Examen du prix de réserve 5G uniquement si le DoT le demande : Trai

in

Bien que l’industrie ait déclaré à plusieurs reprises que le prix fixé était plus élevé, Trai est d’avis que réduire le prix de réserve sans tester les marchés n’est pas la bonne approche et rendrait sa méthodologie défectueuse.

Les opérateurs télécoms qui espèrent une baisse du prix de réserve du spectre 5G, dont l’enchère est attendue l’année prochaine, risquent d’être déçus. Il est peu probable que l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (Trai) révise le prix à moins que le département des télécommunications (DoT) ne le demande spécifiquement et fournisse des motifs pour demander un changement.

Trai avait soumis en 2018 le prix de réserve pour le spectre 5G dans la bande 3300-3600 MHz, mais celui-ci n’a pas été proposé pour la vente aux enchères organisée en mars de cette année. Bien que l’industrie ait déclaré à plusieurs reprises que le prix fixé était plus élevé, Trai est d’avis que réduire le prix de réserve sans tester les marchés n’est pas la bonne approche et rendrait sa méthodologie défectueuse.

« Comment peut-on dire qu’il n’y a pas de preneurs pour le spectre à ce prix alors qu’il n’a pas encore été mis aux enchères ? des sources dans le Trai ont demandé. La bonne approche serait qu’il soit d’abord mis aux enchères et s’il n’y a pas de preneurs, son prix soit revu. Alternativement, le DoT devrait écrire au Trai indiquant qu’il craint que les opérateurs ne se présentent pas pour acheter à ce prix, il devrait donc être réexaminé, ont ajouté les sources.

Des sources ont déclaré que Trai avait recommandé le prix de réserve pour les ondes à mi-bande après avoir étudié l’utilité du spectre tout en tenant compte des références mondiales. Le régulateur avait également entrepris des consultations avec l’industrie. « Si Trai réduit le prix de réserve sans aucune référence spécifique pour cela et pour des raisons soulignées, cela signifierait que la méthodologie pour déterminer le prix plus tôt était défectueuse. De plus, il faut d’abord tester le marché avant de qualifier le prix de trop élevé », a déclaré l’une des sources.

Selon les sources, le DoT devrait bientôt envoyer une référence à Trai pour demander le prix de réserve pour les bandes 5G supplémentaires qui doivent être ajoutées pour les enchères. Un spectre d’environ 70 MHz sera ajouté dans la bande médiane, de sorte que le DoT estime que cela signifierait automatiquement que le régulateur réviserait les prix pour l’ensemble du lot, y compris celui pour lequel il avait précédemment donné le prix. Mais des sources à Trai ont précisé que le simple ajout de 70 MHz n’appelait pas à une révision du prix de réserve proposé précédemment. « Au cas où le DoT voudrait que cela se produise, il doit indiquer précisément pourquoi il souhaite que le prix soit réduit. Sinon, pour la mi-bande, le prix de réserve restera inchangé tandis que pour les autres bandes, un nouveau prix sera proposé par Trai après consultation en bonne et due forme », a déclaré une source de Trai.

Les responsables du DoT sont d’avis que la tarification doit être repensée pour la 5G, car les recommandations de prix précédentes sont arrivées en 2018 et la vente aux enchères aura désormais lieu en 2022. Entre lors, plusieurs développements ont eu lieu dans le monde de la 5G. Mais il n’a pas dit catégoriquement jusqu’à présent qu’il chercherait des prix de réserve inférieurs à ce qui avait été proposé précédemment.

Le DoT doit rechercher des prix pour la bande d’ondes millimétriques (24,25 GHz à 28,5 GHz) et la bande de spectre de 600 MHz, qui peuvent être utilisées pour les services 5G. En dehors de cela, une révision de la tarification 700 MHz sera également entreprise car la bande est restée invendue lors de deux enchères consécutives.

En 2018, Trai avait recommandé un prix de réserve de Rs 492 crore par Mhz pour la bande 3300-3600 MHz. Le prix signifiait que pour un bloc minimum pan-indien de 20 MHz, les opérateurs devraient débourser 9 840 crores de roupies, ce qui était considéré comme raide. Comme les opérateurs de télécommunications ont besoin d’environ 100 MHz pour offrir des services pan-indiens 5G, ce prix signifie qu’ils devraient débourser 49 200 crores de roupies.

Le prix de réserve élevé du spectre a agi comme un frein lors des enchères de mars. Par exemple, sur le total de 2 308 MHz de spectre mis aux enchères qui, au prix de réserve, valait Rs 3,92 lakh crore, seulement 37% des ondes ont été vendues et deux bandes – 700 MHz et 2500 MHz – ont fait blanc.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.