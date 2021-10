Examen du portefeuille Pi 2021 | Cryptopolite

Le lancement complet prévu de Pi Wallet a suscité beaucoup de controverse dans la communauté crypto. Le développement du projet a commencé en 2018, lancé le 14 mars 2019 (jour Pi), et est en mode test depuis un certain temps maintenant, mais on s’attend à ce que la crypto-monnaie soit mise en service d’ici la fin de l’année (2021).

Il y avait de l’anticipation lorsque le réseau principal Pi a été lancé, et maintenant les utilisateurs de Pi le voient comme un moyen de commencer avec une nouvelle crypto-monnaie et de ne pas manquer tout le jus comme beaucoup l’ont fait avec Bitcoin. Beaucoup d’autres pensent que Pi est une arnaque marketing à plusieurs niveaux qui n’a aucune valeur réelle. Pour l’instant, l’argument de vente de ce portefeuille GRATUIT est qu’il permet l’extraction de Pi sur votre téléphone.

Espérons que cet article apaisera toutes vos craintes concernant le portefeuille Pi et répondra à toutes les questions que vous pourriez avoir sur Pi.

Qu’est-ce que le portefeuille Pi ?

Une idée fausse populaire est que le portefeuille Pi est basé sur l’algorithme Raspberry Pi ; Cependant, la vérité est que Pi fonctionne sur un algorithme de consensus basé sur le Stellar Consensus Protocol (SCP) et l’Accord fédéral byzantin (FBA), un autre algorithme. Cependant, il convient de noter que Pi est un amélioration de Bitcoin, car il est écologique. Contrairement à Bitcoin, la preuve de travail utilisée n’a pas besoin de brûler de grandes quantités d’électricité.

Sous SCP, chaque nœud peut déterminer indépendamment si une transaction est valide ou non, par exemple, l’autorité de faire la transition et la double dépense, sur la base de la signature cryptographique et de l’historique de la transaction. Cependant, pour qu’un réseau d’ordinateurs s’accorde sur les transactions à enregistrer dans un bloc et sur l’ordre de ces transactions et blocs, ils doivent s’envoyer des messages et avoir plusieurs tours de vote pour parvenir à un consensus.

Pi crypto-monnaie

Maintenant, pour répondre à la question, qu’est-ce qu’un portefeuille Pi ? Un portefeuille Pi est une application créée pour prendre en charge le réseau Pi où l’on peut exploiter une nouvelle monnaie numérique connue sous le nom de Pi. La monnaie numérique n’a pas encore été lancée. Ils sont extraits sur quelque chose appelé le testnet Pi. Le portefeuille Pi a à la fois la version mobile et la version ordinateur.

L’idée a été conçue pour la première fois en 2018 par trois diplômés de Stanford, le Dr Nicolas Kokkalis (responsable des technologies), le Dr Chengdiao Fan (responsable du produit), Vincent McPhillips (responsable de la communauté). Depuis, le développement a été rapide. Le développement du réseau Pi a été divisé en trois étapes pour une meilleure compréhension :

Phase 1 – Conception et distribution de jetons

L’étape de conception et de distribution des jetons implique la modélisation et la conception du serveur Pi, la distribution des jetons et la garantie que tout est prêt pour passer à l’étape suivante. Le serveur Pi, à ce stade, émule les fonctionnalités d’un système décentralisé, tout comme il le fera lors de son lancement sur Internet. L’expérience utilisateur est encore facile à améliorer à ce stade.

Il convient de noter que Pi n’est pas affiché sur d’autres portefeuilles ou échanges et ne peut pas être acheté avec une monnaie non numérique ou numérique à ce stade.

Phase 2 – TestNet

Testnet est l’étape de déploiement, et c’est là que se trouve actuellement le portefeuille Pi. Le portefeuille Pi permet aux Pionniers d’exploiter Pi à ce stade, car le logiciel hôte a été déployé sur le réseau de test Pi. Plusieurs nœuds seront hébergés et les Pionniers seront encouragés à lancer leurs nœuds pendant les tests. Tout cela se produit pendant le réseau de test.

Le TestNet permet aux développeurs Pi de mettre en œuvre des changements et d’apporter des améliorations. Lorsque la communauté Pi sera prête, le développement passera à l’étape suivante. Cependant, des transactions de test peuvent être effectuées.

