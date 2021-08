Examen du Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 4xe 2021 – Une Jeep compliquée

Le Wrangler 4xe 2021 (il se prononce « quatre par E ») est le premier hybride rechargeable de Jeep et il complique plutôt vos choix, mais le fait dans un silence virtuel alors qu’il parcourt les terrains les plus difficiles.

En règle générale, les Jeeps ont été anachroniques, avec des looks rétro qui remontent aux années 1940 avec un intérieur assorti et une attitude positivement passe-partout appréciée par beaucoup depuis des années. Maintenant, ils ont plutôt compliqué le problème en proposant un groupe motopropulseur distinctement du 21e siècle, un système hybride.

Électrons et gaz

Permettez-moi de dire que c’est le premier véhicule hybride que j’ai conduit qui utilise un moteur turbocompressé et n’a pas une horrible transmission à variation continue, à la place, il utilise la très bonne automatique à 8 vitesses de Jeep. Vous voyez que vous n’êtes pas obligé d’utiliser une CVT avec un hybride.

Le Jeep Wrangler 4xe fournit une estimation 21 miles d’autonomie électrique uniquement à partir d’une batterie lithium-ion de 14 kilowattheures montée sous la banquette arrière. Avec un chargeur de niveau 2, il faut 2 heures pour charger à partir d’une batterie déchargée.

Sous le capot se trouve un Quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres avec 270 ch entraînés par cette excellente auto à 8 vitesses. L’alimentation/assistance électrique est fournie par un seul moteur de 44 ch attaché à la courroie d’entraînement et un second où le convertisseur de couple serait de 134 ch, ce qui porte la puissance combinée à un niveau très sain. net 375 ch.

Le vrai nombre est la quantité de couple dont il dispose, quelque chose dont vous avez besoin de beaucoup pour grimper sur un terrain difficile et le 4xe en a beaucoup, 470 pi-lb. pour être précis, ce qui est exactement le même que celui du Wrangler 392.

Vous devez engager 4wd Auto pour la meilleure accélération car si vous ne faites pas le couple est limité électroniquement et c’est plus lent. À partir d’un arrêt, le 4xe avance à un rythme alarmant avec soixante à venir en 5,5 secondes, ce qui est complètement dingue !

Les chiffres EPA sont de 49 MPGe, mais il y a une mise en garde, une fois que la batterie est à court de jus, vous trimballez essentiellement environ 800 livres supplémentaires. avec le moteur à essence. Cela explique probablement ma moyenne pour la semaine de 18,4 mpg, vous devez vraiment avoir un chargeur domestique pour cette voiture ou au moins jusqu’à ce que Jeep puisse mettre des chargeurs au début des sentiers.

Modes de conduite

Il y a 3 boutons à gauche de la colonne de direction permettant au conducteur de sélectionner 3 modes de conduite différents. Le premier est Hybride où l’ordinateur découvre comment mélanger les sources d’alimentation pour une efficacité maximale. Vous l’entendrez lorsque la transmission passera de l’électrique à l’essence. Malheureusement, ce n’est pas la transition la plus douce, souvent accompagnée d’un certain décalage et d’un certain shunt.

Ensuite est Électrique où seul le moteur électrique principal déplace le 4xe, et le moteur reste éteint à moins que le conducteur n’appuie sur l’accélérateur au sol. Le mouvement vers l’avant est assez rapide mais diminue à mesure que votre vitesse augmente.

Finalement, E-Sauvegarder permet de conduire le 4xe en hybride tout en maintenant la charge de la batterie. Vous pouvez également charger la batterie dans E-Save à l’aide du moteur à essence, ce qui est idéal pour le voyage vers un sentier où vous pouvez revenir en mode hybride pour un couple maximal.

Quel que soit le mode dans lequel vous vous trouvez, la batterie ne se décharge jamais totalement, les ordinateurs conservent une réserve même après l’épuisement de l’autonomie électrique uniquement. La fonction Max Regen, que vous pouvez facilement activer via un bouton sur le tableau de bord, ajoute de l’aide à l’état de charge de la batterie. C’est à peu près aussi proche que vous obtiendrez une expérience de conduite à une pédale.

Conduite

Une fois que vous êtes derrière le volant, la transmission est la seule chose inhabituelle sur le 4xe, à l’électricité, c’est étrangement silencieux, pas quelque chose que vous associeriez normalement à une Jeep. Tout ce couple est très utile lorsque vous passez un trafic plus lent et vous pouvez vous amuser aux feux de circulation où les autres conducteurs voient la Jeep s’élancer plus vite qu’elle ne le devrait.

Sur les routes pavées, la direction est légère et même avec les crampons sur tous les terrains, elle roule assez bien et le poids supplémentaire la rend plus stable. Les freins offrent un bon freinage même avec la régénération qu’ils produisent, la sensation de pédale est très bonne.

Le trajet peut être saccadé sur une chaussée plus rugueuse et vous devez faire attention et lui donner beaucoup de direction pour rester dans votre voie.

C’est toujours une Jeep

Tout le couple supplémentaire est encore plus utile en tout-terrain, c’est pourquoi nous nous sommes dirigés vers Corral Canyon OHV à environ une heure à l’est de San Diego. Ici, les sentiers vont de faciles à extrêmes et ont des noms sympas comme Gunslinger, Sidewinder et Bronco Peak. Nous avons évité les difficultés et les extrêmes car personne n’aime rester coincé et nous n’avions pas de véhicule de secours.

