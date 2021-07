Examen du clavier magique Apple pour iPad : le meilleur clavier iPad

L’iPad est bel et bien en train de remplacer un ordinateur portable, du moins pour la plupart des tâches. Bien que vous ne puissiez pas encore utiliser les applications professionnelles sur l’iPad et que l’iPadOS ne soit pas aussi productif que macOS, avec les bons accessoires et un peu d’apprentissage, vous pouvez faire fonctionner l’iPad comme un ordinateur portable. Alors quels sont les bons accessoires ? Eh bien, le Magic Keyboard d’Apple est un bon début.

Je sais ce que vous pensez – il est facile de dire que l’iPad est un bon remplacement d’ordinateur portable en théorie, mais l’utiliser au quotidien est une expérience différente. Mais je ne fais pas que le dire. J’utilise l’iPad Pro, avec un clavier magique, en remplacement d’un ordinateur portable depuis la mi-2020. Bien sûr, j’ai aussi un Mac Mini que j’utilise pour la plupart de mon travail, mais chaque fois que je suis loin de mon bureau, l’iPad Pro avec un clavier magique a été ma machine de productivité de prédilection.

Alors, comment le Magic Keyboard extrêmement cher d’Apple résiste-t-il en 2021 ? Voici mes pensées.

Conception de clavier magique

Le Magic Keyboard ne ressemble à aucun autre étui clavier pour iPad. Dans un mouvement distinctement Apple, le clavier a l’air et se sent unique dans presque tous les sens. Le clavier est conçu pour vous permettre de placer rapidement et facilement votre iPad dessus et de commencer à taper. Ensuite, retirez-le lorsque vous êtes prêt à revenir en mode tablette.

Tout fonctionne très bien, et comme on peut s’y attendre de la part d’Apple, cela fonctionne grâce à des aimants. L’iPad s’aligne très facilement avec le Magic Keyboard et se fixe fermement en place. Je n’ai jamais eu l’impression que l’appareil tomberait du clavier. Et, grâce à la conception flottante, il est très facile de saisir l’iPad par le bas et de le retirer.

Le génie de la conception du Magic Keyboard s’étend au-delà des simples… « aimants ! » L’iPad se fixe également au Magic Keyboard via les broches Smart Connector, ce qui signifie que l’alimentation peut être transférée de l’étui à l’iPad. Et, à la base de l’iPad, sur le côté gauche, il y a un port USB-C qui permet de charger incroyablement facilement votre iPad sans utiliser le propre port de l’iPad. Le seul inconvénient est que le port du clavier ne peut pas être utilisé pour le transfert de données – juste le transfert d’alimentation. Un port supplémentaire pour d’autres accessoires aurait été bien.

Le transfert de puissance va aussi dans l’autre sens. Cela signifie que vous n’avez pas besoin de charger le Magic Keyboard pour le maintenir sous tension. Au lieu de cela, il tire l’alimentation des touches rétroéclairées de l’iPad lui-même. C’est assez ingénieux.

L’ensemble du clavier est rigide, ce qui signifie essentiellement que vous pouvez utiliser l’appareil sur vos genoux, au lit et partout ailleurs où vous utiliseriez normalement un ordinateur portable. C’est une bonne nouvelle – certains claviers se fixent à un appareil avec un morceau de tissu ou de plastique fragile, et cela limite sérieusement l’endroit où vous pouvez utiliser l’appareil.

Magic Keyboard en cours d’utilisation

En fait, utiliser le Magic Keyboard est un rêve, surtout par rapport aux autres accessoires iPad. Nous examinons à la fois les claviers magiques de taille plus petite et plus grande, et bien que la taille plus petite soit certainement un peu plus étroite que la plus grande, elle est toujours agréable.

