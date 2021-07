Examen du contrôleur HexGaming Hex Rival PS5: Un prix élevé pour des révisions mineures

Le contrôleur DualSense est l’une des meilleures parties de la PS5 et est fréquemment évoqué lorsque quelqu’un parle de la technologie “nouvelle génération”. Malheureusement, la plupart des meilleurs contrôleurs PS5 sur le marché actuellement sont des modèles PS4 plus anciens qui sont compatibles. Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de vos jeux PS5 prenant en charge le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs, vous avez besoin d’un contrôleur DualSense. D’autres sociétés n’ont pas encore vraiment fabriqué de contrôleurs tiers spécifiquement pour la PS5… jusqu’à présent.

Eh bien, en quelque sorte. Le contrôleur Hex Rival PS5 de HexGaming est effectivement un DualSense à tous points de vue, forme et forme. La plus grande différence est une fixation arrière qui ajoute deux pagaies remappables. Dans un sens, c’est presque comme si HexGaming avait modélisé cela d’après la fixation du bouton de retour pour le contrôleur DualShock 4, et honnêtement, c’est à quoi cela ressemble. C’est un DualSense modifié. Cela joue en sa faveur à certains égards, car le DualSense est déjà un contrôleur exceptionnel, mais les gens devraient s’attendre à beaucoup plus s’ils dépensent près de 300 $ pour une copie glorifiée.

Revue Hex Rival:

Manette PS5 Rival Hex

En bout de ligne : La meilleure partie du Hex Rival est qu’il s’agit essentiellement d’un clone DualSense, et le DualSense est excellent. Cela dit, cela ressemble à une saisie d’argent bon marché qui est tout sauf abordable pour les personnes qui cherchent à acheter un contrôleur. Si une personne au hasard dans la rue prenait un DualSense et collait une pièce jointe arrière, ce serait celle-ci.

Le bon

Remappage facile des boutons Retour haptique Deux palettes arrière supplémentaires

Le mauvais

C’est juste un DualSense modifié Les déclencheurs de cheveux incroyablement trop chers annulent les fonctionnalités de déclenchement adaptatif

Manette Hex Rival PS5 : Prix et disponibilité

HexGaming a sorti le Hex Rival en juin 2021 pour 290 $, et il n’est actuellement disponible que sur Amazon et via le site Web de HexGaming. Vous pouvez choisir parmi environ 18 modèles, tous au même prix. Ces conceptions vont des échanges de couleurs unies comme le blanc, le noir, le jaune, le rouge et l’argent, tandis que d’autres sont plus uniques, avec différents motifs comme la grande vague, la galaxie nébuleuse et l’espace magique.

Manette Hex Rival PS5 : ce que j’ai aimé

Comme je l’ai mentionné dans la section précédente, le contrôleur Hex Rival se décline en environ 18 modèles différents. Certains d’entre eux sont carrément moches, à mon avis, mais j’ai eu la chance de recevoir le plus beau à revoir, la grande vague. S’il n’y avait pas les textures brillantes de la façade, qui la rendent plus difficile à tenir pendant de longues périodes de temps – les mains moites sont une chose – cela donnerait un design presque parfait. Cela a l’air incroyable; ce n’est tout simplement pas génial pour les longues sessions de jeu.

Avoir la même coque exacte qu’un contrôleur DualSense joue également en sa faveur. Sony a déjà cloué le facteur de forme, et comme le dit l’adage, “si ce n’est pas cassé, ne le répare pas”. Une partie de moi est encline à souhaiter que HexGaming ait fait un peu plus d’efforts pour créer un contrôleur unique, mais je ne peux pas leur reprocher d’utiliser un design éprouvé.

Le pain et le beurre du Hex Rival est l’attachement arrière qui arbore deux pagaies supplémentaires. Ceux-ci peuvent être mappés sur 15 boutons (X, O, Triangle, Carré, Haut, Bas, Gauche, Droite, L1, L2, R1, R2, L3, R3, Touchpad) et sont faciles à remapper. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le petit bouton à l’arrière et de le maintenir enfoncé pendant quelques secondes avant que le voyant LED ne s’allume en rouge. Une fois qu’il est rouge, maintenez simplement le bouton que vous souhaitez remapper et la palette arrière enfoncés simultanément. Appuyez à nouveau sur le petit bouton au dos de la pièce jointe et vous aurez enregistré vos paramètres. Sans une application prise en charge, j’apprécie à quel point tout est simple.