Vous aurez besoin d’une adresse de portefeuille de test pour pouvoir tester les transactions. Pour ce faire, téléchargez le navigateur Pi, demandez une adresse de portefeuille à un ami et recevez ou envoyez Pi. Le téléchargement du navigateur vous donne 100 Pi pour tester une transaction. Il n’est pas absolu et ne peut pas être converti en argent réel.

Phase 3 – Réseau principal

Le réseau principal est la troisième et dernière phase. Le Mainnet sera lancé si et seulement si les développeurs estiment que le portefeuille a été soigneusement testé et est prêt pour la production, alors il sera trouvé.

À ce stade, nous nous attendons à ce que les développeurs activent les transferts Pi réels. Cependant, il convient de noter que seuls les comptes dont l’appartenance à de vraies personnes est confirmée pendant la transition ne seront pas restreints. Donc, si vous n’avez pas vérifié votre compte aujourd’hui, vous devriez le faire maintenant.

Une chose importante à noter est qu’à ce jour, il n’y a pas de date de sortie. Cependant, les développeurs ont mis à disposition des transactions de test, ce qui indique à quel point ils sont proches du lancement sur le réseau principal.

Comment miner Pi

Maintenant que vous savez tout sur les trois étapes de développement, voyons comment vous pouvez extraire votre portefeuille Pi pendant cette phase de testnet. Il ne MINE RIEN pour le moment. Donc pas de décharge de batterie. En effet, l’écosystème Pi a besoin d’un certain nombre d’utilisateurs pour commencer à fonctionner. Ainsi, jusqu’à ce que nous atteignions ce seuil et que les gens commencent à miner (en tant que nœud sur PC), la pièce a pratiquement une valeur 0.

Étape 1

Téléchargez le portefeuille Pi sur votre application mobile (iOS ou Android). Pour télécharger le portefeuille, accédez à votre Google Play Store ou à votre App Store sur votre iOS et recherchez « Pi Network ». Notez que vous pourriez voir de nombreuses applications Pi sur vos différentes boutiques d’applications, téléchargez celle avec le logo Pi officiel, celle ci-dessous :

Source : Google

Étape 2

Après le téléchargement, ouvrez l’application et créez un compte en fournissant vos informations de base et choisissez un nom d’utilisateur. Lorsque vous arrivez à ce stade, vous devez vous efforcer de vérifier votre identité en liant le portefeuille à votre numéro de téléphone ou à vos coordonnées Facebook.

Votre identité doit être confirmée car le portefeuille Pi a utilisé KYC (Know Your Customer) pour vérifier l’identité de leurs utilisateurs. Connaître votre client est une mesure de sécurité, car cela permettra à votre monnaie numérique de vous rapporter de l’argent lorsque le logiciel sera mis en ligne.

Étape 3

Vous devez savoir que vous ne pouvez pas terminer l’inscription sans un code de parrainage ou un lien. Notre lien de parrainage. Le lien de téléchargement.

Sachez également que vous pouvez accéder au portefeuille depuis votre ordinateur. Certains préfèrent même le logiciel de bureau Pi mais d’autres aiment la version mobile.

Étape 4

Allez sur ce lien pour pouvoir accéder à votre portefeuille sur votre bureau. Ensuite, cliquez sur le nœud de téléchargement, attendez que le téléchargement soit terminé et liez la version mobile de votre portefeuille à la version de bureau.

Étape 5

Pour miner, connectez-vous, cliquez sur le bouton boulon et réduisez ou fermez l’application. Après 24 heures (une session de minage dure 24 heures), vous serez averti de recommencer le minage.

Étape 6

Après avoir téléchargé le portefeuille Pi et entré notre lien de parrainage, vous cliquez pour la première fois sur le symbole du boulon et vous avez commencé à extraire. Je vous ferai savoir qu’il y a des rôles impliqués dans le minage, et selon votre part, votre taux de minage peut augmenter. Le taux d’extraction actuel est de 0,12 ℼ/h.

Rôles Pi

Pionnier

Pioneer est le premier rôle. En tant que pionnier, vous ne faites que confirmer que vous n’êtes pas un robot au quotidien. Vous devez vous connecter quotidiennement et valider votre présence en cliquant sur le symbole du boulon (minage). Un Pioneer peut également ouvrir le portefeuille et demander une transaction. Le premier rôle n’augmente pas votre minage rare.

