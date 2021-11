Examen du plan d’infrastructure de Gati Shakti pour la nouvelle Inde

L’initiative de 100 000 milliards de roupies vise à améliorer l’interconnexion entre la route, le rail, l’air et les voies navigables pour économiser le temps de déplacement et stimuler la production industrielle.

Par Ambrish Parajiya

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré à l’occasion du 75e jour de l’indépendance de l’Inde que le gouvernement lancerait le « plan directeur du Premier ministre Gati Shakti », une initiative de 100 lakh-crore de roupies visant à créer une « infrastructure holistique ». Il s’agit d’un plan directeur national pour la coordination des projets d’infrastructure de connexion entre les modes de transport, et il devrait aider l’Inde à réaliser son ambition de devenir la « capitale des affaires » mondiale.

Qu’est-ce que le plan directeur de Gati Shakti

Le Premier ministre Narendra Modi a dévoilé le Premier ministre Gati Shakti, un «plan directeur national» de connectivité multimodale qui est probablement l’un de ses efforts les plus ambitieux, alors qu’il tente d’éliminer des décennies d’enchevêtrements bureaucratiques et de silos dans les projets d’infrastructure. Le plan directeur de Gati Shakti utiliserait la géocartographie et les données en temps réel dans une seule plate-forme centralisée pour garantir que les agences et les États importants aient une visibilité sur les projets importants en cours, en particulier ceux ayant des implications multisectorielles et multirégionales. Ce programme impliquerait seize agences du gouvernement central, y compris les chemins de fer, les routes et les autoroutes, le pétrole et le gaz, l’électricité, les télécommunications, la navigation, l’aviation et autres.

Grâce au développement des infrastructures, Gati, le terme hindi pour la vitesse, s’efforce d’améliorer la croissance économique (Shakti). Le Premier ministre Modi a parlé du « nouvel ordre mondial » dans plusieurs de ses récents discours. NICDC (National Industrial Corridor Development Corporation Limited) dirige la mission Gati Shakti. Il reliera Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Visakhapatnam et finalement jusqu’à Chandigarh avec des secteurs industriels dans tous les États. Il est similaire aux plans de développement menés aux États-Unis après la seconde guerre mondiale et il y a trois décennies en Chine. Il est susceptible d’ajouter deux fois plus de travailleurs qualifiés, d’augmenter les exportations de trois fois et le forex de quatre fois. En mettant au maximum l’accent sur le développement des aéroports, des trains de marchandises et des corridors de fret dédiés, le Nord-Est est également inclus avec le reste du pays dans cette méga campagne de développement.

L’initiative globale de développement des infrastructures « Gatishakti » vise à accroître la productivité de l’industrie et les possibilités d’emploi. Il est considéré comme l’approche globale du gouvernement pour le développement de trains, d’autoroutes, de canaux et de voies aériennes modernes.

Ce plan directeur national jette les bases de l’ensemble de l’infrastructure du pays et fournit un itinéraire économique intégré et holistique. L’initiative de 100 000 milliards de roupies vise à améliorer l’interconnexion entre la route, le rail, l’air et les voies navigables pour économiser le temps de déplacement et stimuler la production industrielle.

L’incitation liée à la production du gouvernement indien devrait stimuler la demande pour une variété d’autres industries, notamment le ciment, les métaux et l’électricité, ainsi que créer des emplois. Cela rendrait également la fabrication plus compétitive à l’échelle mondiale.

Gati Shakti offrira également des opportunités pour de nouvelles zones économiques futures, pour réduire le temps de déplacement et augmenter la production industrielle grâce à des connexions routières. Ce projet d’investissement contribuera à renforcer l’économie post-pandémique du pays et à augmenter la production technologique locale du pays, réduisant ainsi la dépendance à l’égard d’autres pays.

L’augmentation des dépenses d’infrastructure est conforme aux plans du gouvernement d’augmenter les dépenses en immobilisations en infrastructure pour soutenir le développement économique.

Selon le Premier ministre Narendra Modi, le plan Gatishakti servirait de fondement à la régénération de l’Inde, lui permettant de créer des produits de classe mondiale utilisant une technologie et une innovation de pointe.

Les six piliers suivants soutiennent le plan directeur de Gati Shakti :

1. Intégralité : Intégrer tous les efforts du gouvernement dans une plate-forme centralisée pour fournir des données et de la visibilité à chaque agence gouvernementale pour une planification efficace.

2. Hiérarchisation : La coopération intersectorielle est utilisée pour déterminer les priorités du projet.

3. Optimisation : Le processus de planification du projet permettra de découvrir des écueils importants en collaboration avec les ministères, permettant aux ministères de concevoir les meilleures solutions.

4. Synchronisation : En plus de garantir la coordination interdépartementale, Gati Shakti contribuera à la synchronisation holistique des activités de chaque département.

5. Analytique : La stratégie comprendra un outil d’analyse et de planification spatiale basé sur le SIG. Cela donnera à l’agence d’exécution des données cohérentes en un seul endroit, permettant une plus grande visibilité et prise de décision.

6. Dynamique : En utilisant l’imagerie satellitaire pour alimenter une plate-forme SIG intégrée, tous les ministères et départements seront en mesure de suivre, d’évaluer et de visualiser le développement d’initiatives intersectorielles.

D’une certaine manière, ce sont les mêmes principes qui sont utilisés dans Dholera SIR, l’idée originale du Premier ministre Modi qu’il souhaite utiliser comme une ville intelligente mondiale exemplaire.

