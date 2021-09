Examen du mercato d’été 2021 du Bayern Munich

Au cours de l’un des étés les plus mouvementés de mémoire récente, le Bayern Munich a surtout réussi à rester en dehors de la folie, poursuivant la philosophie du club consistant à boucher les trous et à faire des signatures intelligentes. Avec la fenêtre de transfert maintenant officiellement fermée, nous pouvons enfin regarder en arrière et voir à quoi ressemble la situation globale de l’équipe. Voici un bref aperçu de tout ce qui s’est passé…

Le bon

Dayot Upamecano pour 40 millions d’euros est un transfert solide et bien nécessaire, étant donné que nous venons de perdre David Alaba contre le Real Madrid. Il a bien commencé la saison jusqu’à présent, y compris une performance superlative contre le Borussia Dortmund en DFL-Supercup. Marcel Sabitzer à moins de 20 millions d’euros est un vol total. Son acquisition donne au Bayern de la profondeur au milieu de terrain et la possibilité de déplacer Joshua Kimmich au poste d’arrière si nécessaire. Grande signature, ignorez les cris des fans de Prem. Ramener Sven Ulreich tout en envoyant Alexander Nubel en prêt semble être un bon moyen de garder intacte la valeur de Nubel. L’ancien homme de Schalke passe maintenant un an en Ligue 1 à se développer en dehors de l’ombre de Manuel Neuer. Renvoyer Chris Richards en prêt à Hoffenheim est une bonne décision, étant donné le grand nombre de défenseurs centraux dont dispose le club en ce moment. Nous n’avons pas acheté Thilo Kehrer !

Le mauvais

Joshua Zirkzee et Fiete Arp n’ont pas pu être vendus et ont dû être envoyés en prêt. Dans le cas d’Arp, il a été confirmé que le Bayern devait payer la majorité de son salaire. Pourtant, au moins, ils ont une chance d’avoir du temps de jeu cette saison. Le Bayern n’a pas pu acheter Amine Adli ou s’assurer les services d’un nouvel arrière droit. Aucun des deux transferts n’était aussi important que la signature d’un nouveau milieu de terrain (Sabitzer), mais ne pas les obtenir fait un peu mal. Plusieurs joueurs vétérans sont tous partis cet été avec des transferts gratuits. Jerome Boateng, Javi Martinez et David Alaba auraient probablement tous dû être vendus il y a un an pour générer au moins 25 à 40 millions d’euros de frais de transfert. Ne pas le faire a coûté au Bayern sur ce marché, où les finances sont difficiles. Nous n’avons pas acheté Messi…

Le moche

Buona Sarr est toujours là ! Il a des offres, mais le mec reste sur place jusqu’à la fin des temps. Michael Cuisance est toujours là ! Personne ne veut de lui. Corentin Tolisso est toujours là ! Et il partira probablement pour un transfert gratuit l’été prochain. Plus de revenus perdus.

Dans l’ensemble, je donnerais à cette fenêtre un B. De bonnes acquisitions ont été faites, mais trop de joueurs ont été autorisés à partir gratuitement et pas assez de bois mort n’a été expédié par le club. Le Bayern Munich doit s’améliorer pour vendre des joueurs.

