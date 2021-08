Examen du projecteur LED XGIMI Elfin: Ce petit projecteur a beaucoup de succès

XGIMI s’est fait un nom dans le segment des projecteurs avec ses projecteurs portables Halo et Mogo, et plus récemment, il s’est aventuré dans la catégorie des projecteurs 4K haut de gamme avec l’Horizon Pro. Sa dernière offre reprend les meilleures fonctionnalités des deux gammes de produits et les combine dans un package abordable.

L’Elfin n’est pas un projecteur portable traditionnel dans la mesure où il ne dispose pas d’une batterie intégrée, mais sa conception légère le rend facile à transporter et la correction automatique de la distorsion trapézoïdale vous permet de le configurer en quelques instants. Le plus grand différenciateur est qu’à 649 $, l’Elfin coûte 150 $ de moins que le Halo, ce qui le rend encore plus attrayant si cela ne vous dérange pas qu’il doive être branché.

Donc, si vous recherchez un projecteur abordable pour un usage domestique qui est facilement portable lorsque vous devez le déplacer d’une pièce à l’autre ou le transporter chez un ami ou une famille, l’Elfin peut être le choix idéal.

Examen XGIMI Elfin:

XGIMI Elfin

En bout de ligne : L’Elfin offre une qualité d’image incroyable dans un facteur de forme léger qui le rend facile à transporter. Les fonctions de mise au point automatique et de correction trapézoïdale facilitent la configuration et l’utilisation, vous obtenez Android TV avec Android 10 prêt à l’emploi. Avec des niveaux de luminosité HDR10+ et 800 lumens, l’Elfin est un choix exceptionnel pour le divertissement sur grand écran.

Le bon

Qualité d’image exceptionnelle Correction automatique de la distorsion trapézoïdale et mise au point automatique Facteur de forme léger Excellente télécommande HDR10+ et MEMC

Le mauvais

Netflix ne fonctionne toujours pas hors de la boîte Pas de batterie intégrée

XGIMI Elfin : Prix et disponibilité

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Le XGIMI Elfin a été dévoilé le 20 août et il est maintenant disponible en Amérique du Nord sur le site Web d’Amazon et de XGIMI. L’Elfin coûte 649 $, mais en guise d’incitation au lancement, XGIMI offre une remise forfaitaire de 100 $ sur Amazon si vous récupérez le projecteur avant le 2 septembre. À 549 $, l’Elfin est une valeur exceptionnelle pour l’ensemble de fonctionnalités proposé. Au Royaume-Uni, vous pouvez mettre la main sur l’Elfin pour 649 £ (890 $).

XGIMI Elfin : ce que vous allez adorer

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Au départ, l’Elfin partage de nombreuses similitudes avec le projecteur portable Halo de XGIMI. Les deux ont un rapport de projection de 1,2:1, une luminosité de 800 lumens ANSI, une résolution de 1080p et un port HDMI solitaire. Mais il y a quelques différences clés : l’Elfin est livré avec deux haut-parleurs 3W (le Halo a 2 x 5W), et il n’y a pas de batterie ici.

L’Elfin combine un design élégant avec un objectif puissant qui offre une excellente qualité d’image.

L’absence de batterie intégrée limite l’utilisation en extérieur de l’Elfin, sauf si vous le branchez sur une centrale électrique comme l’Anker Powerhouse II (il utilise jusqu’à 65W). Cela dit, le projecteur lui-même est plus fin et plus léger que le Halo, mesurant 192,1 x 194,19 x 48,31 mm et pesant 2,18 lb (0,9 kg). L’Elfin est clairement conçu pour un usage domestique – le design en est évident – et le châssis léger et le facteur de forme élégant signifient qu’il est facile à déplacer.

Quant au design lui-même, l’Elfin est un exercice de minimalisme. Alors que les autres projecteurs de XGIMI ont un design en aluminium brossé, l’Elfin se distingue par son extérieur blanc recouvert de plastique – le design carré et les lignes épurées ressemblent à ceux d’un Mac mini. L’objectif est situé à gauche, le boîtier du haut-parleur occupant la majeure partie de la pièce à l’avant. Il existe également un capteur de temps de vol pour la correction automatique de la distorsion trapézoïdale et la mise au point automatique, ce qui facilite la configuration de l’Elfin.

En fait, la correction trapézoïdale automatique donne à l’Elfin une longueur d’avance sur ses rivaux – l’Anker Nebula Solar est dans la même catégorie, et il n’a qu’une correction trapézoïdale verticale. Il y a aussi le fait que la fonction de mise au point automatique fonctionne incroyablement bien, et c’est cette facilité d’utilisation qui fait de l’Elfin un choix particulièrement judicieux si vous voulez un projecteur qui n’a pas besoin de beaucoup de configuration.

