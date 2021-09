Examen du moniteur de jeu Xiaomi Mi 2K 27 : un choix exceptionnel pour les joueurs

Xiaomi est principalement connu pour fabriquer les meilleurs téléphones Android, mais le fabricant chinois s’est aventuré dans des dizaines de catégories au cours des cinq dernières années. Des cuiseurs à riz aux routeurs, en passant par les robots aspirateurs, les projecteurs laser et les téléviseurs, Xiaomi propose un assortiment de produits, et un domaine où il prend de l’ampleur est le segment des jeux.

Xiaomi a sorti son premier moniteur de jeu fin 2019, une option de 24 pouces 1080p destinée au marché chinois. La marque a également lancé un moniteur de jeu ultra-large de 34 pouces et l’a lancé sur les marchés mondiaux l’année dernière. Xiaomi présente maintenant un nouveau moniteur dans cette série, et il y a beaucoup à aimer. Le moniteur de jeu Mi 2K 27 est un moniteur QHD de 27 pouces avec un panneau de taux de rafraîchissement de 165 Hz, des bordures minimales et un support rotatif qui le rend facile à pivoter.

Mieux encore, le moniteur dispose du HDR, une fonctionnalité qui manquait sur le moniteur ultra-large l’année dernière. Il y a un choix écrasant si vous êtes actuellement à la recherche d’un moniteur de jeu, alors voyons comment les derniers tarifs proposés par Xiaomi dans cette catégorie.

Test du moniteur de jeu Xiaomi Mi 2K 27 :

Moniteur de jeu Xiaomi Mi 2K 27

En bout de ligne : Le Mi 2K Gaming Monitor 27 maîtrise les bases : il a d’excellentes couleurs prêtes à l’emploi, le design est de qualité supérieure, vous disposez de nombreuses options pour modifier la balance des couleurs et le taux de rafraîchissement de 165 Hz en fait un excellent choix pour les jeux. Ce n’est pas idéal pour les jeux HDR, mais à part cela, vous obtenez un moniteur global fantastique.

Le bon

Conception haut de gamme avec un minimum de bordures Panneau IPS de haute qualité avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz Qualité d’image vibrante qui est calibrée dès la sortie de la boîte Comprend HDR400 et fonctionne avec NVIDIA G-Sync De nombreuses options de personnalisation

Le mauvais

HDR n’est pas aussi bon que ses concurrents Non compatible avec les supports VESA Disponibilité mondiale limitée

Moniteur de jeu Xiaomi Mi 2K 27: Prix et disponibilité

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Xiaomi a dévoilé le Mi 2K Gaming Monitor 27 le 26 juillet, et le moniteur devrait bientôt faire ses débuts sur les marchés européens. Pour le moment, il n’est répertorié sur aucun des sites régionaux de Xiaomi en Europe, mais vous pouvez le récupérer auprès de revendeurs tiers comme Banggood. Le site propose deux options pour Mi 2K Gaming Monitor 27 : une unité de son entrepôt de HK coûte 305 €, et il y a aussi une disponibilité dans son entrepôt de l’UE, et cela coûte 330 € mais promet une livraison plus rapide.

Désormais, même si Banggood vend le moniteur dans l’UE et à Hong Kong, vous ne pourrez pas le récupérer aux États-Unis. moyen de mettre la main sur le moniteur dans le pays.

Moniteur de jeu Xiaomi Mi 2K 27 : ce que vous allez adorer

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Le Mi 2K Gaming Monitor 27 suit dans la même veine que les lancements précédents de Xiaomi dans cette catégorie. Le design est résolument grand public, et contrairement aux moniteurs de jeu d’ASUS, Acer et Gigabyte, vous ne trouverez pas d’éclairage RVB ou de style agressif. Cela dit, le design industriel joue en faveur du moniteur de Xiaomi – il finit par avoir l’air moderne sans être ostentatoire.

Le moniteur de jeu Mi 2K associe un design industriel élégant à un support offrant de nombreuses options d’inclinaison et de pivotement.

Un autre facteur en sa faveur est les lunettes ultra-minces sur trois côtés. Il y a toujours un menton en bas, mais les lunettes fines sur les côtés contribuent à un profil élégant, et les boutons d’alimentation et de menu sont logés en bas à droite. Ils sont certainement plus faciles d’accès ici que sur le moniteur ultra-large de Xiaomi, où ils étaient situés à l’arrière.

