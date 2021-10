Examen du portefeuille DeFi 2021 | Cryptopolite

La finance décentralisée, ou DeFi, est une communauté d’applications financières qui utilisent des réseaux blockchain pour fonctionner. La blockchain Ethereum est désormais la plus célèbre sur laquelle s’appuyer en raison de ses caractéristiques contractuelles innovantes. Un portefeuille DeFi permet aux clients de garder le contrôle de leur argent plutôt que de dépendre d’un tiers. Il vous donne un contrôle total sur votre argent et vous permet de faire tout ce que les utilisateurs veulent avec. Quand vous pensez que votre banque a un contrôle total sur votre trésorerie, la possibilité d’être le seul propriétaire de votre monnaie Fiat est désormais révolutionnaire.

Source : DeFi.cx

Cependant, les utilisateurs de DeFi ne sont pas obligés d’authentifier leur identité ou de donner des informations essentielles. De nombreuses personnes choisissent les portefeuilles DeFi car leur confidentialité garantit que leurs informations ne sont jamais compromises. Cependant, est-ce une indication que la plupart des portefeuilles DeFi ne sont pas sûrs ? En lisant cet essai, vous pourriez être choqué par la fin. Les portefeuilles DeFi sont peut-être la méthode la plus sûre disponible. Puisque vous possédez votre portefeuille, le principal inconvénient est que vous ne récupérerez pas les informations de connexion si vous les perdez.

Les portefeuilles DeFi qui sont Ethereum prennent en charge Ether, les jetons ERC20 et les jetons ERC721 en grand nombre. De plus, la plupart des devises DeFi sont intégrées au réseau Ethereum.

Caractéristiques d’un portefeuille DeFi

La décomposition des outils est le premier point de désaccord dans tout débat sur les portefeuilles financiers décentralisés. Cependant, avant de chercher des outils, vous devez d’abord comprendre ce que vous recherchez. Les portefeuilles sont nécessaires pour participer à l’écosystème DeFi car ils offrent des cas d’utilisation et une sécurité importants.

Il est essentiel de protéger vos investissements DeFi, mais vous devez également vous offrir une expérience utilisateur simple. Les portefeuilles DeFi vous permettent de conserver vos actifs en toute sécurité même lorsque les portefeuilles n’accèdent pas à Internet. Vous aurez également besoin de portefeuilles Web qui vous permettront d’accéder aux protocoles DeFi sans difficulté tout en vous permettant également d’échanger des crypto-actifs de manière flexible.

La plupart des portefeuilles DeFi incluent les composants essentiels suivants :

• Portefeuilles non dépositaires– Les utilisateurs peuvent recevoir et envoyer de l’argent avec la certitude que seuls les utilisateurs y ont accès.

• Basé sur des clés – Dans les coulisses, chaque portefeuille DeFi a sa paire de clés. Les utilisateurs sont responsables de la sécurité de leurs clés privées, qui sont généralement fournies via une phrase de départ de 12 mots, par opposition aux portefeuilles centralisés.

• Polyvalent – Presque tous les portefeuilles non dépositaires prennent en charge une large gamme d’actifs, avec des portefeuilles DeFi spécifiques à Ethereum permettant aux utilisateurs de stocker des ETH aux côtés de pièces stables comme Dai, des jetons ERC20 comme KNC et des jetons ERC721 comme Axies.

• Compatibilité — Comme indiqué précédemment, un portefeuille web3 peut accéder à presque tous les portefeuilles DeFi. Les portefeuilles intelligents ont commencé à inclure le navigateur Internet dApps, permettant aux utilisateurs d’accéder aux applications DeFi sans jamais quitter l’application.

Les quatre portefeuilles DeFi les plus robustes

1. MétaMasque

MetaMask, qui est principalement utilisé comme plug-in de navigateur Web, est le lien qui vous permet d’accéder à DeFi à partir de n’importe quel navigateur Web. MetaMask peut être facilement connecté à divers plugins, ce qui lui permet d’effectuer plusieurs tâches sur différentes applications.

Source : MetaMask.IO

Quels sont les avantages d’utiliser MetaMask ?

• Dans l’écosystème DeFi, MetaMask est l’un des portefeuilles complets.

