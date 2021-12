Examen du courtier SimpleFX – TENDANCE CRYPT

Chez CryptoTrend, nous voulons que vous preniez des décisions éclairées, nous vous apportons donc l’examen de l’un des principaux courtiers pour le trading de crypto-monnaies et d’autres actifs importants : SimpleFX.

Si vous souhaitez commencer à réaliser des bénéfices grâce au trading de crypto-monnaie, vous devez commencer par choisir le courtier qui vous convient le mieux. Pour cette raison, et pour vous aider dans ce processus, nous vous proposons des revues des meilleurs courtiers actuellement sur le marché, dans le but que vous puissiez prendre des décisions éclairées.

Données de base du courtier

nom: SimpleFX

année de fondation: 2014

Pays d’enregistrement: Saint-Vincent-et-les Grenadines

Actifs négociables : Crypto-monnaies, forex, indices, matières premières, actions, métaux précieux.

Dépôt minimum: Il n’a pas

Site Web: simplefx.com/es/

Application de trading n’importe où

SimpleFX dispose d’une plate-forme propre et facile à utiliser pour le trading de crypto-monnaies. Les utilisateurs peuvent facilement échanger des jetons numériques populaires comme Bitcoin et Ethereum à partir de l’application mobile SimpleFX, disponible sur Android et iOS.

Le WebTrader SimpleFX est également un favori des commerçants. Vous pouvez facilement accéder à la plateforme de trading en utilisant votre ordinateur ou votre ordinateur portable, via un navigateur normal. Vous n’avez rien à installer. Allez simplement sur le site Web de SimpleFX, connectez-vous et vous êtes prêt à partir.

Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans un seul onglet : les graphiques au centre, les symboles de trading à gauche et le panneau d’actualités à droite. Pour passer une transaction, cliquez simplement sur le symbole et choisissez « nouvel ordre ». Et pour les traders expérimentés qui aiment trader à l’ancienne, MetaTrader 4 est également disponible.

SimpleFX est parfait pour les débutants comme pour les traders de crypto expérimentés.

La plateforme de trading de SimpleFX est disponible 24h/24 et 7j/7 afin que vous puissiez ouvrir une position dans des crypto-monnaies à tout moment, ainsi que dans d’autres actifs tels que des actions, des devises, des indices, des matières premières telles que le pétrole et des métaux précieux tels que l’or et l’argent. . Il existe actuellement plus de 200 symboles de trading disponibles.

Les utilisateurs sont toujours bien informés des dernières tendances et actualités du marché via le panneau d’actualités de la plateforme. Il fournit un flux du blog SimpleFX et d’autres médias. Les commerçants peuvent même partager des idées avec d’autres commerçants. Ce courtier possède également des comptes actifs sur les principaux réseaux sociaux : YouTube, Twitter et Facebook.

Dépôts et retraits

Pour la commodité des commerçants de tous les pays, les utilisateurs de SimpleFX ont la possibilité d’effectuer des dépôts et des retraits en utilisant des crypto-monnaies ou de la monnaie fiduciaire.

Les dépôts de crypto-monnaie seront sans commission en utilisant Bitcoin, Bitcoin Cash, Chainlink, Dash, Ethereum, Litecoin, Monero, Tether ERC20 et Tether Omni. Aucune des méthodes de dépôt de crypto-actifs n’a de montant minimum ou maximum, à l’exception de Tether ERC20 et Tether Omni, qui ont un petit montant de dépôt minimum de 0,01 USDT.

Les dépôts en monnaie fiduciaire sont également sans commission et peuvent être effectués via Fasapay, Skrill et Neteller. Pour les dépôts avec Skrill et Neteller, il n’y a pas de montant maximum mais un dépôt minimum de 20$ est requis.