Autour du dos, il y a un couvercle magnétique qui cache les ports. Côté connectique, vous retrouverez un port DisplayPort 1.4, deux ports HDMI 2.0, un port USB IN pour alimenter les deux connecteurs USB 3.0 qui se situent à droite du capot magnétique, et une entrée AC. trouvez une prise audio 3,5 mm qui vous permet de brancher des casques filaires. Xiaomi intègre un connecteur DisplayPort et un câble USB IN pour alimenter les deux connecteurs USB 3.0.

Un point culminant sur le devant de la conception est le support; il est en métal et sa base carrée garantit qu’il reste planté sur une table. La finition en aluminium anodisé lui donne un aspect élégant, il a une découpe pour un acheminement facile des câbles et il est simple de fixer la plaque de base au support lui-même. Le support a de nombreuses options d’inclinaison et de pivotement; vous pouvez augmenter et diminuer la hauteur verticale, la faire pivoter horizontalement ou même l’incliner de 90 degrés et utiliser le moniteur en mode portrait.

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Comme le moniteur ultra-large, le Mi 2K Gaming Monitor 27 propose de nombreuses options de personnalisation. Vous trouverez six préréglages – Standard, ECO, Jeu, Film, Low Blue Light et sRGB – et vous pouvez soit modifier les préréglages, soit prendre un contrôle granulaire en passant en mode Standard et en ajustant la balance des couleurs, la teinte, la luminosité et le contraste niveaux, taux de contraste, niveaux de luminance et bien plus encore. Vous pouvez également ajuster le temps de réponse entre quatre paramètres, avec Normal activé dès la sortie de la boîte, et UltraFast vous permettant de profiter pleinement du rafraîchissement de 165 Hz.

Le HDR est désactivé par défaut, vous devrez donc accéder manuellement aux paramètres et activer le mode. La fonction Adaptive Sync est également désactivée par défaut, mais une fois que vous l’avez activée, vous pouvez utiliser G-Sync de NVIDIA pour minimiser le déchirement et la latence de l’écran. Le moniteur n’apparaît pas dans la liste compatible G-Sync de NVIDIA et il y a un message dans le panneau de configuration NVIDIA indiquant qu’il n’a pas été validé, mais je l’ai utilisé avec un RTX 3070 et un RTX 2080 et cela a très bien fonctionné.

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Le Mi 2K Gaming Monitor 27 est doté d’une dalle IPS 8 bits de 27 pouces avec une résolution QHD (2560 x 1440) et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 165 Hz. Il offre la norme VESA HDR400 et atteint ainsi jusqu’à 400 nits de luminosité maximale, et couvre jusqu’à 95 % du DCI-P3 et 100 % de la gamme de couleurs sRGB. Le panneau a un revêtement mat pour éviter l’éblouissement.

Ce moniteur de jeu coche toutes les bonnes cases : des temps de réponse rapides, un taux de rafraîchissement élevé et d’excellentes couleurs.

Le moniteur est calibré dès la sortie de l’emballage et une carte jointe à l’emballage indique qu’il a été configuré avec un score Delta E (dE) de 0,6 en mode sRGB. Je n’ai pas pu tester les scores dE, mais au quotidien, le moniteur est fantastique. Je l’ai utilisé principalement en mode Standard, et il a fourni des couleurs vives avec des niveaux de luminosité plus que suffisants et les meilleurs niveaux de noir que j’ai vus sur un moniteur de jeu à ce jour.

Je suis passé à ce moniteur du moniteur de jeu ultra-large de 34 pouces de Xiaomi, et il n’y a pas de concurrence entre les deux ; le Mi 2K Gaming Monitor 27 a des couleurs et des angles de vision nettement meilleurs, et cela est en grande partie dû à la dalle IPS. L’inconvénient des panneaux IPS est un temps de réponse lent, mais avec le moniteur capable de descendre à 4 ms dans le réglage UltraFast, ce n’est pas un problème.

Dans l’ensemble, jouer sur le moniteur de jeu Mi 2K a été une joie absolue. J’ai joué une douzaine d’heures à Valorant, construit de nombreuses usines dans Satisfactory et commencé avec Red Dead Redemption 2, et c’était vraiment agréable sur le moniteur. L’ultra large de 34 pouces n’est pas un mauvais moniteur, mais il n’est pas à la hauteur de ce que Xiaomi propose ici. Même contre d’autres moniteurs de jeu QHD IPS, le moniteur de jeu Mi 2K s’est maintenu – je l’ai testé contre le VG27AQL1A, et il avait de meilleurs niveaux de couleurs et de contraste en mode SDR.

