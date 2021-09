Examen du matériel : GB Operator vous permet de basculer facilement entre Game Boy et PC

Image : La vie de Nintendo

Les lecteurs occasionnels seraient pardonnés de voir le nom du fabricant sur la boîte du GB Operator – un petit appareil soigné qui vous permet de jouer à vos chariots Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance sur votre PC – et de confondre l’entreprise avec Analogue, le producteur de consoles de jeu rétro de qualité telles que Analogue NT (SNES) et la prochaine Analogue Pocket (Game Boy).

L’épilogue au nom insolent espère évidemment s’aligner sur la même marque de qualité sans compromis pour laquelle Analogue est connu, et a adopté le slogan “Pas de compromis” pour sa série Operator. Le premier effort de la société roumaine est une entrée forte dans le domaine du jeu rétro, bien qu’il s’agisse d’un produit très différent de tout ce que Analogue a produit, et qui peut avoir un attrait limité.

le GB Operator ne fonctionnera pas sans être connecté à un PC… il nécessite un .exe téléchargeable exécuté sur votre ordinateur pour fonctionner

Tout d’abord, bannissez toute idée qu’il s’agit d’un mini système d’émulation Game Boy qui se branche sur votre téléviseur comme le Retron SQ ; le GB Operator ne fonctionnera pas sans être connecté à un PC, pour commencer. Il nécessite l’utilisation d’un .exe téléchargeable exécuté sur votre ordinateur pour fonctionner de quelque manière que ce soit.

L’appareil fonctionne comme un intermédiaire ; une interface entre votre collection de paniers et une émulation GB éprouvée servie dans un wrapper d’émulation sur mesure sur votre PC. Pour réitérer, sans l’application de bureau qui l’accompagne et une modeste puissance de traitement de votre PC, le GB Operator est simplement un support de chariot à l’allure flashy. Branchez-le sur votre téléviseur via USB et rien ne se passera.

Cela peut être décevant pour certains amateurs de rétro, mais Epilogue compense sans doute les limitations avec une expérience utilisateur par ailleurs pratique et confortable, sans parler de quelques fonctions qui pourraient le rendre indispensable à un groupe restreint de fans de Game Boy.

À l’ouverture de la boîte, vous trouverez l’unité elle-même, un joli petit morceau de boîtier en plastique transparent monté sur une bande de caoutchouc antidérapant de qualité. C’est un socle simple et élégant dans lequel insérer vos chariots et les retirer comme vous le feriez avec une puissante épée d’une pierre, et nous apprécions le respect qu’il imprègne dans cette action. Ces chariots méritent le respect, et l’opérateur GB le fournit.

La notice d’instructions incluse vous invite à télécharger le «logiciel opérateur» sur le site Web d’Epilogue, avec les options Windows, Mac ou Linux disponibles. Une fois extrait et installé, le logiciel recherche et détecte automatiquement le GB Operator connecté à votre PC via le câble USB-C vers USB-A fourni (nous avons utilisé notre câble Switch Pro Controller). Une LED d’une luminosité distrayante dans l’unité indique qu’elle est sous tension (Epilogue prévoit de remédier à cette irritation mineure via une mise à jour) et qu’il est temps d’insérer une cartouche de votre choix. Presque instantanément, le logiciel a reconnu notre Metroid: Zero Mission comme un chariot européen légitime et a montré l’art de la boîte et le texte de présentation appropriés, qu’il semble tirer d’un serveur.

Lors du chargement d’une cartouche, l’application propose des options “Lecture” et “Données”, ainsi qu’un troisième onglet “Photo” réservé à la Game Boy Camera, auquel nous reviendrons plus tard. La page Play, comme on pouvait s’y attendre, est l’endroit où vous lancez le jeu. Vous reliez ici les commandes de la manette et du clavier et nous aurions aimé avoir la possibilité de dupliquer les entrées sur plusieurs boutons, mais cela a fonctionné assez facilement avec notre 8bitdo FC30 Pro. L’application dispose également d’options grisées pour les paramètres de l’émulateur et de l’appareil qui seront déverrouillées dans les futures mises à jour. Appuyez sur Lancer, la ROM se télécharge sur l’émulateur et le jeu se lance.

