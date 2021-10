Examen du point d’accès EnGenius ECW220 Wi-Fi 6 : une alternative viable à Ubiquiti

Vous pouvez simplement choisir l’un des meilleurs routeurs Wi-Fi 6 si vous souhaitez libérer tout le potentiel de votre connexion haut débit à domicile ; avec les routeurs maillés Wi-Fi 6 offrant des systèmes tri-bande avec une liaison sans fil dédiée, les routeurs modernes peuvent fournir des vitesses de plusieurs gigabits à vos appareils connectés.

Mais j’aime l’extensibilité fournie avec un routeur filaire, donc au cours des quatre derniers mois, j’ai utilisé UniFi Dream Machine Pro d’Ubiquiti comme routeur, et les UniFi 6 LR et UniFi 6 Lite pour couvrir ma maison avec une couverture Wi-Fi 6 rapide. . L’utilisation de la version UniFi me donne la liberté de définir des règles concernant l’accès à Internet et de meilleures informations sur le trafic entrant et sortant de mon réseau domestique.

Ubiquiti a construit son nom autour de la restauration du segment des prosommateurs, offrant une variété de commutateurs, de points d’accès et de solutions de routage. Ce n’est pas le seul à le faire; EnGenius est une autre marque qui propose des points d’accès destinés à une utilisation en intérieur et en extérieur ainsi que des commutateurs multi-gigabit. Le principal argument de vente de la marque est son interface gérée dans le cloud qui facilite la gestion de ses points d’accès depuis n’importe où.

Donc, si vous cherchez un moyen facile d’étendre la couverture sans fil dans votre maison ou si vous essayez de configurer un réseau domestique à partir de zéro et que vous voulez un point d’accès puissant, jetons un coup d’œil à ce que l’ECW220 a à offrir.

Revue EnGenius ECW220 :

EnGenius ECW220

En bout de ligne : L’ECW220 est un point d’accès sans fil qui offre une connectivité Wi-Fi 6 et Wi-Fi 5 rapide à tous les appareils de votre réseau domestique. Il est facile à configurer et à utiliser, et le tableau de bord cloud sans licence propose une liste exhaustive de fonctionnalités. Il a également un design minimaliste qui se fond dans votre décoration intérieure, et dans l’ensemble, il y a beaucoup à aimer ici.

Le bon

Performances Wi-Fi 6 et Wi-Fi 5 exceptionnelles Surveillance sans licence Conception épurée Hautement configurable

Le mauvais

Ne vient pas avec un injecteur PoE Pas de canal 160MHz Pas de surveillance hors ligne

EnGenius ECW220 : Prix et disponibilité

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

L’EnGenius ECW220 est disponible en Amérique du Nord et vous pouvez le récupérer sur Amazon pour 365 $. Il est disponible pour beaucoup moins dans les magasins de réseautage dédiés, où il coûte généralement moins de 300 $. Il est vendu en une seule variante et bénéficie d’une garantie standard de deux ans.

EnGenius ECW220 : ce que vous allez adorer

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

L’ECW220 est un point d’accès sans fil avec une antenne MIMO 2×2 et une connectivité Wi-Fi 6, et il peut fournir jusqu’à 1 200 Mbps à 5 GHz. Comme tous les points d’accès, il n’est doté d’aucune fonction de routage, vous devrez donc l’utiliser avec un routeur filaire. Alternativement, si vous avez un câblage Ethernet dans votre maison et que vous souhaitez étendre la couverture sans fil, vous pouvez toujours connecter l’ECW220 à un commutateur connecté au routeur.

L’ECW220 est un excellent moyen d’étendre la couverture sans fil dans toute votre maison.

Quant au design, l’ECW220 a un châssis carré avec des bords arrondis, et il est en plastique. La conception minimale fonctionne bien pour le produit, et vous trouverez des indicateurs LED pour les bandes 2,4 et 5 GHz, la connectivité LAN et l’alimentation. Le dessous a une finition métallique ainsi que des points de montage qui facilitent l’installation du point d’accès au plafond – vous trouverez les supports de montage requis dans l’emballage.

L’ECW220 nécessite jusqu’à 12,8 W de puissance, vous pouvez donc l’utiliser avec les commutateurs PoE du marché. Il existe également la possibilité d’utiliser un adaptateur secteur standard si vous ne souhaitez pas utiliser le PoE.

La fonctionnalité hors concours de l’ECW220 est la gestion du cloud sans licence. Tout ce que vous avez à faire est de créer un compte EnGenius et d’enregistrer l’ECW220 à l’aide du code QR à l’arrière. Une fois enregistré, vous pourrez le configurer et configurer toutes les fonctionnalités. Le tableau de bord EnGenius Cloud vous donne un aperçu du trafic en temps réel et de tous les appareils connectés à l’ECW220, et vous pouvez modifier les paramètres SSID et radio, configurer des VLAN supplémentaires et configurer les horaires selon vos besoins.

L’ECW220 excelle là où ça compte ; vous obtiendrez une bande passante fiable même avec plus de 20 appareils connectés au réseau.