• MetaMask compatible avec ENS, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent ajouter une adresse lisible par l’homme à leur adresse Web, telle que défini.eth

• MetaMask vient d’annoncer le développement d’une version bêta mobile, suggérant que le portefeuille pourrait être accessible sur les smartphones sous peu.

• Lorsqu’ils utilisent MetaMask pour effectuer un paiement, les utilisateurs peuvent « accélérer » chaque transaction aux heures de pointe.

2. Coinbase

Contrairement au logiciel client de Coinbase, Coinbase Wallet enregistre les clés privées sur votre smartphone. Les utilisateurs peuvent acheter et réserver n’importe quel jeton ERC20, acquérir des jetons NFT et jouer avec des applications décentralisées sans avoir à abandonner le contrôle de leurs actifs.

Source : Dribbble Avantages de l’utilisation du portefeuille Coinbase

• Coinbase est notre alternative mobile préférée pour toute personne intéressée par les plateformes DeFi, surtout maintenant que l’emprunt in-app est disponible sur des applications comme Compound.

• Vous pouvez rapidement transférer et recevoir de votre compte de base Coin

• Accédez à d’autres applications DeFi comme Maker via leur navigateur intégré.

3. Argent

Argent prétend avoir développé un « portefeuille de crypto-monnaie complètement amélioré » sans sauvegardes papier, adresses accessibles et transactions (gratuites) à faible coût. Source : MoonPay

Argent’s tient à rendre le Web décentralisé rentable pour tout le monde, et on pense qu’il est motivé par la possibilité d’inverser l’énorme disparité de richesse d’Internet. Argent s’est récemment hissé au sommet du classement des services mobiles DeFi en incluant une large gamme de produits populaires que les consommateurs peuvent utiliser.

Quels sont les avantages d’utiliser Argent ?

• Argent offre aux utilisateurs une expérience de type Venmo pour les utilisateurs non techniques en se concentrant sur le mobile d’abord.

• Les méta-transactions offrent aux utilisateurs une transaction sans frais. Cela signifie que vous n’aurez pas besoin d’Ethereum pour commencer.

• Les utilisateurs d’Argent peuvent utiliser les fonctionnalités de financement de Maker et Compound immédiatement dans l’application.

• Argent a confirmé qu’il autorisera de nombreuses nouvelles applications DeFi au cours de la prochaine année.

• En raison des « Gardiens », vous ne devriez pas perdre l’accès à votre portefeuille avec des fonctionnalités telles que la récupération sociale.

4. Trezor

Trezor est l’un des meilleurs choix de portefeuille DeFi pour 2021. C’est un portefeuille de stockage à froid qui se décline en deux variétés. Trezor est l’un des moins coûteux des deux modèles, tandis que Trezor Model T est beaucoup plus cher que les deux produits. Les utilisateurs peuvent conserver leurs actifs cryptographiques en ligne en utilisant les deux portefeuilles et bénéficier de fonctionnalités de sécurité de premier ordre.

Source : Trezor.io

Un code PIN doit être entré pour obtenir l’accès. De plus, pour éviter les keyloggers, la séquence du clavier change à chaque utilisation. L’écran tactile du modèle T peut faciliter la saisie du code PIN. En outre, le modèle T est plus flexible pour l’environnement DeFi en évolution rapide.

Caractéristiques de Trezor

• Points d’accès – Comme indiqué précédemment, les portefeuilles mentionnés servent de point d’entrée dans le réseau DeFi plus large. Avant de transférer de l’argent vers un portefeuille spécifique, assurez-vous qu’il est reconnu par les services que vous avez l’intention d’utiliser.

• Phrases de semences – Le besoin d’un sentiment de propriété est peut-être l’obstacle le plus important aux portefeuilles non dépositaires. Dans la plupart des cas, si vous oubliez votre phrase de départ, vous ne pourrez pas réclamer l’argent dans votre portefeuille. Par conséquent, nous vous conseillons vivement de noter votre phrase de départ et de la stocker sur votre ordinateur ou votre smartphone par mesure de précaution supplémentaire.

• Actifs pris en charge – Divers portefeuilles activent divers actifs. Nous vous suggérons de faire preuve de diligence raisonnable pour vous assurer que votre sac à main convient au portefeuille que vous souhaitez stocker. MetaMask, par exemple, ne vous permet pas raisonnablement de stocker BTC.

