Le débat sur l’existence d’un « Switch Pro » fait rage, des rapports suggérant qu’il serait annoncé cette année, apparemment démenti par l’arrivée du plus modeste modèle Switch OLED. Cependant, la promesse du jeu 4K a clairement touché une corde sensible auprès du grand public, et dans un effort pour combler le vide, Marseille, Inc. a donné à son mClassic une nouvelle impulsion marketing, affirmant avec audace qu’il peut transformer votre Switch standard en un « Switch Pro » pour seulement 100 $.

“L’éternelle déception des fans de Nintendo continue”, lit-on dans le communiqué de presse qui nous a été renvoyé en août. “Alors que nous attendions tous le Switch Pro, nous avons plutôt obtenu un écran OLED avec exactement la même résolution et les mêmes dérives Joy-Con. C’est à nouveau la saga 3DS XL. Cependant, tout espoir n’est pas perdu. Alors que nous le faisons ‘ s savoir quand ou si nous aurons un Switch Pro, les joueurs peuvent créer le leur avec le mClassic de Marseille.”

Tout cela sonne bien, mais qu’est-ce que le mClassic, cependant ? Il s’agit en fait du successeur d’un produit similaire appelé le mCable, qui était présenté il y a quelques années comme une “carte graphique plug-and-play dans un câble”. Le principe derrière les deux produits est assez simple ; la technologie complexe intégrée dans les deux leur permet de « rehausser » l’image provenant de votre console, ainsi que d’introduire des fonctionnalités de post-traitement telles que l’anticrénelage, la netteté de l’image et le traitement des couleurs, le tout avec « pratiquement zéro décalage », selon Marseille ( c’est moins de 1ms).

Le mClassic est certainement un grand raffinement par rapport au mCable. C’est un appareil semblable à un dongle qui se trouve essentiellement entre votre console et le câble HDMI qui se connecte à votre téléviseur. Il y a un connecteur HDMI mâle à une extrémité (qui est branché sur la source – dans ce cas, votre station d’accueil Switch) et un port HDMI femelle à l’autre (pour votre périphérique de sortie). Le mClassic nécessite une alimentation USB, qui est fournie via une prise MicroUSB qui peut être branchée sur votre station d’accueil Switch. Le seul autre élément à noter sur l’appareil est un interrupteur qui permet de basculer le traitement ; cela peut être désactivé (pas de lumière LED), activé (lumière LED verte) ou rétro (lumière LED bleue – nous en reparlerons dans un instant).

Alors, le mClassic peut-il vraiment booster vos jeux Switch en 4K ? Malheureusement, malgré la noble promesse du marketing, non. Le mClassic est capable de convertir les signaux 720p/60fps et 1080p/60fps que le Switch produit jusqu’à une résolution maximale de 1440p, mais pas 4K. Selon Marseille, le mClassic améliorera le gameplay jusqu’à 1440p60 “sur les moniteurs pris en charge” (vous constaterez peut-être que votre téléviseur ne peut pas uniquement faire du 1080p) et pour obtenir des performances optimales, vous devez régler votre Switch sur une sortie 720p puis activer le mClassic – ce qui semble étrange, car vous dites essentiellement à votre console de frapper en dessous de son meilleur niveau et de permettre au matériel externe de faire le gros du travail.

Alors, pourquoi pas de 4K ? Cette chose n’est-elle pas présentée comme une mise à niveau de style Switch Pro ? Eh bien, Marseille n’est pas totalement malhonnête ici, car le mClassic est capable de passer à la 4K – mais uniquement avec des signaux de 30 images par seconde, pas de 60 – donc ce sera des films en haute résolution, mais pas des jeux.

