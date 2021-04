Examen du conseil de la CBSE 2021: à la suite de la demande de la CBSE, les États suivants ont reporté les examens du conseil de classe 10e et 12e, vérifiez les détails

Le gouvernement de l’État a reporté non seulement les examens des commissions des classes Xe et XIIe, mais a également reporté les examens universitaires de premier cycle.

CBSE Board Class 10e examen annulé, classe 12e examen reporté: C’est pour la deuxième année consécutive que les examens du conseil des étudiants sont dans l’incertitude en raison de la pandémie de coronavirus. Faisant le point sur la détérioration de la situation de Covid-19 dans le pays, le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) a décidé mercredi de reporter les examens des élèves de 12e classe tout en annulant complètement les examens du jury de classe Xe pour cette année. La direction prise par la CBSE va certainement donner un signal à plusieurs conseils d’État avec de nombreux conseils d’État susceptibles d’annoncer leur décision dans les prochains jours. Voici ce que plusieurs autres conseils d’éducation importants de l’État ont fait jusqu’à présent ou envisagent de procéder à l’examen des élèves.

Uttar Pradesh

L’État le plus peuplé du pays, l’Uttar Pradesh, n’a pas encore répondu à l’appel pour organiser les examens du conseil d’administration pendant la pandémie de Covid-19. Alors que les examens du conseil prévus pour la classe Xe et la classe XIIth devraient commencer à partir du 8 mai, un grand nombre de fonctionnaires du conseil de l’éducation de l’État dont le test est positif ont jeté une ombre sur les examens. De plus, la situation du Covid-19 dans l’Uttar Pradesh empire. Il reste à voir quelle décision est prise par le conseil d’État.

Karnataka

L’État du Karnataka, réagissant à la CBSE annulant l’examen du conseil de classe Xth, a déclaré qu’il n’avait pas encore décidé d’annuler l’examen du conseil de classe Xth. Cependant, le ministre de l’Éducation de l’État, S Suresh Kumar, aurait déclaré que l’examen du certificat de fin d’études secondaires (SSLC) ou du conseil de classe XII serait organisé selon le calendrier à partir du 21 juin.

Himachal Pradesh

Le gouvernement de l’État a reporté non seulement les examens des commissions des classes Xe et XIIe, mais a également reporté les examens universitaires de premier cycle. Le gouvernement a déclaré que l’État déciderait de son futur plan d’action d’ici la fin du mois d’avril.

Haryana

L’État nordique de Haryana, qui est à proximité immédiate de la capitale nationale qui est sous le choc de la deuxième vague de coronavirus, décidera de mener l’examen du conseil aujourd’hui. Les fonctionnaires se réuniront aujourd’hui pour décider si les examens du conseil d’État pour la classe Xe et la classe XIIe doivent avoir lieu selon le calendrier. Les examens du conseil dans l’État sont prévus pour commencer à partir du mois d’avril.

Rajasthan

L’État a pour l’instant reporté les examens des commissions de classe Xe et XIIe dans l’État en raison de la pandémie de Covid-19. Le gouvernement de l’État a également émis des instructions pour promouvoir tous les élèves qui étudient en classe 8e, 9e et 11e à leur prochaine classe.

Meghalaya

Défiant tous les indices de la CBSE et du reste des conseils scolaires, le conseil scolaire de Meghalaya a déclaré que les examens des conseils de classe Xe et de classe XIIe dans l’État se tiendraient selon le calendrier avec les plus grandes précautions à prendre par les étudiants et les autorités.

Maharashtra

État le plus touché par le coronavirus, le Maharashtra a reporté les examens du conseil de classe Xe et de classe XIIe dans l’État. Cependant, le Conseil national de l’éducation a précisé que les examens des élèves de la classe Xe ne seront pas annulés et conduits au mois de juin. De même, le gouvernement a l’intention de mener les examens du conseil de classe Xth dans l’État au mois de mai.

Madhya Pradesh

L’État du Madhya Pradesh a également reporté les examens des commissions de classe Xe et XIIe qui devaient commencer au début du mois prochain.

Bengale-Occidental

Le gouvernement de l’État n’a jusqu’à présent pris aucune décision sur l’annulation ou le report des examens du conseil dans l’État pour le moment. Les responsables ont déclaré qu’une décision appropriée serait prise par le gouvernement compte tenu du nombre croissant de cas de coronavirus dans l’État.