• Engagement social — Les portefeuilles soutenus par la communauté sont souvent les plus actifs en ligne. Que vous n’êtes pas sûr d’utiliser un portefeuille, vérifiez leur Twitter pour voir si la communauté est une communauté avec leurs tweets indiquant la confiance.

Sommaire

Le logiciel de gestion financière est essentiel au succès à long terme de DeFi. Cela permet aux utilisateurs de gérer leurs actifs plus simplement lorsqu’ils s’engagent avec DeFi et d’autres applications Web 3.0. Avec l’avènement des outils de sauvegarde sans pépin, des limites quotidiennes et d’autres fonctions bancaires traditionnelles, la création de portefeuilles de contrats intelligents offre des développements plus uniformes en termes de convivialité pour les consommateurs. Nous devons continuer à surveiller le développement de nouveaux outils de gestion d’actifs à mesure que de nouvelles alternatives émergent. Veuillez remplir le formulaire de contact Defi si vous créez un portefeuille qui n’a pas besoin d’être incarcéré et que vous souhaitez figurer parmi les produits sur la page du produit.

FAQ

Qu’est-ce qui distingue un portefeuille DeFi d’un portefeuille crypto tel que Binance ?

Vous n’êtes pas obligé de compléter le KYC ou de donner des informations personnelles lorsque vous utilisez les portefeuilles DeFi. Bien qu’il existe peu de rampes d’accès fiduciaires lors de l’utilisation des portefeuilles DeFi, ils offrent la possibilité de s’interfacer avec un large éventail d’applications de l’écosystème DeFi, plutôt que de se limiter à un seul échange, comme le sont la plupart des portefeuilles traditionnels.

Les clés privées rendent-elles l’utilisation des portefeuilles DeFi sécurisée ?

DeFi est, sans aucun doute, le choix le plus sûr du marché. Le hic, c’est que vous pouvez avoir un pouvoir total sur votre destin. Si vous oubliez votre phrase de départ, il n’y a souvent pas d’assistance client pour « réinitialiser » votre mot de passe.

Quelles sont les restrictions de dépôt quotidiennes du portefeuille DeFi ?

Il n’y a pas de restrictions de dépôt avec les portefeuilles DeFi. Bien que des portefeuilles spécifiques, tels que Argent, puissent avoir des limitations quotidiennes, le montant d’argent pouvant entrer ou sortir d’un portefeuille DeFi chaque jour n’est généralement pas limité.

Quelles pièces sont prises en charge par les portefeuilles DeFi ?

La plupart des portefeuilles DeFi sont basés sur Ethereum, ce qui signifie qu’ils acceptent les jetons Ether, ERC20 et ERC721. Les permis spécifiques au protocole sur les prêts tels que les jetons Compound (cTokens), Aave (tickets) et Uniswap LP sont également inclus. Les portefeuilles DeFi, en revanche, peuvent stocker des actifs plus spécifiques.

Comment fonctionne un portefeuille de crypto-monnaie décentralisé ?

Le portefeuille Bitcoin DeFi est exempt d’interférences et n’a pas de restrictions transfrontalières lors de son utilisation. Ce portefeuille numérique innovant est basé sur une blockchain en réseau et contient plus de 50 millions de transactions. Les applications peuvent incorporer des portefeuilles Web 3, éliminant ainsi la nécessité pour l’application de portefeuille de communiquer directement avec d’autres plates-formes. Le portefeuille DeFi était au prix de 35 000 $ lors de son introduction sur le marché.

Quels facteurs prendre en compte lors de la sélection des portefeuilles DeFi Mobile ?

Les portefeuilles DeFi sont généralement votre point d’entrée dans l’écosystème DeFi, alors assurez-vous que le portefeuille que vous choisissez est compatible avec l’appareil que vous avez l’intention d’utiliser. Si vous ne pouvez pas récupérer votre institution financière sans perdre votre graine/note, vous ne pourrez pas utiliser vos comptes ou tout autre argent stocké à l’intérieur. Tout portefeuille DeFi crédible serait activement engagé dans ses groupes Facebook. Si vous n’êtes pas sûr d’acheter un portefeuille, consultez leurs profils de médias sociaux pour voir à quel point ils sont actifs. Tous les portefeuilles respectables prennent en charge les engagements publics. Certains portefeuilles, par exemple, ne fonctionneront pas avec Bitcoin, ce qui les rend inappropriés pour quelqu’un qui utilise Bitcoin.