Bien que le contrôleur Hex Rival soit livré avec des manettes interchangeables six-en-un avec 3 hauteurs différentes, je ne les ai pas reçues dans mon colis, je ne peux donc pas juger de leur impact sur le contrôleur. Avoir des sticks analogiques interchangeables est toujours un plus dans mon livre, car cela permet à plus de joueurs de trouver la solution parfaite pour eux-mêmes. Aussi belles que soient les manettes standard du DualSense, une taille unique ne convient pas à tous.

Manette Hex Rival PS5 : ce que je n’ai pas aimé

Les pagaies arrière remappables sont un net positif dans mon livre, mais elles ne sont pas parfaites. J’ai trouvé qu’ils ont tendance à être trop sensibles, à tel point que je les appuierais constamment par accident lorsque je tenais le contrôleur dans ma prise naturelle – et attention, cela se produirait si le côté de mon doigt frôlait légèrement le bouton. La moindre pression, et ça clique. C’est un problème pour des raisons évidentes. Personne ne veut appuyer par inadvertance sur des boutons au milieu d’un jeu, en particulier sur un contrôleur surnommé le “contrôleur d’esport ultime”.

En ce qui concerne les déclencheurs adaptatifs de signature du DualSense, le Hex Rival les retire de l’équation en ajoutant une réponse de déclenchement des cheveux, réduisant la distance nécessaire pour enregistrer une pression à seulement 2 mm. Bien que cela “gagne un temps précieux dans les jeux compétitifs”, comme le dit HexGaming – ce que je sais que certains apprécieront – ce n’est pas non plus quelque chose que vous pouvez désactiver ou désactiver. Vous êtes coincé avec ces déclencheurs capillaires, ce qui signifie que vous ne ressentirez pas la tension des déclencheurs adaptatifs.

Et je m’en voudrais de ne pas mentionner son prix. À 290 $, c’est incroyablement cher pour ce que vous achetez. Si c’était peut-être autour de 100 $, je pourrais voir que c’est un achat décent, mais pas au prix actuellement proposé.

Manette Hex Rival PS5 : Compétition

Le plus grand concurrent de Hex Rival est ce que Sony propose déjà, le contrôleur DualSense standard. Non seulement c’est beaucoup mieux, à mon avis, mais c’est aussi une fraction du coût à 70 $. Il n’a peut-être pas les boutons arrière supplémentaires, mais je pense que c’est un compromis équitable pour ses déclencheurs adaptatifs fonctionnels.

Il existe également des contrôleurs premium compatibles avec la PS5, même s’ils n’ont pas été spécialement conçus pour cela : l’Astro C40 TR, le Scuf Vantage 2 et le Razer Raiju. Bien qu’ils ne prennent pas non plus en charge les déclencheurs adaptatifs ou le retour haptique de la même manière que le DualSense, ils font partie des meilleurs contrôleurs PlayStation jamais conçus.

Manette Hex Rival PS5 : faut-il l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous devez absolument avoir des pagaies dorsales supplémentaires Vous voulez vraiment l’un des modèles qu’ils proposent Vous avez près de 300 $ à lancer

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous ne voulez pas dépenser une tonne d’argent Un DualSense standard est assez bon pour vous

3 sur 5

Je peux comprendre que des éléments de ce contrôleur, comme ses déclencheurs de cheveux, ont été conçus pour les sports électroniques et les jeux de compétition – il n’est pas conçu pour les joueurs occasionnels. Mais quand ils suppriment certaines des meilleures fonctionnalités du DualSense pour en faire un “contrôleur esports”, je ne pense pas que les sacrifices en valent la peine. Ce qui l’aurait rendu plus agréable, c’est si le contrôleur avait une bascule manuelle pour activer / désactiver ses réponses de déclenchement de cheveux, un peu comme l’Astro C40 TR.

Et même en ce qui concerne les joueurs compétitifs, j’ai du mal à le recommander sachant que des entreprises comme Razer, Astro, Scuf et bien d’autres travailleront probablement à créer leurs propres contrôleurs PS5 haut de gamme dans les mois à venir. Comme le passé l’a prouvé, chacune de ces entreprises fabrique d’excellents produits qui sont plus que de simples saisies d’argent. Pour 290 $, c’est difficile à recommander à qui que ce soit pour le moment.

Manette PS5 Rival Hex

En bout de ligne : Le Hex Rival a en quelque sorte pris un design gagnant et l’a rendu inférieur avec des choix étranges. Le manque de déclencheurs adaptatifs et une fixation de bouton arrière glorifiée ont rendu difficile la recommandation, même si la base du DualSense est solide.