Besoin de Gati Shakti

Modi a déclaré lors du lancement du programme Gati Shakti qu’en raison du grand écart entre la macro-planification et la micro-exécution, des problèmes tels que le manque de coordination, le manque de connaissances préalables, la réflexion et le travail en silos causaient des retards de construction et un gaspillage d’argent.

« Il y a une nouvelle route d’excellente qualité créée par une agence, puis quelques jours plus tard un autre département creuse cette même route pour poser des conduites d’eau », a expliqué le Premier ministre. Un tel manque de coopération doit être corrigé.

Les ministères et départements individuels fonctionnent souvent en silos, ce qui entraîne des retards dus à un manque de coopération dans la planification et la mise en œuvre des projets. En garantissant la coordination, le PM GatiShakti aidera à synchroniser les actions de chaque département, ainsi que les multiples couches de gouvernance, de manière holistique.

Bien que le gouvernement ne l’ait pas dit officiellement, il est clair que Gati Shakti serait utilisé pour superviser la majorité des grands projets dans le cadre du pipeline d’infrastructure nationale de 110 milliards de roupies.

Bharatmala, Sagarmala, UDAN, les voies navigables intérieures, les ports secs/terrestres et d’autres initiatives d’infrastructure de l’Union et des gouvernements des États seraient inclus dans Gati Shakti. La stratégie veillera également à ce que les travaux soient achevés rapidement et à faible coût. L’objectif est de réunir toutes les parties clés pour construire rapidement l’infrastructure de taille appropriée au bon endroit.

Le plan directeur devrait transformer le secteur des infrastructures en assurant une livraison intégrée, transparente et rapide des projets dans les limites des coûts budgétés, sans retards ni dépassements de coûts causés par de multiples changements, et encouragera davantage les entreprises privées à s’associer à des projets gouvernementaux, renforçant ainsi la économie indienne.

Cibles sous Gati Shakti

L’un des principaux objectifs du gouvernement Modi au cours du second mandat a été une grande campagne d’infrastructure, que Gati Shakti poursuit.

D’ici 2024-25, le plan prévoit 11 corridors industriels, un chiffre d’affaires de la production de défense de Rs 1,7 crore lakh, et 38 clusters de fabrication électronique et 109 clusters pharmaceutiques.

Le plan directeur national établit des objectifs pour tous les ministères des infrastructures de 2024 à 2025. Pour le ministère des transports routiers et des routes, l’objectif est de construire 2 lakh km d’autoroutes nationales, compléter 5 590 km d’autoroutes nationales à quatre ou six voies ainsi que des zones côtières , et reliez toutes les capitales des États du nord-est avec des autoroutes nationales à quatre ou deux voies.

Les chemins de fer doivent traiter 1 600 millions de tonnes de fret d’ici 2024-25, contre 1 210 millions de tonnes en 2020, et désengorger 51 % du réseau en construisant des lignes supplémentaires et en mettant en place deux corridors de fret dédiés (DFC).

D’ici 2025, l’objectif est de doubler l’empreinte actuelle de l’aviation à 220 aéroports, héliports et hydroaérodromes, ce qui nécessitera la construction de 109 installations supplémentaires de ce type. Le plan directeur national indique que d’ici 2024-25, la capacité globale de fret manutentionnée dans les ports aurait augmenté à 1 759 MMTPA, contre 1 282 MMTPA en 2020.

Selon la proposition, le réseau de gazoducs du pays serait quadruplé pour atteindre 34 500 kilomètres d’ici 2024-25 en construisant un pipeline principal de 17 000 kilomètres reliant d’importants centres de demande et d’approvisionnement pour l’industrie. L’ensemble du réseau de transmission pour les lignes électriques devrait atteindre 4,52 lakh km de circuit d’ici 2024-25, avec une capacité d’énergie renouvelable passant à 225 GW contre 87,7 GW actuellement.

Résultats attendus

Le plan aidera à cartographier les initiatives de raccordement actuelles et prévues. De plus, il y aura une grande transparence sur la façon dont les nombreuses régions et centres industriels du pays sont connectés, notamment en termes de connexion du dernier kilomètre.

Make in India bénéficiera énormément d’un plan de connectivité de transport complet et intégré qui intègre diverses formes de transport.

Il aidera l’Inde à devenir la capitale mondiale des affaires.

Préoccupations liées à Gati Sakti

Faible acceptation de crédit : même si le gouvernement a mis en œuvre des réformes « substantielles » du secteur bancaire et que le code de l’insolvabilité et de la faillite a entraîné environ Rs. 2,4 lakh crore dans le recouvrement de créances irrécouvrables, il y a des inquiétudes concernant les tendances à la baisse des prélèvements de crédit.

Les banques offrent des prises de crédit pour aider les entreprises à obtenir des financements pour de futurs projets en promettant des revenus futurs et en démontrant l’existence d’un marché.

La pénurie de demande : Il y a un manque de demande privée et des investisseurs dans le scénario post-Covid-19.

Difficultés structurées : l’exécution du projet est extrêmement lente par rapport aux normes mondiales en raison des retards d’acquisition des terres et des problèmes juridiques. En termes d’accès à la terre et d’autorisations environnementales, l’obtention des autorisations est extrêmement complexe ; de plus, les litiges en cours devant les tribunaux ralentissent le développement des infrastructures.

Derniers mots

Gati Shakti de PM Modi est un pas en avant positif. Cependant, il doit s’attaquer aux problèmes de stabilité structurelle et macroéconomique qui sont apparus à la suite de dépenses publiques excessives. Par conséquent, un environnement réglementaire et institutionnel stable et prévisible est essentiel au succès de cette entreprise.

(L’auteur est directeur de GAP ASSOCIATES. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