Malgré son groupe motopropulseur sophistiqué de haute technologie, le 4xe est toujours une Jeep dans l’âme et il veut grimper sur les rochers, creuser des ornières et passer un bon moment en général. Les pneus BF Goodrich All-Terrain T/A ne manquent pas d’adhérence sur des roues de 7 pouces et si la pente devient raide et que vous perdez de l’adhérence comme nous l’avons fait à quelques reprises, verrouillez simplement les différentiels et continuez.

Il n’y a pas de boue ici dans le sud de la Californie en été, en fait, pas beaucoup toute l’année, mais si vous vous trouvez dans des régions plus humides, le Jeep Wrangler 4xe peut traverser jusqu’à 30 pouces d’eau. Le câblage du système hybride est spécialement scellé pour éviter tout court-circuit.

Les pages tout-terrain sont une fonctionnalité intéressante, en particulier le tangage et le roulis, bien qu’elles ne vous disent pas vraiment quelle est la limite, il vous suffit de faire preuve de bon sens. Sur certaines des sections les plus raides, nous avons vu 46% de tangage et 16% de roulis, cela nous a suffi pour prouver la valeur de la Jeep.

L’angle d’approche du 4xe Rubicon est de 43,8 degrés, son angle de départ est de 35,6 et son angle de basculement est de 22,5 degrés. La garde au sol est très impressionnante de 10,8 pouces et nous n’avons eu qu’une légère éraflure sur un rocher particulièrement gros, mais comme il est équipé de plaques de protection et de rails de protection, nous n’étions pas trop inquiets.

Intérieur

L’intérieur du 4xe est très familier, il dispose de l’excellent et facile à utiliser système d’infodivertissement Uconnect, le Rubicon a un écran de 8,4 pouces. Il prend en charge Apple CarPlay et Android Auto. La qualité est bonne partout avec beaucoup de plastiques souples, et les sièges en cuir du Rubicon sont un luxe dont vous n’avez peut-être pas besoin, mais les sièges eux-mêmes sont très confortables.

L’espace de rangement est décent avec les filets de porte et le rangement de la console centrale avec alimentation USB et à l’arrière, vous obtenez 27,7 pieds cubes d’espace avec les sièges en place et si vous les pliez à plat, cela offre 67,4 pieds cubes d’espace. Les batteries privent la cabine d’un peu d’espace, mais pas assez pour vraiment faire la différence.

Mon Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 4xe 2021 chargé avait un prix de base de 53 505 $, mais avec des options, ce prix est passé à 66 690 $. Ces options incluent mais ne sont pas exclusives à sa peinture Firecracker Red (425 $). Sièges baquets garnis de cuir (1 695 $), sièges avant chauffants et démarrage à distance (995 $), groupe de remorque avec groupe électrique robuste (795 $), toit rigide 3 pièces couleur carrosserie (2 495 $), pare-chocs en acier (1 745 $) et l’excellente caméra tout-terrain intégrée (595 $).

Est-ce un changeur de jeu?

Le Jeep Wrangler Rubicon 4xe 2021 est très bon comme tous les Wranglers, mais je ne suis pas encore convaincu qu’il soit prêt pour ce groupe motopropulseur hybride compliqué. Il a besoin de plus de portée et les batteries doivent devenir plus petites pour qu’il soit une alternative viable.

Si vous allez dépenser l’argent supplémentaire, j’opterais probablement pour le turbo diesel, vous obtiendrez probablement un meilleur kilométrage global et avec 442 lb-pi de torsion, ce n’est que légèrement inférieur au 4xe. Quel que soit celui que vous choisissez, il est garanti de vous faire sourire.

REVUE DE LA VIDÉO

2021 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 4xe Numéros

PRIX DE BASE : 53 5052 $

PRIX TEL QUE TESTÉ : 66 690 $

AMÉNAGEMENT DU VÉHICULE : VUS à moteur avant, 4 roues motrices à l’arrière, 4 passagers, 4 portes

MOTEUR : 4 cylindres en ligne turbocompressé de 2,0 litres + 2 moteurs à courant alternatif

PUISSANCE COMBINÉE : 375 ch (270 ch + 44 ch +134 ch)

COUPLE : 470 lb-pi

PACK BATTERIE : 14 kWh

TEMPS DE CHARGE : 2 heures avec chargeur niveau 2

TRANSMISSION : automatique à 8 rapports

POIDS À VIDE : 5 100 lb

0-60 MPH : 5,5 secondes

ESPACE DE CHARGEMENT : 12,9 pieds cubes, 46,9 avec les sièges rabattus, 61 avec les sièges retirés

EPA Électrique + Gaz : 49 mpge

Gaz EPA uniquement : 20 mpg

NOS OBSERVÉS : 18,4 mpg

AVANTAGES: Excellent moteur 2.0 Turbo + électrique fournit une accélération surprenante, des manières hors route spectaculairement capables, raffinées sur route,

INCONVÉNIENTS : le groupe motopropulseur hybride est quelque peu maladroit

Auteur : Nigel Atkinson

Bienvenue dans les revues d’essais routiers, nous aimons tout ce qui concerne l’automobile. Nous effectuons des tests sur route et d’autres choses. Notre lectorat se compose de passionnés de conduite et de consommateurs, qui recherchent les informations les plus récentes et les plus fiables pour prendre des décisions éclairées sur les voitures qui les intéressent. Nous… Voir le profil complet ›