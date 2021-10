Examen du jugement perdu (PS5) | 411MANIE

Je commencerai par dire que Lost Judgment est un jeu extrêmement étrange. Il contient beaucoup des mêmes éléments que Judgment, bien que certains soient améliorés ou généralement minimisés et constituent un meilleur jeu, du moins sur le plan mécanique. Non, l’étrangeté concerne davantage une partie de l’histoire et comment, curieusement, cela s’apparente plus à un jeu Persona qu’à autre chose.

Lost Judgment a un mélange intéressant de choses à faire. Environ 50% du jeu est le jugement direct de la dernière fois, à donner ou à prendre. Vous avez une histoire principale, des cas secondaires, un assortiment habituel de mini-jeux, etc., à faire, mais ce n’est que la moitié du jeu. L’autre moitié est là où ça devient étrange.

L’histoire réelle de Lost Judgment fait partie des choses habituelles que nous avons vues auparavant. Il s’ouvre sur la découverte d’un corps torturé et en décomposition. À peu près à la même époque, un homme est jugé pour avoir tripoté une passagère du train. Alors qu’au début, ces deux incidents ne semblent pas liés, Takayuki « Tak » Yagami, son ex-partenaire Yakuza Kaito et les avocats du cabinet d’avocats Genda découvrent un complot infâme. Vous connaissez l’exercice ici.

Le système de combat est un peu modifié dans Lost Judgment. Dans le jugement original, vous n’aviez que deux styles de combat : Grue (bleu) et Tigre (rouge). La grue était généralement utilisée pour les groupes d’ennemis tandis que le tigre était utilisé pour les combats en tête-à-tête, généralement contre des boss ou des ennemis plus puissants.

Lost Judgment introduit un troisième style de combat, Snake (vert) dans le mix. Le style Snake consiste à contrer les attaques ennemies et à combattre des adversaires armés. Vous pouvez désarmer vos ennemis avec un simple QTE, ce qui permet de limiter leurs dégâts. Vous pouvez également craindre les ennemis inférieurs, et si vous effectuez un mouvement EX contre eux, quelle que soit leur santé, vous leur ferez tellement peur qu’ils seront éliminés du combat.

Certaines des parties les plus ennuyeuses de Judgment sont soit pour la plupart corrigées dans Lost Judgment, soit complètement éliminées, à une exception près. Prenez le morceau « Chasing Suspects Around », bien que pas génial dans le jugement original, c’est légèrement mieux ici. C’est juste un simple système QTE où vous devez appuyer sur les boutons au moment du combat pour éviter les obstacles/objets, mais ce n’est pas difficile du tout. Ou, le drone est un autre bon exemple. Dans le premier jeu, c’était une chose importante à utiliser dans vos enquêtes mais les contrôles n’étaient pas bons. Ici? Il est à peine utilisé. Vous y avez toujours accès mais vous n’en avez jamais vraiment besoin.

J’ai dit « presque » corrigé ou éliminé car l’un des aspects les plus ennuyeux est toujours là dans Lost Judgment et c’est avec le mode Observation. C’est le mode à la première personne où vous devez repérer des indices ou des objets, puis faire des déductions en fonction de ceux-ci. Le problème, c’est que ce n’est toujours pas amusant du tout et que le jeu ne vous donne aucun retour ou aide réel. Vous n’avez qu’à vous déplacer lentement dans une pièce, en regardant tout jusqu’à ce que le contrôleur vibre ou vous pouvez appuyer sur X sur quelque chose, afin de le cocher sur une liste invisible.