Les touches, pour commencer, offrent beaucoup de déplacements et une sensation tactile agréable. Apple semble avoir beaucoup appris sur les claviers au cours des dernières années – l’époque où Apple visait à construire des claviers aussi minces que possible est révolue. Ces jours-ci, la société est revenue à des touches plus épaisses qui tapent bien. Franchement, les touches réelles du Magic Keyboard ne sont pas si différentes de celles d’un MacBook.

Il en est de même pour le trackpad. Maintenant, évidemment, Apple n’était pas en mesure d’installer un trackpad aussi grand que le MacBook Air et le MacBook Pro sur le Magic Keyboard, mais la qualité réelle du trackpad sur le Magic Keyboard est tout aussi élevée. Grâce à la prise en charge de la souris de l’iPad, le trackpad est très utile. Cela contraste fortement avec l’iPadOS d’il y a quelques années à peine, qui ne prenait pas du tout en charge une souris.

D’autres aspects du Magic Keyboard jouent sur sa facilité d’utilisation dans la vie de tous les jours. Le port USB-C pour le chargement aide vraiment, tout comme la conception inclinée qui facilite la saisie et l’utilisation de l’iPad comme iPad. Cette conception inclinée aide également à d’autres égards. Il est réglable pour différents angles de vision, et bien qu’il ait des angles limités, j’ai trouvé qu’il fonctionnait bien dans la plupart des situations.

Une chose qui manque au Magic Keyboard est une rangée de touches de fonction. Maintenant, je dois laisser Apple un peu de mou ici, en particulier sur le plus petit modèle – l’ajout de touches de fonction pourrait rendre l’expérience beaucoup plus à l’étroit. Mais cela permettrait aux utilisateurs de contrôler facilement le volume et les médias, et même les logiciels, sans avoir à toucher l’écran de l’iPad.

Il est également important de noter que le Magic Keyboard est assez lourd. Le plus petit modèle, qui prend en charge l’iPad Pro 11 pouces et l’iPad Air 10,9 pouces, pèse 1,3 livre. Avec l’iPad actuel, vous obtiendrez un poids combiné de 2,34 livres. Optez plutôt pour le modèle plus grand de 12,9 pouces, et vous avez un poids combiné de 3,11 livres, ce qui est plus lourd qu’un MacBook Air. Il ne semble pas vraiment lourd, grâce à sa taille. Mais dans un sac à dos, vous ne remarquerez peut-être pas de différence.

Conclusions de l’examen du clavier magique

Le Magic Keyboard est facilement le meilleur accessoire de clavier pour l’iPad Air et l’iPad Pro, du moins si vous recherchez une expérience similaire à celle d’un ordinateur portable. Ce n’est pas bon marché cependant. Le plus petit modèle coûte 300 $, tandis que le plus gros appareil est en supplément, à 350 $. Si vous avez de l’argent à dépenser, vous adorerez l’expérience d’utiliser le Magic Keyboard. Mais cela n’en vaut vraiment la peine que si vous cherchez à tirer le maximum de productivité de votre iPad.

La compétition

Tout le monde n’a pas besoin ou se soucie des fonctionnalités offertes par le Magic Keyboard. Une partie de la concurrence vient d’Apple lui-même, avec le Smart Keyboard Folio. C’est une excellente option pour ceux qui n’ont pas besoin d’un trackpad ou qui envisagent d’utiliser une souris séparée. Il vient à $

Il existe également d’excellentes options tierces, la principale étant le Brydge Pro. Le Brydge Pro donne essentiellement à votre iPad un design semblable à celui d’un MacBook. Le Brydge Pro a toujours un trackpad et une rangée de touches de fonction en haut. Les touches et le trackpad ne sont pas aussi haut de gamme, mais ils se sentent toujours bien. Il coûte 150 $ pour le modèle iPad Pro 11 pouces, ou 170 $ pour le modèle 12,9 pouces.

Faut-il acheter le Magic Keyboard ?

Oui, mais seulement si vous voulez ou avez besoin de la meilleure expérience de frappe et de trackpad, et que vous êtes prêt à payer pour cela.

