une course pour concevoir l’option la plus légère et la plus mince qui soit. Crave semble avoir trouvé une solution possible avec son chargeur portable Crave Plus, qui ne fait que 10,16 mm d’épaisseur, mais à quel prix ? La capacité de 10 000 mAh doit encore tenir quelque part, alors voyons comment Crave a relevé le défi. Ceci est notre revue du chargeur portable Crave Plus.

Ce que vous devez savoir sur le chargeur portable Crave Plus

Ryan Haines / Autorité Android

Crave Plus (10 000 mAh) : $49.99

Crave Plus Pro (20 000 mAh) : 99,99 $

Comme indiqué ci-dessus, la famille de banques d’alimentation Crave Plus ne couvre que deux modèles, et aujourd’hui, nous avons la plus petite option de 10 000 mAh entre nos mains. Cette banque d’alimentation à corps métallique contient un trio de ports le long du bord inférieur – un micro-USB pour l’entrée/la sortie, un USB-C pour l’entrée/la sortie et un USB-A pour la sortie uniquement. Il revendique des vitesses de sortie maximales de 18 W à partir du port USB-A et de 15 W à partir du port USB-C, bien que nos tests aient donné des résultats légèrement différents (comme nous le verrons bientôt).

Le corps mince en métal semble conçu pour durer, même si le port micro-USB est daté.

Le Crave Plus arbore un corps en métal gris pour l’essentiel de sa construction, avec des extrémités en plastique argenté. Il comporte un petit bouton argenté et quatre LED blanches sur un côté pour vérifier la charge restante. Comme nous l’avons mentionné, la banque d’alimentation est incroyablement mince à 10,16 mm. Il mesure 157,48 mm sur le côté le plus long et 78,74 mm de large. Le Crave Plus pèse également 246,6 g. Dans l’ensemble, il est assez fin pour être rangé dans un sac à dos, mais vous remarquerez probablement le poids dans une poche.

L’emballage est simple, avec un petit manuel d’utilisation et un câble USB-A vers micro-USB dans la boîte. Un point clé que le manuel d’utilisation clarifie est la limite d’entrée de 2,4 A, ce qui signifie que vous passerez environ sept heures à recharger la banque d’alimentation.

Ce qui est bon?

Ryan Haines / Autorité Android

Crave a entrepris de construire une banque d’alimentation mince et robuste, et dans l’ensemble, il a réussi. Avec seulement 10 mm d’épaisseur, vous ne devriez avoir aucun problème à faire de la place pour le Crave Plus chaque fois que vous êtes en déplacement. Il devrait également pouvoir supporter quelques chutes et éraflures avec la construction métallique. Même les extrémités en plastique semblent assez solides, même si vous devez toujours faire de votre mieux pour protéger les ports.

Malgré la cote USB-C de 15 W, j’ai atteint des vitesses de 18 W conformes à la livraison d’alimentation USB.

J’ai également constaté que le chargeur portable Crave Plus dépassait les vitesses annoncées, du moins pour le câble USB-C. Il est répertorié jusqu’à 15 W, mais j’ai atteint des vitesses de 17 W sur un Microsoft Surface Laptop 3 et des vitesses de 17,5 W sur un iPhone 12 Pro. Un Samsung Galaxy S21 a atteint une vitesse de 14,7 W avec le port USB-A, grâce à la prise en charge de la charge rapide adaptative de Samsung.

Tout compte fait, le Crave Plus prend en charge un ensemble solide de normes de charge. Il ne mentionne pas USB Power Delivery, mais j’ai atteint des vitesses correspondantes sur plusieurs appareils. Vous pouvez utiliser Quick Charge 2 et 3 pour les appareils plus anciens, et le Crave Plus contient Apple 2.4A et Huawei Fast Charge en plus de l’AFC de Samsung.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Ryan Haines / Autorité Android

Bien que le Crave Plus soit beau et fin, ce n’est pas la banque d’alimentation la plus légère que j’ai jamais utilisée. Il semble plus lourd que le poids annoncé de 246 g en raison de la conception en métal. Crave a peut-être également rendu sa batterie externe plus haute et plus large pour compenser l’épaisseur – c’est à peu près la même chose qu’un Samsung Galaxy S20 Ultra.

Les vitesses d’entrée micro-USB et 2,4 A rendent le Crave Plus un peu daté en 2021.

Peut-être que mon plus gros problème avec le Crave Plus vient de l’inclusion de la charge micro-USB. Crave a inclus un câble USB-A vers micro-USB, clairement destiné à être le moyen de recharger. Cependant, les vitesses d’entrée atteignent 2,4 A et le Crave Plus annonce un temps de recharge de sept heures, bien plus long que de nombreux concurrents. Cela aurait été formidable de voir un deuxième port USB-C ou même une autre option USB-A à la place du micro-USB.

Test de batterie externe Crave PlusSamsung Galaxy S21Apple iPhone 12 ProMicrosoft Surface Laptop 3

Test de batterie externe Crave Plus :

Port USB-C

Samsung Galaxy S21 :

4.96V

1.62A

8.0W

Norme : CQ 3.0

Apple iPhone 12 Pro :

8.94V

1.96A

17.5W

Norme : DP 2.0

Ordinateur portable Microsoft Surface 3:

12.00V

1.43A

17.16W

Norme : DP 2.0

Test de batterie externe Crave Plus :

Port USB-A

Samsung Galaxy S21 :

9.10V

1.43A

14.7W

Norme : Samsung AFC

Apple iPhone 12 Pro :

5.11V

2.36A

12,1 W

Norme : POMME

Ordinateur portable Microsoft Surface 3:

N / A

Bien que le Crave Plus ait dépassé sa cote USB-C, il n’offre pas les meilleures vitesses. Un Samsung Galaxy S21 n’a atteint que 8 W de charge via le port USB-C. Il aurait été bon de voir la prise en charge officielle de Power Delivery, car les nouveaux téléphones phares de Samsung et la série Google Pixel 6 nécessitent USB PD PPS pour des vitesses de pointe.

Test du chargeur portable Crave Plus : dois-je l’acheter ?

Ryan Haines / Autorité Android

Ceux d’entre vous qui recherchent une banque d’alimentation mince seront bien servis par le chargeur portable Crave Plus. Il n’est pas facile d’obtenir beaucoup plus mince que 10 mm, même s’il est livré avec un corps plus large et plus haut. Le Crave Plus offre des vitesses de charge raisonnables pour les appareils non Samsung avec sa gamme décente de normes de charge, même s’il n’offre pas les dernières options Power Delivery. Malheureusement, l’utilisation du micro-USB et la charge incroyablement lente freinent une banque d’alimentation par ailleurs bien construite.

Si vous n’êtes pas inquiet au sujet de la construction métallique, vous pouvez également jeter un œil au PowerCore III Wireless d’Anker (49 $). Ce n’est pas plus cher, mais il contient la charge PowerIQ propriétaire d’Anker ainsi qu’un chargeur Qi sur le panneau supérieur. Ceux d’entre vous qui ont un budget impressionnant voudront peut-être penser à la batterie portable sans fil de 25 W de Samsung (79 $). C’est cher pour une banque d’alimentation, mais il contient USB PD PPS et un coussin de charge caoutchouté qui empêchera vos appareils de glisser.

Chargeur portable Crave Plus 10 000 mAh

La banque d’alimentation entièrement métallique de Crave offre une sensation fine et premium avec une capacité de 10 000 mAh. Quick Charge 3 devrait vous remettre sur pied rapidement.