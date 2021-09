Examen du DLC Skrillex Beat Saber: Plus Beat Saber ne bat pas Beat Saber

Beat Saber et Skrillex sont une telle combinaison de beurre de cacahuète et de chocolat que lorsque le compte Twitter officiel de Beat Saber a commencé à taquiner le Skrillex Music Pack, j’ai été choqué qu’il n’existe pas déjà. Il s’avère que la musique de Skrillex prend tout son sens dans Beat Saber.

Le pack de musique Beat Saber Skrillex joue exactement comme vous vous attendez à ce qu’il joue ; La variété de Beat Saber vient de nouvelles listes de lecture de chansons, pas de nouvelles mécaniques. Si vous aimez Beat Saber, vous l’apprécierez probablement tout autant. Mais peu importe comment vous le découpez virtuellement, il est difficile de dire qu’il s’agit du pack DLC définitif pour tout le monde.

Ne vous méprenez pas, je crois fermement que si un artiste de renommée internationale devait avoir un pack de musique dans Beat Saber, ce serait Skrillex, haut la main. Le problème est qu’aucune des chansons du pack n’a l’impression d’être destinée à être jouée à tous les niveaux de difficulté que le jeu a à offrir. Ainsi, selon votre niveau de compétence, les chansons peuvent ou non sembler correspondre à leurs beatmaps.

Beat Saber est l’endroit idéal pour les rythmes palpitants de l’artiste prolifique et les chutes dignes des montagnes russes. Tout fan de Skrillex, sans parler de quiconque n’a été exposé à sa musique qu’à travers la culture Internet et les mèmes (comme moi), est sûr de trouver une nouvelle façon excitante de découvrir cette musique. La plus grande force du jeu est aussi sa plus grande faiblesse ; différentes chansons sont les meilleures pour différentes difficultés.

Bangarang (feat. Sirah) – Skrillex Butterflies – Skrillex, Starrah et Four Tet Don’t Go – Skrillex, Justin Bieber et Don Toliver Premier de l’année (Equinox) – Skrillex Ragga Bomb (feat. Ragga Twins) – Skrillex Rock ‘n’ Roll (vous emmènera à la montagne) – Skrillex Scary Monsters and Nice Sprites – Skrillex The Devil’s Den – Skrillex & Wolfgang Gartner

Des chansons plus lentes et palpitantes comme Ragga Bomb et Don’t Go correspondent beaucoup mieux au rythme plus accommodant qui accompagne les difficultés normales, tandis que des chansons plus rapides comme Bangarang se sentent parfaites dans le rythme effréné des difficultés plus élevées du jeu.

Ces chansons au rythme plus rapide se sentent si bien, en fait, que je dirais qu’elles sont des prétendants au plus grand défi – et au meilleur entraînement – ​​que j’ai eu avec le jeu, et je le dis dans le bon sens. Chaque chanson propose un style de jeu varié, donc même si certaines chansons fonctionnent particulièrement bien à certaines difficultés, elles présenteront toutes des choses différentes. Certains peuvent vous faire frapper un certain nombre de notes en succession rapide, tandis que d’autres peuvent vous faire osciller et tisser tout en atteignant une note parasite.

Pack de musique Skrillex : ce que vous n’aimerez pas

Les chansons Skrillex incluses sont assez différentes de beaucoup de chansons incluses dans le jeu de base. Bien qu’elles soient en grande partie très similaires dans leur genre et leur son, les chansons de Beat Saber ont été composées à partir de zéro pour correspondre à des beatmaps à divers niveaux de difficulté. Mais peu importe à quel point ces nouvelles chansons devraient être adaptées à Beat Saber, l’exécution n’était pas la meilleure.

Parce que la musique de Skrillex présente souvent un BPM si élevé, jouer beaucoup de ces chansons en difficulté normale ne semble pas bien, laissant les joueurs Beat Saber moins qualifiés dans la poussière. Cela ne veut pas dire que c’est mauvais, mais on a parfois l’impression que les concepteurs ont choisi des moments arbitraires pour encourager les joueurs à se déplacer au rythme. Les chansons au rythme plus rapide comme Bangarang ressortent particulièrement comme des chansons qui ne se sentent tout simplement pas bien dans certaines des difficultés les plus accessibles.

C’est le talon d’Achille de la meute ; la majorité des chansons ne sont tout simplement pas adaptées à des difficultés plus tranquilles – cela signifie que si vous êtes un joueur plus occasionnel, ou simplement un joueur raté, vous ne pourrez pas tirer le meilleur parti de ce pack de musique. Ce n’est pas intrinsèquement un problème, mais quand une chanson a autant de battements par minute, jouer sur une difficulté qui vous jette moins de notes sape les chansons de Skrillex.

Pack de musique Skrillex : devriez-vous y jouer ?

3,5 sur 5

Beat Saber et Skrillex Music Pack sonnent comme un match parfait. Et chaque chanson du pack se sent bien, ou du moins parfois – aucune chanson ne correspond à toutes les difficultés. Là où une chanson au tempo élevé se sent mal aux difficultés les plus basses, certaines des pistes à faible énergie semblent exagérées aux difficultés les plus élevées.

Mais, cela va dans les deux sens – jouer les chansons les plus intenses du pack à des difficultés élevées est l’une des plus amusantes que j’ai eues avec le jeu, et les chansons à faible énergie sont idéales pour s’échauffer ou pour les débutants pour obtenir un pendre le jeu. Si vous êtes un fan de Skrillex, ou si vous avez simplement besoin de plus de chansons à jouer dans l’un des jeux de rythme définitifs, ce pack est une évidence. Vous pouvez télécharger le pack dès maintenant sur Steam, l’Oculus Store et le Playstation Network pour 11 $.