Même ainsi, le mClassic a clairement un effet sur la sortie de votre Switch, même si c’est assez subtil et souvent facile à manquer à moins que vous ne mettiez le jeu en pause et que vous activiez et désactiviez l’interrupteur du mClassic pour voir la différence. Le principal avantage – et certainement celui qui est le plus facile à comprendre – est l’adoucissement de ces bords déchiquetés de «marche d’escalier» sur les objets, généralement lorsqu’ils sont orientés en diagonale. Ce n’est pas une solution parfaite et varie énormément d’un jeu à l’autre, mais c’est certainement là – et, lorsqu’il est combiné avec la modeste résolution de 1080p à 1440p, donne une image qui semble nettement plus nette – lorsqu’elle fonctionne à son effet maximum, C’est. Si vous regardez en 1080p, cependant, l’effet est beaucoup, beaucoup plus difficile à saisir, et il convient de noter que dans de rares cas, la combinaison de la mise à l’échelle, de la netteté et du traitement des couleurs du mClassic peut entraîner des effets secondaires indésirables, tels que « chatoyant » sur les arêtes vives où deux couleurs ou nuances audacieuses se rencontrent.

Alors que Marseille a effrontément profité de la déception des consommateurs concernant l’absence d’une console Switch compatible 4K, il convient de noter que le mClassic peut également faire sa magie sur les signaux 480p via son mode «rétro» susmentionné – vous pouvez donc l’utiliser pour nettoyer l’image sur d’autres systèmes, à condition que vous disposiez de l’équipement nécessaire pour en tirer la connexion HDMI requise. Par exemple, le GameCube a maintenant plus d’une option lorsqu’il s’agit de sortir via HDMI grâce aux efforts d’EON, Insurrection et Retro-Bit, ce qui signifie que vous pouvez utiliser avec plaisir le mClassic avec la merveille boxy de Nintendo. Parce que vous avez affaire à une image assez basse résolution, les résultats sont instantanément plus apparents, avec des irrégularités considérablement adoucies et l’image semble beaucoup, beaucoup plus nette. Nous avons également utilisé le mClassic avec notre Sega Dreamcast HDMI-modifié, et les résultats étaient tout aussi satisfaisants. Mieux encore, le mode rétro de l’unité impose un format d’image 4:3, ce qui correspond davantage aux jeux sortis avant l’avènement des téléviseurs à écran large. Ceci est particulièrement pratique si vous constatez que votre téléviseur actuel étend l’image 4:3 d’une console à 16:9.

Malheureusement, le logiciel de capture fourni avec notre Elgato HD60S ne prend pas en charge notre Macbook Apple M1, nous n’avons donc pas pu prendre nos propres captures d’écran, mais ces deux images gracieusement offertes par nos amis de Digital Foundry montrent le mClassic en action. Avec Sega Ages Virtua Racing (à gauche, cliquez pour agrandir), vous pouvez clairement voir l’impact de l’appareil sur les lignes irrégulières, mais notez l’étrange effet « chatoyant » autour de l’échappement de la voiture et de l’ombre. Dans Smash Bros. Ultimate (à droite), l’effet est plus subtil, mais l’image semble être plus nette sous un examen minutieux. Comparez le mât du drapeau en arrière-plan, par exemple. (Images : Eurogamer / Fonderie numérique)

Si vous avez accès à un convertisseur ascendant comme l’OSSC qui peut augmenter les signaux 240p à 480p, il existe encore plus d’options, notamment des systèmes comme Mega Drive, SNES, Saturn et PlayStation. Le problème ici est que le mClassic a tendance à lisser de manière agressive les pixels nets, ce qui donne l’impression que vous avez appliqué l’un de ces filtres horribles que de nombreux émulateurs possèdent inexplicablement. Dans les jeux 3D 32 bits, le résultat est tout aussi malvenu, car les bords extrêmement irréguliers des objets sont lissés et obscurcis. Bien qu’il soit agréable que le mClassic soit capable de prendre en charge un large éventail de plates-formes et que vous puissiez constater que certains jeux en bénéficient, nous vous recommandons de ne pas remonter plus loin dans le temps que le Dreamcast ou le GameCube, car les résultats sont pas vraiment assez satisfaisant pour justifier l’effort.

Jusqu’à ce que nous voyions ce que Nintendo a en réserve pour sa rumeur “Switch Pro”, il est difficile de dire si le mClassic est vraiment transformateur. Cela améliore très certainement l’image produite par le Switch (et d’autres systèmes), mais l’impact est si faible dans de nombreux cas que vous pourriez avoir du mal à le remarquer. Pour 100 $, le mClassic est tout un investissement – ​​et qui n’offrira peut-être pas l’amélioration attendue par beaucoup de gens.