Quant aux retraits en crypto-monnaies, ils n’ont pas de commission, mais les montants minimums suivants le font : Bitcoin (BTC 0,001), Bitcoin Cash (BCH 0,001), Chainlink (LINK 1), Dash (DASH 0. 01), Ethereum (ETH 0,02), Ethereum Classic (ETC 0,02), Fasapay (0), Litecoin (LTC 0,005), Monero (XMR 0,01), Tether ERC20 (USDT 5) et Tether Omni (USDT 10). Les retraits de crypto-monnaie sont traités dans les 24 heures.

Les retraits en monnaie fiduciaire sont effectués via Fasapay, Skrill et Neteller. Pour Fasapay, il n’y a pas de montant de retrait maximum ou minimum, mais une commission de 1% leur est facturée. Neteller a un montant de retrait minimum de 10$ sans montant maximum, et une commission de 3%.

Skrill a un montant de retrait minimum de 10 $, un montant maximum de 50 000 $ et une commission de 3%. Tous les retraits effectués en monnaie fiduciaire sont traités dans les 72 heures suivantes.

Les retraits doivent être effectués avec le même mode de paiement avec lequel les dépôts ont été effectués. Si vous avez effectué des dépôts avec plusieurs méthodes, vous pouvez effectuer vos retraits avec la méthode avec laquelle vous avez déposé le plus de montant.

Commerce de crypto-monnaie

Pour commencer à échanger du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, vous devez avoir un compte de trading. SimpleFX est l’un des moyens les plus simples d’accéder au marché de la cryptographie. Pour créer un compte SimpleFX, vous n’avez besoin que d’une adresse e-mail. Ce courtier n’a pas d’exigences KYC strictes, vous pouvez donc commencer à trader immédiatement.

Les produits SimpleFX peuvent être négociés avec un effet de levier allant de 2x à 500x. Cela signifie que les traders peuvent ouvrir une position avec une marge, obtenant ainsi des rendements plus élevés. Comment ça marche? Par exemple, si vous avez 100 $ et que vous souhaitez échanger du Bitcoin avec un effet de levier de 100x, vous pouvez ouvrir une position d’une valeur de 10 000 $ avec seulement 100 $ en garantie.

Lorsque le marché est en votre faveur, vous réalisez un profit plus important car vous avez échangé 10 000 $ (100 $ avec un effet de levier 100x), plutôt que 100 $ sans aucun effet de levier. SimpleFX offre un effet de levier jusqu’à 500x pour répondre à un large éventail de traders avec différents appétits pour le risque.

Si vous voulez essayer le trading sur marge sans aucun risque, vous pouvez utiliser votre compte démo. SimpleFX vous fournit un compte démo complet et gratuit lors de l’inscription. Dans un compte démo, vous pouvez utiliser des fonds simulés et effectuer des transactions simulées avec des données de marché en temps réel. C’est un excellent moyen de s’entraîner au trading avant de trader pour de l’argent réel.

SimpleFX vous protège automatiquement contre un solde négatif au cas où le marché se retournerait contre vous. Si votre transaction ne se passe pas bien et qu’il existe un risque que votre compte se retrouve avec un solde négatif, SimpleFX fermera instantanément cette position, vous épargnant ainsi de nouvelles pertes. Par conséquent, lorsque vous négociez sur marge, vous avez un potentiel de profit illimité mais avec un stop loss.

Conclusion.

SimpleFX est toujours l’un des courtiers les plus intéressants du marché. Avec lui, vous pouvez facilement créer un compte de trading avec votre adresse e-mail sans aucun long processus KYC et sans exposer aucun document juridique.

Leur plateforme est l’une des plus faciles à utiliser. Vous pouvez échanger n’importe quand et n’importe où grâce à son application mobile. Et surtout, SimpleFX a des conditions de trading très compétitives – pas de commissions, pas d’exigences de dépôt minimum, avec des dépôts et des retraits disponibles en crypto-monnaies et en fiat. Il offre même un effet de levier maximal allant jusqu’à 500x, ce qui est imbattable sur le marché.