En ce qui concerne le matériel lui-même, l’ECW220 est capable de fournir jusqu’à 574 Mbps sur la bande 2,4 GHz et 1 200 Mbps à 5 GHz. Vous trouverez la formation de faisceaux, MU-MIMO et OFDMA sur Wi-Fi 802.11 ax et OFDM pour 802.11 ac/a/g/n. J’ai testé l’ECW220 avec des appareils Wi-Fi 6 et Wi-Fi ac ; en utilisant les meilleurs téléphones Android pour le premier.

Avec un appareil compatible Wi-Fi 6, j’ai obtenu une bande passante allant jusqu’à 364 Mbps à 15 pieds de distance, descendant à 250 Mbps à 35 pieds et avec deux murs sur le chemin. À une distance de 45 pieds, j’ai atteint une moyenne de 140 Mbps, et ces scores sont conformes à ce que je vois habituellement sur le matériel UniFi Wi-Fi 6. L’ECW220 résiste tout aussi bien aux tests Wi-Fi 5, et en général, je n’ai eu aucun problème de débit depuis que j’ai utilisé le point d’accès.

J’ai généralement plus de 20 appareils connectés au même nœud, et même alors, l’ECW220 était capable de fournir une bande passante cohérente sans aucun goulot d’étranglement. De toute évidence, tous les appareils n’utilisent pas beaucoup de bande passante à la fois, mais même avec une utilisation simultanée, il y a beaucoup de surcharge ici pour assurer une connectivité fiable.

Bien que la gestion Web ait beaucoup à offrir, vous utiliserez l’application mobile EnGenius Cloud To-Go pour configurer l’ECW220, et EnGenius a fait du bon travail en offrant la plupart des fonctionnalités du client mobile. Il y a un ensemble de fonctionnalités décent ici, et les paramètres faciles à utiliser combinés à la polyvalence font de l’ECW220 un excellent choix global.

EnGenius ECW220 : ce qui doit être amélioré

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

L’ECW220 fait un bon travail en couvrant les bases, et bien que le matériel soit autonome, le fait que vous n’ayez pas d’injecteur PoE ou d’adaptateur secteur dans l’emballage est un peu décevant. Il n’est pas difficile de trouver un commutateur PoE pouvant alimenter l’ECW220, mais compte tenu du coût du point d’accès, il aurait été agréable de voir un connecteur d’alimentation fourni avec le package.

Une autre omission est le canal 160MHz ; cela empêche l’ECW220 de fournir une bande passante multi-gigabit. Encore une fois, c’est l’une de ces fonctionnalités qu’il serait agréable d’avoir, mais pour la majorité des utilisateurs qui choisissent le point d’accès, cela ne devrait pas faire trop de différence dans l’utilisation dans le monde réel. Le canal 80 MHz a une marge suffisante, et pour les cas d’utilisation à faible latence, il vaut mieux connecter votre équipement via Ethernet de toute façon.

Enfin, l’absence d’une interface de gestion hors ligne constituera une rupture pour un sous-ensemble de l’audience. EnGenius Cloud a été une révélation, mais vous aurez besoin d’une connexion Internet pour coupler le point d’accès et le gérer.

EnGenius ECW220 : Compétition

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

L’alternative évidente à l’ECW220 est l’UniFi Wi-Fi 6 LR. Il est plus abordable à 179 $ et dispose de 4×4 MU-MIMO, et il s’intègre parfaitement au tableau de bord UniFi d’Ubiquiti. J’ai remarqué des problèmes de latence élevée sur quelques appareils et de bande passante limitée si je m’éloigne de plus de 50 pieds, mais pour la plupart, l’UniFi 6 LR est un choix solide.

L’Aruba Instant On AP22 est également une bonne alternative à considérer. Il est similaire à l’ECW220 à bien des égards ; son seuil de puissance monte à 10,1W, il se connecte en Wi-Fi 6 et dispose de 2×2 MIMO, et il dispose d’une interface de gestion robuste.

EnGenius ECW220 : Faut-il l’acheter ?

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez un point d’accès sans fil avec connectivité Wi-Fi 6 Vous avez besoin d’une suite de gestion sans licence avec de nombreuses possibilités de configuration Vous voulez un point d’accès qui fonctionne avec un commutateur PoE

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous souhaitez configurer un point d’accès et le gérer hors ligne Vous recherchez le meilleur rapport qualité-prix sur le marché Vous souhaitez un point d’accès doté de la bande 160 MHz

Tout bien considéré, l’ECW220 a tout à fait raison. Il dispose du matériel nécessaire pour fournir une connectivité Wi-Fi 6 rapide à plusieurs appareils à la fois, et le tableau de bord de surveillance d’EnGenius vous offre de nombreuses fonctionnalités et facilite la gestion de l’ECW220.

4 sur 5

Bien sûr, il manque un accès hors ligne, il n’y a pas de bande 160 MHz et vous n’avez pas d’injecteur PoE dans la boîte. Cela dit, l’ECW220 fournit les marchandises là où cela compte, et si vous recherchez un point d’accès Wi-Fi 6 avec une faible consommation d’énergie et une excellente connectivité, c’est une excellente option.

EnGenius ECW220