Voici deux exemples : vous êtes dans l’escalier d’une école avec un concierge qui bloque l’escalier. On vous dit de « l’observer pour trouver des moyens de le faire bouger », ou quelque chose à cet effet. Vous pouvez le voir fumer dans une main et une bouteille d’eau à côté de lui, c’est tout. Le jeu ne disait rien à ce sujet, alors j’ai ensuite passé 10 minutes à essayer de parcourir chaque centimètre de cet escalier pour trouver quelque chose que j’avais oublié parce que j’étais sûr d’avoir raté quelque chose. J’ai ensuite quitté le mode observation, j’ai parlé au concierge et c’était comme « Oh, pour le faire bouger, mentionne le tabagisme. » Ça aurait été bien si le jeu me disait ça ! Un autre exemple de ceci est que vous devez explorer le salon et le hall d’entrée d’une femme, où il y a environ 9 ou 10 choses à trouver et le jeu ne vous aide pas du tout à savoir quoi chercher. Vous avez essentiellement un bouton de monologue interne sur lequel vous pouvez appuyer, mais tout ce qu’il fait, c’est que Yagami répète le monologue de départ de la séquence. Cela devrait être un véritable bouton d’indice où vous appuyez dessus, et il donne un vague indice, vous appuyez à nouveau, un indice plus spécifique, vous appuyez dessus une troisième fois, puis il regarde directement ce que vous devez trouver.

La plupart de ces choses, comme courir après les gens ou les suivre (ce qui est assez facile, gardez simplement vos distances) sont traitées dans les activités secondaires. Les observations sont plus axées sur l’histoire, vous devez donc les transmettre pour que l’histoire continue.

Mis à part l’histoire principale et les cas secondaires, il y a les mini-jeux habituels et ceux qui sont dans tous les jeux Yakuza/Judgment. Cages de frappeurs, golf, jeux de casino, fléchettes, jeux d’arcade (Virtua Fighter 5 et Sonic the Fighters sont les plus remarquables), Mahjong, Shogi, etc. Une grande partie est réutilisée à partir de Judgment ou d’anciens jeux Yakuza. Comme je l’ai dit plus haut, cela représente environ 50% du jeu, 40% pour l’histoire principale et 10% pour les cas secondaires/mini-jeux. L’autre moitié est le système scolaire et c’est là que ça devient vraiment sauvage.

Une grande amélioration, avant de passer au système scolaire, est le passage au mini-jeu Paradise VR. C’est le mini-jeu où vous jouez à un jeu de société virtuel et vous gagnez de l’argent en y jouant. Le problème est que vous avez soit besoin de Playing Pass (que vous trouvez occasionnellement dans le monde du jeu, soit de récompenses provenant d’autres mini-jeux), soit de six différents Free Pass Vouchers, que vous pouvez assembler pour un Free Pass illimité. Dans le jugement original, l’un de ces bons était à peu près verrouillé derrière un DLC payant, sous la forme d’une course de drones. La course de drones est devenue impossible à un moment donné et il fallait acheter le super drone dans certains DLC pour le gagner. C’était nul. Lost Judgment corrige utilement ce problème en rendant les six bons réellement accessibles dans le jeu. Cela a essentiellement pour effet de vous donner de l’argent infini dans le jeu, car si jamais vous avez besoin d’argent, vous pouvez simplement jouer au jeu de société VR. Quelle amélioration utile.

Dans Lost Judgment, ils ont essentiellement combiné Yakuza avec un jeu Persona. Yagami s’implique rapidement dans Seiryo High, un lycée local, et devient conseiller externe pour divers clubs. Il y a beaucoup de corruption dans le corps étudiant et c’est à Yagami de tout découvrir en enquêtant sur les différents clubs et étudiants.

Pour commencer, comme dans Persona, Yagami a des statistiques sociales dans le jeu. Dans Persona 5, les statistiques sociales étaient les suivantes : charme, connaissances, gentillesse, cran et compétence. Chaque statistique avait cinq niveaux différents, vous pourriez donc avoir le niveau 2 en gentillesse ou le niveau 3 en charme. Lost Judgment n’a que quatre statistiques sociales : Travail d’équipe, Concentration, Guts et Appel, mais ils ont également cinq niveaux dans chaque statistique. Comme dans Persona également, certaines activités et autres seront fermées en fonction de vos statistiques. Ainsi, vous voudrez peut-être faire progresser une histoire de club scolaire, mais vous n’aurez peut-être que le niveau 3 en Appel et vous devrez être au niveau 4. Vous n’acquiérez qu’une expérience de statistiques sociales en faisant des activités de club scolaire, ce qui le rend d’autant plus séparé du jeu principal. .

