Examen du microphone Razer Seiren X: ne montre pas son âge

J’ai eu l’occasion de revoir le Yeti X et l’Elgato Wave 3 récemment, tous deux d’excellents microphones pour le streaming de jeux. Le dernier microphone que j’ai sur le registre (pour l’instant) est le Razer Seiren X, par coïncidence le moins cher et le plus petit du groupe.

J’ai utilisé quelques casques Razer au fil des ans – même en passant en revue le Razer BlackShark V2 Pro et le Razer Kraken X – mais c’est le premier microphone dédié que j’ai essayé de la société. Bien qu’il manque certaines des fonctionnalités des autres microphones que j’ai examinés, cela vaut largement ce que vous y dépensez, et je suis satisfait de ce que Razer a pu offrir.

Le Razer Seiren X est officiellement licencié pour la PS4 mais fonctionne également avec la PS5, donc les streamers de jeux ne devraient pas avoir de problème majeur, qu’ils aient pu acheter une PS5 ou non.

Examen du Razer Seiren X:

Razer Seiren X

En bout de ligne: Le Razer Seiren X est idéal pour les streamers débutants et ceux qui voyagent, mais il ne dispose pas des fonctionnalités premium dont vous voudriez faire passer votre enregistrement au niveau supérieur.

Le bon

Plug and play Abordable par rapport aux autres micros Excellente qualité audio Design compact Modèle de capteur supercardioïde

Le mauvais

Le pivot à rotule peut être difficile à positionner correctement Pas de gain ou de mixage audio sur le micro La qualité audio prend un coup sur PS5

Razer Seiren X: prix et disponibilité

Source: Jennifer Locke / Android Central

Le Razer Seiren X est un ancien mais un goodie, arrivé pour la première fois sur le marché en 2017. Bien que de nouveaux modèles soient maintenant sortis, il est toujours largement disponible chez la plupart des grands détaillants et sur le site Web de Razer, coûtant environ 80 $ à 100 $ selon le jour et d’où vous l’achetez. Pour référence, il a été lancé à 100 $ PDSF.

Vous pouvez trouver le Razer Seiren X en noir classique, rose quartz et blanc mercure, ce qui est assez courant pour de nombreux accessoires de Razer – la société a des collections entières dédiées à ses lignes Mercury et Quartz.

Razer Seiren X: ce que j’aime

Source: Jennifer Locke / Android Central.

Prise jack 3,5 mm

Les bonnes choses viennent en petits paquets. Bien qu’il ne s’agisse pas de Seiren Mini, le Seiren X est facilement l’un des microphones les plus compacts que j’ai examinés. Cela en fait un excellent compagnon de voyage car non seulement il est petit, mais il est léger. Sa taille lui permet également de s’asseoir sur mon bureau sans gêner. J’ai beaucoup d’ordures sur mon bureau – et je sais, c’est de ma faute – mais avec nulle part ailleurs pour mettre le micro sauf sur le sol, j’aime qu’il s’adapte bien sur le côté.

Sa qualité audio sur PC (j’entrerai dans la PS5 plus tard) est similaire à ce que vous obtenez avec d’autres micros de marque sur le marché comme le Yeti. Je n’ai pas entendu beaucoup d’écrêtage ou de distorsion ou quoi que ce soit de ce genre quand je me suis enregistré. Bien qu’il ait capté des bruits indésirables comme mon siège d’ordinateur lorsque je me suis ajusté, c’était moins que ce que j’ai entendu sur mon HyperX QuadCast, probablement à cause du diagramme polaire supercardioïde.

Sa fonctionnalité plug-and-play en fait un choix parfait pour les streamers débutants car ils n’auront pas à modifier des paramètres déroutants ou à télécharger des pilotes pour le faire fonctionner correctement. Branchez-le simplement et il est prêt à fonctionner. Je suis seulement déçu qu’il utilise le micro-USB au lieu de l’USB-C, même si je me rends compte qu’il a été publié il y a quatre ans, alors que l’USB-C était beaucoup moins courant.

Une autre chose que j’aime à propos du Seiren X est son prix abordable par rapport aux autres micros. Il n’est pas rare que les microphones coûtent entre 150 et 200 dollars, parfois même plus. À seulement 100 $ ou moins, le Seiren X est disponible pour un public plus large.