L’émulation est gérée par défaut via le mGBA open source, bien que vous puissiez apparemment utiliser l’émulateur de votre choix à l’avenir. Les jeux améliorés Super Game Boy sont signalés et jouent avec des couleurs supplémentaires, et tout a fonctionné à merveille dans les jeux que nous avons testés. Cependant, il est rapidement devenu évident que des fonctionnalités de base manquaient dans cette version bêta du logiciel. Des fonctionnalités étendues arrivent, mais au moment de la rédaction (nous utilisions la v0.7 et la v.0.7.1), vous êtes limité à jouer en mode fenêtré, par exemple. À l’heure actuelle, il n’y a pas d’options pour les états de sauvegarde, la pause, le rembobinage ou l’avance rapide. Il n’y a pas non plus de palettes de couleurs alternatives à choisir ou de filtres visuels à parcourir.

tout a fonctionné à merveille dans les jeux que nous avons testés, même s’il est rapidement devenu évident que des fonctionnalités extrêmement basiques manquaient dans cette version bêta du logiciel. Des fonctionnalités étendues arrivent…

Il convient de rappeler qu’Epilogue poursuit ses travaux sur le logiciel et s’est engagé dans une feuille de route résolvant plusieurs des problèmes mentionnés ci-dessus. Cela inclut la prise en charge du plein écran et des shaders, ainsi que le contrôle du volume et la réinitialisation du jeu dans l’application, ainsi que d’autres changements apportés par les commentaires des utilisateurs, plusieurs de ces fonctionnalités étant prévues pour une mise à jour de septembre/octobre. La fondation bêta ici pourrait être décrite généreusement comme « barebones », mais c’est un bon début.

Appuyez sur ESC pour quitter le jeu (retirer un panier pendant que vous jouez vous renverra immédiatement au menu de lancement et vous perdrez la progression non enregistrée) et vous aurez la possibilité d’enregistrer votre progression dans le panier ou de la rejeter. C’est là que l’appareil prend tout son sens : non seulement vous pouvez enregistrer votre progression sur le panier auquel vous jouez (et reprendre sur du matériel GB réel), mais vous pouvez copier les données de sauvegarde de votre panier, les sauvegarder sur PC, réécrivez-le et reprenez là où vous vous étiez arrêté.

En passant à l’onglet Données, vous pouvez extraire une copie complète des données stockées sur le panier sur votre PC sous forme de fichier .gb ou .gba, et également écrire des données sur des cartouches réinscriptibles, ce qui ouvre le monde des correctifs homebrew et fan /traductions. Vous pouvez, par exemple, prendre votre copie légitime de Mother 3, télécharger et patcher la ROM avec la traduction anglaise des fans, et la charger sur une cartouche réinscriptible de taille appropriée pour jouer via l’opérateur GB ou votre Game Boy Advance elle-même.

Vous pouvez également télécharger/télécharger uniquement les données de sauvegarde (.sav) et sauvegarder à votre guise. Nous avons immédiatement sauvegardé notre ménagerie originale Mario Golfer et Pokémon Yellow et pouvons enfin être tranquilles en sachant que nos fidèles pokeymans Gen I – Metapoo, ‘Lecky Mouse, Stinky, et al – sont maintenant préservés pour la postérité. Cette fonctionnalité est particulièrement pratique si vous cherchez à remplacer une batterie dans une cartouche précieuse sans risquer de perdre vos précieuses données de sauvegarde. Transférez-le simplement sur votre PC, éteignez la batterie à votre guise et retransférez-le une fois que vous avez terminé. Trié.

Les fabricants de faux chariots ont commencé à utiliser des techniques plus sophistiquées au fil des ans et il peut être difficile de repérer une reproduction malveillante dans votre collection, mais l’opérateur GB signale les jeux non officiels en tant que tels – l’application effectue un “contrôle d’intégrité” et vous demande si vous J’aimerais progresser si cette vérification échoue.

Branchez un appareil photo Game Boy, cliquez sur « Enregistrer tout » et le tour est joué, vos précieuses photos d’antan sont enregistrées au format .png de 128 x 112 pixels.

