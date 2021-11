Examen du matériel : Game & Watch : The Legend Of Zelda – Un lien vers le passé de Link

Image : La vie de Nintendo

L’année dernière, Nintendo a fourni à ses fans le remplissage de bas parfait via son Jeu et montre : Super Mario Bros. ordinateur de poche, un bel hommage à la gamme classique de jeux LCD Game & Watch qui étaient si populaires dans le paysage pré-Game Boy du début des années 1980. Cette version a été essentiellement créée pour célébrer les 35 ans de Super Mario, et cette année, la société est revenue au concept avec Game & Watch : La Légende de Zelda.

La première Zelda sortie sur NES est sortie au Japon en 1986, faisant de 2021 le 35e anniversaire de Link, Ganon et de la princesse Zelda. Aux côtés de Super mario et Metroid, Zelda est l’une des franchises les plus populaires et les plus appréciées de Nintendo, il est donc logique que le vétéran japonais se concentre sur elle pour la prochaine dans sa série vraisemblablement régulière de mises à jour Game & Watch.

Comme auparavant, Game & Watch: The Legend of Zelda (aucun rapport avec le Zelda Game & Watch actuel de 1989) s’inspire du design des ordinateurs de poche à écran unique qui sont apparus pour la première fois à l’aube des années 80. Alors que Game & Watch : Super Mario Bros. arborait une palette de couleurs qui rappelait la Nintendo Famicom (NES à l’ouest), Game & Watch : The Legend of Zelda remplace le rouge foncé par un vert plus approprié, mais conserve le métal doré. plaque frontale. En dehors de cela, le design est identique à la version Super Mario Bros. – à l’exception de l’inclusion soignée de la Triforce, qui est en relief à l’arrière de l’unité.

Le D-Pad se sent bien, les boutons en caoutchouc sont réactifs et il est raisonnablement confortable à utiliser, bien que les commandes aient toujours l’impression d’être placées un peu trop près du bas de l’appareil, ce qui peut entraîner un léger inconfort si vous rejouer pendant des périodes prolongées. La batterie interne rechargeable est bonne pour environ 8 heures de jeu (c’est-à-dire avec des niveaux de luminosité et de volume bas) et est chargée à l’aide du câble USB-C fourni. Il n’y a pas non plus de béquille (encore une fois), mais au moins cette fois, Nintendo a eu la gentillesse de voir que le plateau en carton interne de l’emballage peut être transformé en un présentoir plutôt attrayant.

Lorsque nous avons examiné Game & Watch: Super Mario Bros., nous avons été légèrement déçus que Nintendo n’ait pas inclus plus de jeux sur l’appareil. Sur ce point, Game & Watch : The Legend of Zelda est une légère amélioration. Ainsi que l’original La légende de Zelda et sa suite NES (souvent conflictuelle) Zelda II : L’aventure de Link, vous obtenez la sortie Game Boy 1993 Zelda : Link’s Awakening, le même jeu qui a été récemment remasterisé sur Nintendo Switch. En plus de ces trois jeux, il existe une version réinventée du titre Game & Watch de 1980 Vermine, avec Link dans le rôle principal. Il existe également un mode « minuteur » spécial qui vous permet de définir une limite de temps entre une minute et 10 minutes et de battre autant d’ennemis de Zelda II que possible, l’unité gardant une trace de vos meilleures performances à chaque réglage de temps. Il existe également une horloge interactive basée sur le surmonde de la légende originale de Zelda. Laissée à elle-même, cette horloge montrera automatiquement Link combattant une série d’ennemis du jeu, mais vous pouvez prendre l’unité à tout moment et prendre le contrôle du héros du temps vous-même.

Parce qu’il existe des différences notables entre les versions japonaise et occidentale des deux jeux NES (au Japon, ils sont sortis sur le système de disque Famicom – qui était exclusif à cette région – et comportaient une musique différente), Nintendo a gentiment inclus les deux versions sur cet appareil. De toute évidence, à moins que vous ne sachiez lire le japonais, les variantes du Famicom Disk System ne sont guère plus qu’une simple curiosité ; la version japonaise de Link’s Awakening est également présente, aux côtés des versions française et néerlandaise.

Comme ce fut le cas avec Game & Watch: Super Mario Bros., vous pouvez geler le jeu à tout moment, ce qui est pratique lorsque vous êtes en déplacement et que vous n’êtes pas en mesure de sauvegarder votre progression dans le jeu lui-même. Il reprend même là où vous vous étiez arrêté si vous passez à un autre jeu sur l’unité, ce qui est bien. D’autres options incluent la possibilité de modifier la luminosité et le volume de l’écran, ainsi que de basculer entre les rapports d’aspect plein écran et 1: 1 sur Link’s Awakening. L’émulation est, comme on peut s’y attendre, parfaite, bien que l’écran ait une certaine douceur qui rend les visuels un peu tachés (encore une fois, c’est quelque chose qui était également vrai de la version Super Mario).

Entre les trois jeux Zelda inclus ici, il y a de nombreuses heures de plaisir à vivre, ce qui fait sans doute de Game & Watch: The Legend of Zelda une bien meilleure proposition en termes de valeur que l’offre basée sur Super Mario de l’année dernière. Alors que le premier jeu montre son âge et que le deuxième titre NES a divisé les critiques depuis sa sortie, ils valent toujours la peine d’être joués si vous êtes un fan chevronné des Zeldas modernes. Link’s Awakening, en revanche, est une expérience tout aussi joyeuse aujourd’hui qu’elle l’était en 1993; c’est l’un des jeux Zelda les plus étranges et il tient vraiment debout – en grande partie parce qu’il emprunte une grande partie de ses mécanismes de jeu à l’inégalable Zelda : Lien vers le passé. À tel point, en fait, qu’on se demande pourquoi Nintendo n’a pas inclus ce jeu aussi ; Link’s Awakening est basé sur une technologie plus humble, certes, mais il est sorti après le titre SNES, il aurait donc été logique de le voir ici – du moins en termes de chronologie des séries. Aussi, pourquoi inclure le Link’s Awakening original et non la mise à jour supérieure de Game Boy Color, Link’s Awakening DX?

Pourtant, vous obtenez trois des titres fondamentaux de Zelda dans le cadre de ce package, ainsi que quelques extras jetables soignés – de plus, comme le déclare Nintendo lui-même, il s’agit d’un article «à collectionner» qui aura fière allure sur votre étagère. Dans un monde idéal, cela regorgerait de contenu, mais dans l’état actuel des choses, nous ne pouvons pas dire que nous sommes déçus de ce renouveau en cours de Game & Watch; longtemps peut-il continuer, en fait.

