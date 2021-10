Examen du massacre de la soirée pyjama: une refonte de l’horreur qui est toujours pertinente et amusante

La série Slumber Party Massacre a fait ses débuts en 1982. Le film a d’abord suivi un groupe de lycéennes alors que leur soirée pyjama se transforme en bain de sang grâce à Russ Thorn, un slasher qui tue des gens avec une perceuse géante. Deux suites ont suivi, la plus notable étant Slumber Party Massacre II, qui met en scène un meurtrier rockabilly surnaturel qui utilise sa perceuse à guitare pour tuer un groupe de filles, qui font partie d’un groupe de rock. Une chose est restée constante à propos de cette série : elles ont toutes été écrites et réalisées par des femmes intéressées à faire la satire et à jouer avec les attentes du genre.

En 2021, près de 40 ans après la sortie de l’original, Syfy a réorganisé la série slasher avec Slumber Party Massacre écrit par Suzanne Keilly (Ash vs. Evil Dead) et réalisé par Danishka Esterhazy (The Banana Splits Movie – le remake d’horreur). Ce n’est pas le remake typique, cependant. C’est beaucoup plus conforme à ce que l’écrivaine originale de Slumber Party Massacre Rita Mae Brown aurait voulu que le film soit: une parodie de films slasher. Dans cet esprit, cette nouvelle prise fonctionne très bien.

Le massacre de la soirée pyjama de Syfy débute dans les années 1990 où un groupe de jeunes femmes organise une soirée pyjama, et la plupart d’entre elles sont tuées, une par une, par Russ Thorne, le tueur de foreur, interprété par Rob van Vuuren. Thorne est vaincu, apparemment tué et jeté dans un lac. Environ 30 ans plus tard, une jeune femme nommée Dana (Hannah Gonera), prévoit d’organiser sa propre soirée pyjama loin de chez elle dans ce même endroit tristement célèbre.

Bien sûr, le tueur que l’on a longtemps pensé mort refait surface et tue à nouveau. Cependant, un groupe de jeunes hommes de l’autre côté du lac – également en train de faire la fête – pense que les femmes sont les meurtriers. Et sans entrer dans quoi que ce soit dans le troisième acte, les choses deviennent un peu folles à partir de ce moment-là.

Une grande partie de l’attrait des films slasher des années 80 est le sang et le gore, et cela continue ici – même avec le film diffusé sur Syfy. De toute évidence, avec un meurtrier comme le Driller Killer en liberté, vous vous attendriez à voir cette perceuse géante se frayer un chemin dans le corps humain, et oui, cela arrive, et c’est un sacré bordel. Il rend parfaitement hommage aux années 80 à cet égard avec la quantité de morts et de sang que vous attendez d’un slasher.

La majorité du film ne se déroule que sur une journée, où les jeunes sont terrorisés par le Driller Killer. Un par un, les gens disparaissent, ce qui dure toute la journée. À l’occasion, les victimes ont la chance de riposter, mais elles ne peuvent pas arrêter le Driller Killer, et la voix aiguë de Vuuren – lorsqu’il parle réellement – est incroyablement troublante, surtout lorsqu’il dit: « Je t’aime ». Les quatre amis qui tentent de survivre à la nuit/au combat brisent le moule du film slasher des années 80 en n’étant pas seulement une meute de demoiselles en détresse. Dana d’Hannah Gonera ouvre la voie en tant que leader intelligente et intrépide, prête à tout pour sauver ses amis. Le personnage de Gonera est celui que vous encouragerez à mener à l’acte final.

Et tout comme les films slasher du passé, Slumber Party Massacre se concentre sur de nombreux tropes fatigués de cette époque, mais il renverse le scénario avec des résultats comiques. Les films d’horreur typiques des années 80 ont vu la plupart des femmes jouer des personnages sans visage qui sont trop sexualisés, et nous l’obtenons ici, sauf que cela se retourne sur les hommes. Il y a un moment où l’un des hommes prend une très longue douche au ralenti sur une musique sexy. C’est étrangement long – probablement aussi long que les scènes avec des femmes faisant la même chose dans les années 80. Il y a aussi une bataille d’oreillers au ralenti, qui peut être l’une des choses les plus drôles et les plus stupides de ce film. Quelques-uns des personnages masculins du film sont intentionnellement minces en développement. Certains d’entre eux sont si basiques qu’ils s’appellent même « Guy 1 » et « Guy 2 ». Bien sûr, d’autres clichés de films d’horreur des années 80 apparaissent encore et encore, en particulier le voyeurisme. Il y a au moins quatre moments dans le film où quelqu’un regarde quelqu’un à travers une fenêtre.

Le film fait comprendre à travers l’humour que même lorsque les femmes sont des victimes, certaines personnes les blâmeront, ce qui est un état d’esprit horrible à vivre. C’est réussi jusqu’à un certain point. Slumber Party Massacre a tendance à expliquer cela au spectateur dans le troisième acte au point où un personnage dit littéralement que le Driller Killer ne pouvait pas s’en empêcher parce que les femmes veillaient tard et s’amusaient, et c’est de leur faute. Le film fait un point solide sur les tropes d’horreur des années 80 et le blâme des victimes, mais se sent beaucoup trop cloué sur la tête à la fin.

Et en parlant de rendre hommage au passé, le remake de Slumber Party Massacre présente également un œuf de Pâques au film le plus populaire de la série, la suite de 1987. Sans le gâcher, l’œuf de Pâques est vu à l’arrière-plan à un moment donné, puis est entièrement affiché – à l’avant et au centre – pendant un combat. Le fait qu’Esterhazy ait inclus cela dans le film rendra tant de gens heureux.

Slumber Party Massacre n’était peut-être pas un film qui devait être refait, mais de nombreux fans de la série originale en seront ravis. C’est tout ce que vous aimez dans les films originaux, mais vous vous penchez davantage sur la parodie du genre slasher sans devenir trop ironique, ce qui est incroyablement difficile à équilibrer. Le gore est là aussi, et les fans de slashers des années 80 seront exceptionnellement satisfaits de ce qu’ils voient ici. Maintenant, « si seulement » nous pouvions obtenir une suite avec un Rockabilly Driller Killer.