Examen du matelas violet 2021 – Meilleur matelas pour les dormeurs chauds

Très bien, je vais le dire : mes normes ont, historiquement, été assez faibles. Dans la qualité des vêtements, des relations (lol) et surtout du sommeil. Mais ensuite, la quarantaine est arrivée, et la vie s’est suffisamment ralentie pour que je me rende compte qu’investir dans de * belles * choses est en fait vraiment * sympa *, surtout si c’est quelque chose que j’utilise quotidiennement. Ajoutez à cela, j’ai toujours eu des maux de dos et des cauchemars vraiment terribles (salut, des rêves totalement non provoqués de cette fille de The Ring!). Et je me suis donc donné pour mission de réparer ma mauvaise qualité de sommeil, quelque chose que j’avais négligé depuis, hein, jamais.

J’ai essayé beaucoup de choses. Des rideaux occultants, des bonbons gélifiés à la mélatonine, même un de ces vaporisateurs de brume d’oreiller fantaisie. Et pourtant, je me réveillais toujours groggy, endolori et généralement malade. La seule chose que je n’avais pas encore changé, cependant, était mon petit matelas à 250 $. Peut-être parce que je savais qu’en obtenir un vraiment bon me coûterait un gros $$, et je n’étais tout simplement pas d’humeur à le faire… jusqu’à récemment.

Ce contenu est importé de {embed-name}. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Tout a changé quand j’ai réalisé que c’était quelque chose que j’utilisais tous les jours et pendant environ huit heures chaque nuit (plus ou moins). J’étais donc prête à vraiment me jeter sur le matelas de mes rêves. Entrez : le Purple Hybrid Premier.

Laissez-moi vous avertir : nous avons atteint la partie de cette revue de matelas Purple dans laquelle je parle poétique d’un matelas à plateau en gel hypoallergénique et régulateur de température avec un système de ressorts haut de gamme savamment conçu. Et si je parais obsédé, c’est uniquement parce que je le suis.

Entrons dans les spécifications !

Violet Hybride Premier

Violet violet.com

2 299,00 $

TL ; DR : Ce matelas a changé ma vie de GD

Sérieusement, c’est tellement bien que chaque fois que des invités viennent, je les invite à s’allonger sur mon lit, ce qui est étrange au début mais compréhensible une fois qu’ils ont expérimenté le violet, même pour un tout petit peu. C’est doux mais ferme. Il refroidit mais ne gèle jamais. Et tous les courbatures que j’ai ressenties après une longue journée passée sur une chaise de bureau non ergonomique sont instantanément apaisées par les roucoulements silencieux de la couche de gel de ce matelas.

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ce n’est pas de la mousse à mémoire de forme

Les matelas ICYMI, Purple sont connus pour leur Purple GelFlex Grid, une alternative en gel à la mousse à mémoire qui (1) ne retient pas la chaleur corporelle et (2) est super réactif, ce qui signifie qu’il soutiendra tout votre corps tout en fléchissant sous les points de pression pour vous donner cette sensation d’apesanteur qui ne vous piquera pas non plus dans le ventre si vous changez de position de sommeil (je vous regarde, mon matelas à 250 $ d’autrefois). Je dis juste que la mousse à mémoire ne pourrait jamais.

il fait froid

Si votre partenaire de sommeil dort naturellement chaud, mes condoléances. Je connais la difficulté de se réveiller dans une mare de sueur qui n’est même pas la tienne (ick !). Mais heureusement, ces jours sont révolus depuis longtemps pour moi. Pas parce que nous avons rompu ! Mais parce que nous avons le matelas Purple maintenant.

Contrairement à la plupart des autres matelas en gel, le Grid n’est pas un bloc de gel impénétrable. En fait, il est conçu comme une grille littérale avec des chambres de ventilation qui laissent entrer l’air, ce qui le rend super respirant et neutre en température toute la nuit. Il ne fait pas chaud, ni froid. Il se sent toujours juste. (Et quelle solution parfaite pour une fille toujours glaciale avec un petit ami toujours en surchauffe.)

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

C’est confortable comme diable

Je le pense vraiment, ce truc change la donne. Je n’ai jamais pensé que je trouverais un matelas moelleux là où je veux qu’il soit ferme là où j’en ai besoin. Lorsque vous vous allongez sur le matelas, la couche supérieure Grid épouse instantanément les contours de votre corps et (désolé si cela sonne un peu TMI) caresse chacune de vos courbes. Écoute, j’ai peut-être, genre, une courbe, et ce matelas me tient toujours au bon endroit.

Selon le site, “TL’Hybrid Premier est parfait pour les dormeurs qui recherchent encore plus cet effet « flottant » de rêve, “Et moi. VENDU. C’est la description parfaite de la sensation de s’allonger sur ce matelas. En apesanteur. Flottant. ~ Juste exister et l’aimer. ~

C’est méchant durable

Avant de demander, non ! Il n’y a pas de sensation de « naufrage » ! Pas une seule fois je n’ai ressenti ce malheur qui vient en réalisant que vous vous enfoncez lentement au centre de votre matelas. Pas d’affaissement, pas de creux, pas d’indentations corporelles qui se forment avec le temps. Et c’est grâce aux matériaux de haute qualité à partir desquels ce matelas est fabriqué. De plus, cette couche de grille est conçue pour résister aux impressions à long terme. Vous pariez donc que ce lit vous accompagnera pendant des années.

C’est cher quand même…

Avec des matelas simples à partir de 599 $ et des lits king-size séparés allant jusqu’à 4 198 $, oui, ce bébé vous coûtera un joli centime. Mais bon, c’est un matelas de qualité pour toi ! À mon avis, vous ne vivez qu’une fois par nuit (YOSEN), donc investir dans quelque chose que vous savez que vous utiliserez tous les soirs me semble être un plan solide. Après tout, nous passons environ un tiers de notre vie à dormir, n’est-ce pas ?

Si vous hésitez à acheter un matelas Purple, sachez qu’un plan de paiement mensuel avec un intérêt de zéro pour cent est disponible. Il est clair que les bonnes personnes de Purple veulent partager la magie de cette merveille créée par l’homme, alors elles rendent les choses aussi faciles que possible avec des options de financement, que vous pouvez explorer ici.

Achetez d’autres goodies violets

Oreiller Harmonie

Violet violet.com

199,00 $

Lit pour animaux de compagnie

Violet violet.com

242,00 $

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io