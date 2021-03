Examen du hub Thunderbolt 4: élément CalDigit

CalDigit a lancé son nouveau Element Hub le mois dernier comme un moyen compact d’ajouter de nombreux ports USB-A hérités aux Mac ainsi que les dernières E / S grâce aux ports Thunderbolt 4 / USB4. Nous testons ce petit et puissant hub Thunderbolt 4 depuis quelques semaines avec un Mac M1, lisez la suite pour notre examen complet.

Les Mac M1 2020 d’Apple sont les premiers de la société à prendre en charge Thunderbolt 4 / USB4. Bien que la vitesse maximale globale de Thunderbolt 4 soit la même que celle de Thunderbolt 3 à 40 Gbit / s, il existe un certain nombre d’améliorations telles que les connexions PCIe doublant à 32 Gbit / s (auparavant 16 Gbit / s), la simplification du câble, la prise en charge améliorée de l’affichage, etc.

Le nouveau concentrateur CalDigit Element Thunderbolt 4 est un excellent ajout à n’importe quel Mac, mais il est particulièrement convaincant pour les utilisateurs de M1 MacBook Air et Pro car ils ne sont livrés qu’avec deux ports Thunderbolt 4 / USB-C.

Spécifications

Facteur de forme compact à seulement 4,48 x 2,75 x 0,7 pouces (114 x 70 x 18 mm) Conception réversible 4 ports USB-A avec des vitesses de données de 10 Gbit / s (USB 3.2 gen 2) et une puissance de sortie de 7,5 W 3 x Thunderbolt 4 / USB4 / USB-C ports avec données jusqu’à 40 Gbit / s et alimentation 18 W Prise en charge d’un écran jusqu’à 6 K à 60 Hz (tous les Mac), deux écrans 4K à 60 Hz (Mac Intel) Prise en charge de la connexion en chaîne pour les périphériques Thunderbolt, USB4 et USB-C 60 W passthrough 2.62 -foot (0,8 mètre) Thunderbolt 4 câble et alimentation 150 W sont livrés dans la boîte Prix: 179,99 $

Matériaux et construction

Le CalDigit Element Hub présente une construction solide avec un boîtier en aluminium. Avec le port TB4 / USB4 en amont qui se connecte à votre ordinateur sur le côté du hub, il utilise une conception réversible pratique qui vous permet de le retourner et les pieds en caoutchouc amovibles fonctionnent des deux côtés (mettant la connexion sur le côté gauche ou droit) .





Une chose à noter en ce qui concerne l’alimentation, c’est un peu gros. Mais je pense que c’est le cas, car l’Element Hub lui-même est si compact et offre plus de 130 W de sortie totale aux appareils.

Le bloc d’alimentation de 150 W est livré avec plus de 7 pieds de longueur de câble, il est donc facile de se cacher. Dans l’ensemble, il est comparable aux alimentations d’autres hubs Thunderbolt.

CalDigit comprend une garantie de deux ans avec l’Element Hub.

Element Thunderbolt 4 Hub en cours d’utilisation

Pour ma configuration, j’utilise Element Hub avec un MacBook Pro 13 pouces, un écran LG UltraFine Thunderbolt, un SSD Thunderbolt 3 enfichable, un dongle de souris Logitech unificateur, etc.

J’ai trouvé que les quatre ports USB-A situés à l’avant du concentrateur étaient pratiques, car je suis plus susceptible de connecter / déconnecter ces appareils plus régulièrement. Et tous mes périphériques, y compris les SSD et l’écran Thunderbolt, ont toujours bien fonctionné tout le temps.

Comme vous l’espérez, j’ai trouvé que l’Element Hub fonctionne de la même manière avec les lecteurs Thunderbolt que lorsque vous les connectez directement au Mac.

Voici un aperçu des tests de vitesse de mon SSD enfichable Thunderbolt 3 via le hub Element, puis connecté directement à mon MacBook Pro. Le SSD est annoncé comme offrant jusqu’à 2400 Mo / s en lecture et 1800 Mo / s en écriture. Les tests de vitesse étaient plus ou moins identiques dans une poignée de tests, je suis donc convaincu que l’Element Hub offre des performances Thunderbolt complètes.

SSD Thunderbolt 3 connecté via l’élément Hub Même disque TB3 connecté directement au M1 MacBook Pro

Des fonctionnalités bien pensées

Étant donné que vous pouvez connecter plusieurs disques externes avec Element Hub, CalDigit dispose d’un utilitaire de barre de menus macOS pratique qui vous permet d’éjecter tous les volumes en un seul clic.

Parallèlement à ce logiciel, un pilote est inclus pour que le SuperDrive, gourmand en énergie, fonctionne lorsqu’il est connecté à l’élément, ce qui n’est pas possible avec de nombreux hubs.

Outre toute la connectivité pour les disques externes et autres périphériques, Element Hub est également un excellent endroit pour charger tous vos appareils – jusqu’à 8 à la fois. Vous avez une sortie de 18 W avec 3 des ports TB4 / USB-C, 60 W du port en amont et 7,5 W de chacun des quatre ports USB-A.

Récapitulation du concentrateur CalDigit Element Thunderbolt 4

Si vous recherchez un hub Thunderbolt 4 / USB-C propre et simple et n’avez pas besoin d’extras tels que des lecteurs de cartes, Ethernet, etc. que des stations d’accueil plus grandes comme l’offre TS3 Plus, l’Element Hub est un choix solide à 180 $.

Gardez à l’esprit que ce sera probablement la meilleure solution pour les utilisateurs de MacBook Pro et Air 13 pouces avec une puissance maximale de 60 W donnant à ces machines toute la puissance. Mais en fonction de votre utilisation, cela peut convenir aux propriétaires de MacBook Pro 15/16 pouces si vous n’avez pas un flux de travail trop exigeant.

Le hub CalDigit Element Thunderbolt 4 est disponible à la commande maintenant, mais il s’avère qu’entre la forte demande et la pénurie mondiale de puces, le prochain lot de commandes sera expédié en mai.