Le club principal dans lequel vous vous impliquez est le « Mystery Research Club » (MRC), dirigé par Kyoko Amasawa. C’est elle qui vous demande d’enquêter sur les 8 autres clubs de l’école et de découvrir ce qui se passe. Elle vous appellera également lorsque vous aurez atteint un niveau social pour vous donner un nouveau chef de club ou une nouvelle mission. C’est à peu près là où tous les mini-jeux nouveaux (ou parfois réutilisés) de Lost Judgment entrent en jeu :

• Danse — Ceci remplace le système de karaoké de Yakuza. C’est fondamentalement le même mini-jeu, seulement au lieu des notes venant de droite à gauche, elles descendent de haut en bas (comme DDR)

• Boxe – Il s’agit d’un mini-jeu de combat de boxe étrange. Vous combattez essentiellement les autres dans un ring de boxe, mais les commandes sont un peu bizarres. Ce n’est pas mal, mais c’est juste un peu gênant.

• Robotique — Le mini-jeu Robotique est le pire du lot. Fondamentalement, vous contrôlez un robot (sur une équipe de 3) et vous devez collecter des pièces en forme de Tetris pour contrôler plus de cases sur le terrain de jeu que l’équipe adverse. Vous gagnez en contrôlant le plus grand nombre de cases dans le temps imparti OU vous pouvez construire un chemin de pièces vers la base de l’équipe ennemie et gagner de cette façon. Le ou les problèmes sont que ce n’est tout simplement pas amusant à faire, le robot est difficile à contrôler, il est basé sur la chance, l’IA de votre coéquipier est généralement assez stupide, etc. Cela devient légèrement plus facile une fois que vous investissez dans les bonnes pièces, mais ce n’est toujours pas bon.

• Photographie – Vous devez prendre des photos d’élèves en train de commettre des crimes, tout en suivant les critères d’une bonne photo (zoom max, mise au point et généralement une ou deux autres conditions)

• eSports — En gros, jouez une partie de Virtual Fighter 5 contre des membres. C’est à peu près ça.

• Patinage – Il y a deux activités ici, la première consiste à patiner autour d’un skate park, à faire des figures et à collecter des pièces. C’est assez simple mais les commandes sont un peu insensibles. L’autre tâche est la course, vous faites la course avec d’autres patineurs sur une piste où vous avez également quelques pilotes de kart comme des power-ups à utiliser, comme des turbos et des missiles (feu d’artifice dans le jeu)

• Casino – Il y a un club centré autour du casino, donc jouer au poker.

• Girl’s Bite – C’est le mini-jeu de rencontres, et « Non » vous ne sortez pas avec une lycéenne, vous essayez de l’empêcher de travailler dans le club.

• Biker Gang – Dans Biker Gang, vous jouez à un mini-jeu où vous devez écraser d’autres motards pour atteindre le vrai coureur. Une fois que vous faites cela, vous les faites courir autour d’un niveau de la piste, en dérivant et en faisant des wheelies pour gagner du turbo à utiliser pour gagner. Assez facile, sauf pour le dernier gars.

L’objectif principal de tout cela est de découvrir l’identité de l’illusoire « Professeur » qui est celui qui orchestre tous les événements criminels qui se déroulent au lycée. Comme je l’ai dit, tout cela est assez éloigné de l’histoire principale de Lost Judgment. C’est un peu bizarre, car Yakuza: Like a Dragon utilisait essentiellement un système de combat au tour par tour Persona (ou JRPG), et Lost Judgment utilise le système social de Persona, mais de manière assez facultative.

