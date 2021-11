Examen du portefeuille matériel crypto: les meilleurs portefeuilles

La crypto-monnaie est une révolution qui va changer notre façon de vivre. Il en est encore à ses balbutiements et de nombreux autres changements sont à venir. Au fur et à mesure de son déroulement, de nouvelles mesures de sécurité doivent être mises en place pour garantir que l’argent durement gagné des gens est protégé des pirates informatiques et des voleurs de toutes sortes. Les portefeuilles matériels sont l’un de ces développements nécessaires pour les utilisateurs de crypto-monnaie. Cet article de blog donne un aperçu des trois principaux portefeuilles matériels sur le marché aujourd’hui.

Les portefeuilles matériels sont des dispositifs de sécurité renforcés à usage spécial pour stocker des actifs cryptographiques tels que des crypto-monnaies et des clés (clé privée bitcoin). Ils ont des prix élevés, mais offrent un niveau de sécurité physique inégalé par rapport aux autres types de supports de stockage.

Le système d’exploitation Windows devenant plus vulnérable que jamais, il est essentiel de disposer d’un moyen sécurisé de protéger nos crypto-monnaies hors ligne contre les pirates et les attaques de logiciels malveillants. Jetons donc un coup d’œil à certains des meilleurs portefeuilles matériels de crypto-monnaie disponibles actuellement :

Ledger Nano S existe depuis un certain temps et est l’un des portefeuilles les plus populaires. . Prend en charge plus de 50 pièces et jetons, y compris Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Litecoin, etc. Si vous stockez vos actifs cryptographiques sur un échange, ce ne sera pas sûr car les échanges peuvent être piratés à tout moment, il est donc préférable de les garder au frais. stockage, ce qui signifie hors ligne avec des fonctionnalités de sécurité fiables telles que le code PIN de sauvegarde ou la clé de départ. Les nano ledgers coûtent environ 100 $ plus les frais d’expédition.

Ce portefeuille matériel est très élégant dans sa conception, mais il est également doté de fonctionnalités de sécurité sérieuses intégrées pour que vous puissiez stocker votre crypto hors ligne en toute sécurité sans vous soucier du piratage ou du vol de quelque nature que ce soit.

L’équipe derrière Coolwallet a mis en œuvre la technologie blockchain pour créer un portefeuille ultra-sécurisé qui vous permet d’envoyer des bitcoins directement depuis votre appareil mobile, tout comme PayPal le fait avec son application ! Synchronisez simplement l’appareil avec Bluetooth via App Store / Google Play pour accéder à vos fonds.

Une autre excellente option pour stocker de grandes quantités de différentes crypto-monnaies est la clé USB OpenDime Viacoin qui peut être utilisée sur n’importe quel ordinateur et appareil mobile pour envoyer ou recevoir des pièces en un clic ! Ce portefeuille offre une utilisation sécurisée unique afin que vous n’ayez pas à vous soucier de l’exposition de vos clés après avoir envoyé la crypto une fois. Il est également léger, portable et possède une interface utilisateur simple qui ne nécessite aucune connaissance technique.

Plus important que jamais avec l’augmentation des nouvelles menaces, il est plus important que jamais de se doter d’un portefeuille matériel. Stockage hors ligne sécurisé pour les crypto-monnaies. Protégez tous vos actifs cryptographiques contre les pirates, les logiciels malveillants et les virus, ainsi que contre la perte ou le vol par erreur humaine, tels que les mots de passe oubliés ou les appareils cassés.

Surtout, ne les perdez pas ! Les crypto-monnaies sont perdues à jamais si vous oubliez un mot de passe ou si vous égarez un fichier de clé crypté (comme si vous oubliez un portefeuille). Avec des reportages quotidiens sur les portefeuilles matériels perdus et volés, vous ne pouvez jamais être trop prudent.