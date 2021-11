Examen du contenu téléchargeable Happy Home Paradise d’Animal Crossing: un achat incontournable

Capture d’écran : Nintendo

En tant que premier et unique DLC payant, l’extension Happy Home Paradise d’Animal Crossing: New Horizons a beaucoup à faire. Et c’est le cas.

Happy Home Paradise se concentre sur l’aspect conception d’Animal Crossing, quelque chose que New Horizons a fait bien mieux que n’importe lequel de ses prédécesseurs du jeu principal. C’est à la fois un atout et une limitation pour le DLC. La communauté Animal Crossing a certainement adopté les caractéristiques de décoration, comme en témoigne le nombre massif de visites de l’île ou de conceptions personnalisées mises en évidence sur les réseaux sociaux. Mais cela signifie également qu’il offre très peu ou rien à ceux qui n’aiment pas la décoration.

Mais je le suis, alors je suis ici pour vous dire à tous les autres designers virtuels que Happy Home Paradise fait le travail. C’est très bien exécuté, s’appuyant sur les fonctionnalités et le ton général de New Horizons. Vous allez « aller au travail », comme le dit littéralement le jeu et solliciterez des clients qui brosseront un tableau de la vision qu’ils ont de la maison de vacances de leurs rêves. Vous pouvez ensuite choisir l’emplacement et planter le décor avec la saison et l’heure de la journée de votre choix. À partir de là, vous décorez l’intérieur et l’extérieur, avec seulement quelques éléments obligatoires à cocher, mais vous êtes principalement laissé à votre imagination.

Les meilleurs clients sont très spécifiques. Comme Sprinkle, un pingouin qui voulait un « Château du froid ». Naturellement, je l’ai mise dans un endroit glacé au milieu de l’hiver, j’ai décoré son espace de sculptures de glace et je l’ai poli en morceaux pour donner à la glace un peu plus d’éclat. Le mécanicien de polissage obtient même une mise à niveau où vous pouvez ajouter de nouveaux effets aux meubles comme une bouffée de condensation froide. Vous pouvez parier que je serai de retour à la demeure glacée de Sprinkle pour ajouter cela.

Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

C’est une combustion lente, ce qui signifie que, tout comme le reste du jeu, vous ne pouvez pas tout déverrouiller à la fois. Plutôt que de vous sentir frustrant, le fait de distribuer du nouveau matériel vous donne l’impression de grandir dans ce nouveau rôle ou du moins de vous interdire de marathonner le nouveau contenu jusqu’à ce que vous perdiez tout intérêt. Pendant que vous progressez avec les promotions et les augmentations (nous aimons les compensations équitables), vous commencerez également à débloquer plus de fonctionnalités. Vous pouvez faire briller des meubles pour ajouter de nouveaux effets, changer la taille des pièces, construire des cloisons et même concevoir des installations comme une école en plus des maisons de vacances. De plus, les éléments que vous débloquez avec chaque nouveau design sont enregistrés pour une utilisation future, vous offrant ainsi plus de possibilités.

Souvent, alors que je jouais dans le jeu principal, je me suis retrouvé intrigué par certains objets mais je savais que je ne les utiliserais jamais. J’aimais voir les autres créer des chambres à thème en ligne ou aménager des sections de leurs îles comme stations-service ou paysages urbains. Mais ça ne me ressemblait pas. Et je n’allais pas changer l’apparence de mon île ou de ma maison simplement parce que ces objets étaient là. Mais Happy Home Paradise vous oblige à regarder au-delà de votre propre esthétique en donnant vos invites uniques à chaque villageois. C’était encore plus exaltant d’essayer quelque chose que je ne ferais jamais dans ma propre maison. Et les challenges qui correspondaient à mon style étaient tout aussi gratifiants car j’ai pu jouer avec une multitude d’objets, qu’ils soient dans mon catalogue ou non et changer leurs swatches à ma guise. Cela a suscité tellement d’inspiration et m’a permis de savoir quelles choses je devais apporter à Cyrus sur l’île de Harv pour une cure de jouvence.

Cependant, ce que j’ai le plus aimé en jouant à Happy Home Paradise, c’est que je n’ai jamais eu l’impression d’être prêt à échouer. Oui, j’ai eu plus de fonctionnalités pour embellir les choses au fur et à mesure que je progressais, mais cela ne m’a pas empêché de me sentir bien lors de mon premier tour. On vous donne toujours ce dont vous avez besoin pour réussir, et la possibilité de revenir en arrière et de changer les choses plus tard est libératrice.

Bien que j’aie été quelque peu rebuté par l’absence d’un système de notation solide, je me suis de plus en plus rendu compte à quel point je me sentais plus désinhibé en jouant au jeu. Il semble que vous deviez délibérément essayer d’avoir un mauvais résultat lorsqu’un villageois n’aime pas votre conception, alors je me suis souvent demandé si je faisais du bon travail ou si le jeu était simplement super facile. Mais quand je jouais, concevais et créais, je n’avais pas peur de puiser dans des morceaux qui n’étaient pas dans la section « commande », qui est essentiellement une liste d’articles recommandés. Je ne me sentais pas non plus obligé d’utiliser toutes les fonctionnalités ajoutées si elles ne se sentaient pas adaptées à l’espace que je créais.

Ces fonctionnalités, les cloisons, les paysages sonores et le polissage, font également leur chemin dans le jeu principal, à la fois lorsque vous travaillez chez vous et dans Photopia (un studio photo sur Harv’s Island). Et si vous êtes déjà le type de joueur qui aime faire preuve de créativité avec sa maison, cela seul fait que Happy Home Paradise en vaut la peine. Vous ne pouvez cependant pas modifier la taille des pièces dans votre propre maison ou dans Photopia. Pourtant, les possibilités entre les fonctionnalités Happy Home Paradise et la mise à jour 2.0 insufflent une nouvelle vie au jeu.

Capture d’écran : Nintendo

Il existe également des recettes de bricolage à trouver le long des rives de l’île que vous visitez pour construire une nouvelle maison, ainsi que des vignes et de la mousse rougeoyante, que vous pouvez trouver sur certaines visites de l’île que Kapp’n vous propose dans la dernière mise à jour. Vous êtes également payé en Poki, une monnaie unique à Happy Home Paradise et son archipel. Avec lui, vous pouvez acheter des meubles rares dans la salle d’exposition du bureau, et la sélection change tous les jours. Je travaillais toujours suffisamment pour acheter le stock, que je veuille ou non les articles. Si je pensais pouvoir utiliser la pièce dans ma maison, tant mieux. Sinon, c’était une vente facile aux Nooks. Vous pouvez également acheter des articles à crédit éventuellement si vous êtes à court de Poki, car Animal Crossing adore endetter ses joueurs pour une raison quelconque.

J’essaie de ne pas me lancer dans des jeux DLC avec de grandes attentes, de peur que ces espoirs ne soient anéantis. Et Happy Home Designer, le prédécesseur spirituel de cette extension qui a également inspiré de nombreux mécanismes de conception fournis avec New Horizons au lancement, semblait assez bien reçu. Mais le jeu secondaire Nintendo 3DS semblait largement ignoré. Mais Happy Home Paradise s’est montré à la hauteur, surtout pour un joueur amateur de design comme moi.

Si l’intérieur, ou même l’extérieur, la conception n’est pas du tout votre truc, c’est un saut facile. Mais pour presque tous les autres joueurs, je recommanderais facilement de choisir Happy Home Paradise.