Razer Seiren X: Ce que je n’aimais pas

Source: Jennifer Locke / Android Central

J’ai déjà mentionné à plusieurs reprises que le Razer Seiren X n’est pas parfait pour les streamers professionnels, mais cela ne veut pas dire que c’est un mauvais microphone. La qualité sonore est à la hauteur des meilleurs (sur PC); c’est juste qu’il manque de fonctionnalités de personnalisation et de commandes sur le microphone lui-même, ce qui le rend meilleur pour les streamers occasionnels. Le microphone n’a qu’une molette pour le volume de votre casque et un bouton de sourdine, sans moyen d’ajuster le gain ou le mixage audio. Ce n’est en aucun cas un facteur décisif, mais cela pourrait faire la différence entre une personne qui achète le Seiren X et une autre qui possède ces fonctionnalités.

Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai remarqué que lorsque je l’ai branché sur ma PS5, la qualité audio était un peu pire. Je n’ai pas remarqué trop de différence entre le Yeti X ou Elgato Wave 3 lorsqu’il est branché sur ma console et mon PC, mais le Razer Seiren X sonnait définitivement plus granuleux sur ma PS5 pour une raison quelconque. Ce n’est pas un gros problème car cela sonnait toujours bien, mais j’ai pensé que cela valait la peine de le noter.

L’émerillon à rotule est également une épée à double tranchant. Bien qu’il permette une large gamme de mouvements, il est difficile de le faire correctement. C’est peut-être mon léger trouble obsessionnel-compulsif, mais j’ai toujours l’impression que mon microphone est un peu tordu.

Razer Seiren X: Compétition

Source: Jennifer Locke / Android Central

Razer est en concurrence avec lui-même en proposant les Seiren Elite, Seiren Mini et Seiren Emote. Le Mini est une version beaucoup plus compacte, et en tant que tel, il lui manque un bouton de sourdine dédié. Le Seiren Elite arbore une molette de gain sur le microphone, mais vous perdez également le motif de ramassage Supercardioïde (il ne comporte que Cardioid). L’émote, comme vous pouvez l’imaginer d’après son nom, comporte un écran LED émoticône 8 bits qui peut pivoter sur plus de 100 émoticônes animées et statiques.

En ce qui concerne les autres marques, le Yeti X et Elgato Wave 3, comme je l’ai mentionné plus tôt, sont de sérieux prétendants. Les deux prennent en charge le gain, le mixage audio et le contrôle du volume sur le microphone lui-même, et le Yeti X en particulier offre même une surveillance LED en temps réel, de sorte que vous savez quand vous êtes trop fort. Personnellement, je préfère la fonctionnalité tap-to-mute de l’Elgato Wave 3, mais je sais que certaines personnes apprécieront mieux que le Yeti X dispose de quatre modèles de micros.

Razer Seiren X: Devez-vous l’acheter?

Source: Jennifer Locke / Android Central

Vous devriez l’acheter si …

Vous ne voulez pas dépenser plus de 100 $ Vous voulez une marque populaire Vous voulez un microphone compact parfait pour voyager

Vous ne devriez pas acheter ça si …

Vous avez besoin d’un microphone avec plusieurs diagrammes polaires Vous voulez des molettes de gain et de mixage audio sur le micro Vous voulez utiliser une application compatible pour la personnalisation

Si vous êtes profondément dans votre carrière de streaming et que vous recherchez un nouveau micro, vous serez mieux servi avec le Seiren Elite ou un autre microphone plus haut de gamme. Pour ceux qui débutent ou voyagent fréquemment (ou qui veulent simplement dire qu’ils utilisent un accessoire Razer), c’est le micro que vous voudrez utiliser.

4 sur 5

Razer a créé un microphone abordable et de qualité pour les streamers qui combine la facilité d’utilisation avec la meilleure technologie qui pourrait être intégrée dans son profil compact à l’époque. Alors que d’autres microphones l’ont peut-être surpassé au fil des ans, il peut toujours rester fort dans la gamme intermédiaire.

Razer Seiren X

Pour le prix que vous payez, vous ne pouvez pas vous tromper avec le Seiren X. Bien qu’il ne soit pas aussi avancé que les autres microphones, cela ne le rend certainement pas mauvais. C’est un excellent micro pour ce qu’il est – une option de milieu de gamme qui offre le meilleur des deux mondes.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.