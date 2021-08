Examen du lancement de la collection sans couture ThirdLove 2021

KATIE LOVECRAFT / THIRDLOVE

Cela ne choquerait probablement personne si je vous disais que je pouvais compter sur une main le nombre de fois que j’ai porté un soutien-gorge au cours de la dernière année. Et en tant que personne qui a une poitrine plus petite, les chances que je me tourne vers les armatures au cours des deux derniers mois étaient à peu près aussi probables qu’une saison de The Bachelor étant totalement sans drame.

Mais, hélas, je faisais enfin mon retour au bureau, et j’ai senti qu’il était temps pour moi de m’aventurer à nouveau dans le monde des soutiens-gorge. (Bien que si vous êtes totalement à l’aise sans un, plus de pouvoir pour vous!) Fatigué de ceux que je possédais déjà, je me suis retrouvé à la recherche de nouveaux styles qui imitaient la sensation de mes sous-vêtements sans fil bien-aimés mais m’ont quand même apporté tout le soutien d’un soutien-gorge habituel. Après avoir parcouru d’innombrables sites Web, j’ai commencé à perdre espoir. Entrez : la nouvelle collection Form Seamless de ThirdLove.

Yup, la société de lingerie ThirdLove, dont les produits sont les préférés de beaucoup ici chez Cosmo, vient de sortir une collection sans couture qui comprend quatre nouveaux soutiens-gorge ultra-confortables. La gamme comprend le soutien-gorge sans fil à col en V Form Seamless, la brassière à encolure dégagée Form Seamless, le soutien-gorge sans fil à couverture totale Form Seamless et le soutien-gorge sans fil à bretelles réglables Form Seamless. Les ajouts sont fabriqués à partir d’un tissu extensible dans les quatre sens super flexible qui ne comporte pas de fils, de points ou de coutures.

Après mon premier essai, j’ai trouvé que les soutiens-gorge étaient pratiquement invisibles sous mes vêtements. Ils m’ont également donné l’impression de ne rien porter, tout en m’apportant le soutien dont j’avais besoin. C’était vraiment tout ce que je voulais dans un soutien-gorge et plus encore ?! Mais la meilleure partie de tout, vous savez, outre les niveaux de confort hors normes que je ressentais, c’est que chaque style est au prix de 45 $ abordable.

Les tailles vont du S au XL, mais certains styles sont disponibles du XS au 3X. Et si vous aimez les sous-vêtements assortis comme moi, alors vous serez encore plus enthousiasmé par ce que j’ai à dire ensuite : vous pouvez également acheter des sous-vêtements assortis dans cette nouvelle collection ! Disponibles dans les mêmes tons neutres et bijou que les soutiens-gorge, le Form Seamless Hipster, le Form Seamless Shortie, le Form Seamless Sculpt Thong, le Form Seamless Sculpt Brief et le Form Seamless High-Leg Bikini sont si légers, aérés et extensibles que je me suis retrouvé à ne plus vouloir porter autre chose. (Et à partir de 14 $ la paire, j’ai du mal à ne pas le faire.)

Par conséquent, je mets fin à mon message d’intérêt public sur la lingerie en faisant savoir au monde que je suis maintenant un stan de ThirdLove, et mes seins et moi n’avons jamais été aussi heureux. Une collection aussi incroyable est vouée à se vendre rapidement, alors commencez à magasiner dans 3 … 2 … 1 !

Bianca Rodriguez Rédactrice en chef du commerce Bianca Rodriguez est rédactrice en chef du commerce / rédactrice chez Hearst Magazines Digital Media, où elle couvre la mode, la beauté, la maison et plus encore.