Donateur

Un contributeur contribue au portefeuille en apportant une liste de Pionniers qu’il connaît. Il s’agit simplement d’inviter d’autres personnes dans votre cercle Pi. Vous ne pouvez devenir contributeur qu’après avoir miné pendant 3 jours consécutifs sur le portefeuille. Le rôle de contributeur augmente votre taux de minage.

Ambassadeur

Un ambassadeur signe plus de personnes dans le portefeuille. Plus vous signez de personnes en tant qu’ambassadeur, plus votre taux de minage augmente. En tant qu’ambassadeur, vous gagnez jusqu’à 25 % de bonus sur votre taux de minage de base pour chaque personne que vous invitez sur le réseau.

Nœud

Le rôle de nœud est un rôle de contributeur qui exécute le logiciel de nœud Pi sur un ordinateur. Le logiciel du nœud Pi exécute l’algorithme SCP de base. Devenir un contributeur vous permet de gagner plus de Pi en créant un cercle de sécurité de 3 à 5 membres de confiance.

Conclusion

Bien que certains puissent être sceptiques quant au portefeuille Pi, vous voudrez peut-être vous connecter avec d’autres pionniers. L’adhésion est gratuite et apprendre quelque chose de nouveau aide à éloigner le blues; il n’y a rien à perdre, sauf du temps dont vous pourriez avoir beaucoup pendant cette pandémie. Au contraire, vous gagnerez probablement beaucoup lorsque la crypto-monnaie Pi arrivera officiellement sur le réseau principal.

Le seul objectif de l’équipe de base de Pi est de s’assurer que la crypto-monnaie Pi devienne la plus utilisée au monde. Ils prévoient de le mettre à la disposition de la personne ordinaire et bien qu’il ne soit pas disponible sur le réseau principal, nous espérons qu’il le sera bientôt. Si vous n’êtes pas encore inscrit sur le wallet, vous regretterez d’avoir raté cette opportunité.

Pi est beaucoup plus comparable à Phoneum (sauf que même Phoneum a plus d’avantages grâce à ses jeux), vous pouvez donc vous attendre à ce que son prix atteigne le même montant négligeable. SI ET QUAND Pi commence à fonctionner, il devrait valoir environ 0,3 $ par pièce. Cela signifie que cela POURRAIT être la valeur lorsque cela deviendra une crypto-monnaie cotée en bourse.

FAQ

La pièce Pi vaut-elle quelque chose ?

Pour le moment, la pièce Pi ne vaut rien car elle est encore au deuxième stade de développement et n’a pas encore été lancée sur la blockchain, mais le marché noir a déjà des utilisateurs qui échangent la devise pour jusqu’à 10 $ la pièce. La valeur de Pi sera soutenue par le temps, l’attention, les biens et les services offerts par les autres membres du réseau.

Le portefeuille Pi est-il un portefeuille dépositaire ou non dépositaire ?

Il s’agit d’un portefeuille non dépositaire car vous n’avez accès qu’à la phrase secrète ou à la clé secrète de votre portefeuille.

Quand le portefeuille aura-t-il une vraie crypto Pi ?

L’équipe de base dit que vous pouvez avoir un vrai Pi lorsque le réseau principal est en direct. L’équipe de base vise à lancer le réseau principal d’ici la fin de l’année ; ils permettront alors les transferts Pi réels.

L’exploitation minière Pi est-elle légitime ?

Oui, il est légitime car il n’implique aucun investissement en espèces pour l’exploiter. Tout ce dont vous avez besoin est d’environ 20 secondes de votre temps (généralement moins de 20 secondes) pour cliquer sur le bouton éclair pour commencer à miner une fois toutes les 24 heures. Si vous avez déjà l’application, vous pouvez attendre de voir si les fondateurs construisent quelque chose de valeur significative.

Quand Pi vaudra-t-il quelque chose ? Quand puis-je transformer Pi en argent « réel » ?

Les détenteurs de Pi pourront transformer Pi en argent « réel » lorsqu’ils achèteront des biens et services sur le marché de Pi ou échangeront Pi contre de la monnaie fiduciaire.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.