Moniteur de jeu Xiaomi Mi 2K 27 : ce qui doit être amélioré

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Même si le Mi 2K Gaming Monitor 27 est conforme à la norme HDR400, cela ne fait aucune différence tangible dans l’utilisation quotidienne – au contraire, cela nuit à l’expérience globale. Avec la fonctionnalité activée dans Windows, vous verrez une réduction automatique de la luminosité et des couleurs moins vives, avec des zones spécifiques s’illuminant à la place pendant le jeu pour créer ce look HDR.

Comparé au VG27AQL1A de 27 pouces d’ASUS (un moniteur QHD à 144 Hz avec HDR400), le moniteur de jeu Mi 2K est clairement arrivé en deuxième position, avec des visuels manquant de la luminosité et du dynamisme qui caractérisent les jeux HDR. Cela ne vaut tout simplement pas la peine d’activer le HDR sur ce moniteur ; cela donne objectivement une mauvaise apparence aux jeux, avec des couleurs trop saturées et des reflets soufflés. Le HDR joue mieux avec le contenu vidéo à la place, avec des couleurs saturées et des noirs profonds.

Et si vous souhaitez utiliser le moniteur avec un support VESA, vous aurez besoin d’un support supplémentaire. Ce n’est pas nécessairement un problème pour la plupart, mais si vous utilisez déjà un bras de moniteur, vous devrez en tenir compte. Enfin, la disponibilité limitée du Mi 2K Gaming Monitor 27 signifie qu’il est toujours difficile de mettre la main sur le moniteur dans la plupart des régions.

Moniteur de jeu Xiaomi Mi 2K 27 : la concurrence

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Si vous recherchez un moniteur de jeu pour moins de 500 $, vous avez l’embarras du choix. L’ASUS VG27AQL1A à 370 $ continue d’être une option solide un an après sa sortie: vous obtenez un panneau QHD IPS avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, il fonctionne avec G-Sync et AMD FreeSync, et il s’insère dans un support VESA si vous devez le monter sur un bras. L’inconvénient est que le support n’a pas les mêmes caractéristiques d’inclinaison et de pivotement que le moniteur de jeu Mi 2K.

L’UltraGear 27GL850-B de LG est également une alternative fiable dans ce segment. Ce moniteur de jeu de 27 pouces dispose également d’une dalle IPS QHD à faible latence, et il a des couleurs HDR10 et un taux de rafraîchissement qui va jusqu’à 144 Hz. Il fonctionne nativement avec NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync, a un design agressif et un support qui vous permet d’utiliser le moniteur en mode portrait.

Moniteur de jeu Xiaomi Mi 2K 27 : devriez-vous l’acheter ?

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous recherchez un moniteur de jeu avec un panneau IPS Vous voulez un moniteur avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz Vous avez besoin d’une intégration avec NVIDIA G-Sync Vous voulez des couleurs éclatantes et un haut niveau de personnalisation

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous voulez un moniteur pour les jeux HDR Vous avez besoin d’un moniteur qui fonctionne avec un support VESA existant

Le Mi 2K Gaming Monitor 27 offre les bases de ce segment : vous obtenez un panneau IPS de haute qualité avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, des temps de réponse de 4 ms, d’excellentes couleurs prêtes à l’emploi, un design élégant et un support qui vous permet inclinez et faites pivoter le moniteur avec facilité. Si vous êtes à la recherche d’un moniteur de jeu et que vous en avez besoin d’un avec de superbes couleurs et un taux de rafraîchissement élevé, vous adorerez ce que Xiaomi propose ici.

4 sur 5

Le plus gros inconvénient du moniteur est le jeu HDR ; ce n’est tout simplement pas comparable aux autres options de ce segment, et c’est une déception. Cela dit, les couleurs en SDR sont fantastiques et vous ne manquez pas vraiment de ne pas pouvoir utiliser le HDR. Si vous êtes prêt à ignorer cette omission particulière, le Mi 2K Gaming Monitor 27 est un choix remarquable dans cette catégorie.

Moniteur de jeu Xiaomi Mi 2K 27

En bout de ligne : Le Mi 2K Gaming Monitor 27 ne manque pas vraiment les bases. Vous obtenez l’un des meilleurs panneaux IPS de cette catégorie et les couleurs sont calibrées dès la sortie de la boîte. Avec un rafraîchissement de 165 Hz, des temps de réponse rapides de 4 ms et une compatibilité NVIDIA G-Sync, c’est l’un des meilleurs moniteurs de jeu de la catégorie milieu de gamme.