Cependant, une caractéristique principale qui a poussé cet écrivain à pré-commander la chose dans le premier jeu est la possibilité de transférer les photos de la Game Boy Camera rapidement et sans douleur hors de l’appareil. Branchez une caméra Game Boy et le troisième onglet « Photos » devient disponible (il est intéressant de noter que vous ne pouvez pas « jouer » à la caméra sur votre PC). Allez-y, cliquez sur “Enregistrer tout” et choisissez un dossier et le tour est joué, vos précieuses photos d’antan – ou les meilleurs Blue Steels et Magnums que vous pourriez rassembler pour une photo accompagnant une revue de matériel – sont enregistrées sous un petit format .png de 128×112 pixels.

Ou ils le seraient si la batterie de votre appareil photo Game Boy n’était pas morte. Malheureusement, les 30 espaces vides sur l’appareil photo de cet écrivain étaient tous remplis d’électricité statique. Oui, versez-en une pour les photos perdues à jamais de l’époque du lycée de selfies aléatoires avec des camarades de classe et des membres de la famille, et ce chat longiligne que nous avons vu rentrer de l’école à pied cette fois.

Donc, oui, il s’avère que la principale raison pour laquelle nous avons acheté la chose – transférer les photos de la caméra GB vers un PC de manière rapide et facile – n’était pas réellement possible dans notre cas, bien que ce ne soit pas la faute de l’opérateur GB. Par ailleurs, nous avons été incroyablement chanceux avec nos batteries de chariot et avons cependant réussi à sauver tout le reste de l’oubli numérique. Vous en gagnez un peu, vous en perdez un peu.

Dans l’ensemble, le GB Operator est un excellent petit kit avec beaucoup de potentiel, mais c’est un appareil pour un type d’utilisateur très spécifique – les personnes disposant d’une bibliothèque GB(A) existante qui exécutent leur PC via leur téléviseur, par exemple, ou toute personne disposant d’une configuration de moniteur de jeu confortable. La possibilité de prendre vos précieux chariots GB, de les jouer sur un grand écran, de sauvegarder vos progrès et de continuer là où vous vous étiez arrêté sur le matériel officiel donne à l’appareil un attrait presque semblable à celui de Switch pour la bonne personne, et cet écrivain s’adapte à peu près dans cette catégorie de niche.

Le GB Operator est un produit de qualité – un petit ajout élégant et relativement peu coûteux à un environnement de jeu qui vous permet de jouer facilement à vos chariots et à vos sauvegardes sur un grand écran

Si vous vous attendez à une expérience de «mini console» avec des fonctionnalités supplémentaires pour lire votre catalogue physique, vous serez probablement déçu par les restrictions et le manque actuel de fonctionnalités. Le GB Operator est un produit de qualité, un petit ajout élégant et relativement peu coûteux à un environnement de jeu qui vous permet de jouer facilement à vos chariots et à vos sauvegardes sur un grand écran. Il risque cependant de tomber entre deux stalles; trop dépendant d’une bibliothèque physique existante pour que son accessibilité plug-and-play plaise aux joueurs occasionnels, mais trop restrictif pour les passionnés de rétro inconditionnels à la recherche du moyen ultime de jouer à des jeux GB sur grand écran.

Des améliorations sont à venir qui devraient répondre à nos plus gros problèmes avec l’opérateur GB alors que l’application évolue vers la version 1.0, et la manière conviviale dont elle permet de sauvegarder des sauvegardes en fait un appareil très pratique pour tout amateur de Game Boy avec une affection intense pour l’article authentique. (ou toute personne ayant des batteries de chariot à remplacer). Même si les jeux GB finissent par arriver sur Nintendo Switch Online, il y aura inévitablement un grand nombre de titres qui ne verront jamais le jour sur Switch, il y a donc encore de la place pour des appareils comme celui-ci, même si l’attrait est quelque peu limité.

Nous sommes intrigués de voir ce que Epilogue a en réserve pour la série Operator à l’avenir. En attendant, nous attendrons avec impatience ces mises à jour de fonctionnalités.

L’opérateur GB est disponible pour 49,99 $ plus les frais d’expédition sur le site Web d’Epilogue.