Avec la correction automatique de la distorsion trapézoïdale et la mise au point, vous pouvez installer l’Elfin dans n’importe quelle pièce en moins d’une minute.

J’utilise le projecteur laser Mi à focale ultra courte de Xiaomi dans la chambre, et je l’ai mis de côté en faveur de l’Elfin. Il a fallu moins d’une minute au projecteur pour ajuster la distorsion trapézoïdale et composer le cadrage, et cela fonctionne aussi bien si vous utilisez le projecteur avec un écran ou avec un mur nu.

En termes de connectivité, vous disposez d’un seul port HDMI 2.0, d’un port USB 2.0 et d’une prise jack 3,5 mm. Il n’y a pas de liste exhaustive des options dans ce domaine, et en ce qui concerne la connectivité sans fil, il y a le Wi-Fi ac avec Bluetooth 5.0 LE. Vous trouverez des évents pour le refroidissement à l’arrière et au bas du projecteur, et le ventilateur intégré ne fait pas trop de bruit lorsqu’il est utilisé.

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

L’Elfin utilise le même chipset DLP que le Halo, et il a une luminosité de 800 lumens ANSI, ce qui en fait un excellent choix pour tout moment de la journée. Le projecteur a une résolution native de 1080p, mais il prend des sources 4K, et vous obtenez MEMC pour une lecture vidéo plus fluide lors de la diffusion de contenu sportif. Vous pouvez obtenir une projection jusqu’à 200 pouces avec l’objectif, et vous obtenez également HDR10 ainsi que HDR10+.

Les couleurs sont superbes dès la sortie de la boîte, avec l’Elfin offrant une image vibrante avec d’excellents niveaux de luminosité. Vous pouvez utiliser ce projecteur pendant la journée sans aucun problème, et vous avez le choix entre cinq préréglages de luminosité. Il y a aussi la possibilité d’ajuster la balance des couleurs à vos préférences.

La qualité d’image proposée fait de l’Elfin une option exceptionnelle si vous souhaitez un grand écran pour les films ou le sport. Bien qu’il ne soit pas destiné aux joueurs, l’Elfin résiste particulièrement bien dans ce domaine également, à condition que vous soyez intéressé par les jeux occasionnels. Avec une latence d’un peu moins de 28 ms, l’Elfin est un choix décent pour les jeux sur grand écran.

Une autre caractéristique en faveur du projecteur est le logiciel. L’Elfin a Android TV prêt à l’emploi (basé sur Android 10), et il faut moins de cinq minutes pour le configurer. L’interface devrait être immédiatement familière si vous avez déjà utilisé Android TV et vous pouvez télécharger vos services de streaming préférés depuis le Play Store.

Parce que l’Elfin est conçu dans un souci de portabilité, il dispose de deux haut-parleurs 3W situés à l’avant. Le son du projecteur est assez décent pour diffuser du contenu, mais il n’est pas aussi détaillé ou fort que certaines des autres offres de XGIMI. Si vous cherchez à obtenir ce projecteur principalement pour les films, vous aurez besoin d’une barre de son.

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

La télécommande fournie par Elfin est l’une des meilleures de cette catégorie, juste derrière la NVIDIA Shield TV. XGIMI a également opté pour un design de style coin pour la télécommande qui la rend confortable à tenir, et bien qu’elle ne soit pas entièrement triangulaire, elle est agréable à utiliser. Le design minimaliste est également reporté sur la télécommande, avec le travail de peinture blanche contrastant avec les boutons.

Vous obtenez un bouton dédié pour appeler Google Assistant ainsi que les boutons de navigation et de menu habituels, et il y a une bascule astucieuse en bas qui vous permet d’utiliser les boutons de volume pour régler le volume ou la mise au point.

XGIMI Elfin : ce qui doit être amélioré

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Bien que l’Elfin ait beaucoup de bons résultats, il y a quelques inconvénients. Le premier problème avec le projecteur est le fait que Netflix ne fonctionne toujours pas immédiatement. Vous devrez utiliser un boîtier Android TV comme le Shield TV ou diffuser du contenu de votre téléphone vers le téléviseur. C’était également le cas sur Horizon Pro, et XGIMI doit vraiment régler le problème.

Et même si j’aime la télécommande, elle n’a pas de boutons rétroéclairés, vous devez donc tâtonner dans le noir pendant quelques jours avant de déterminer où se trouvent les boutons de retour et d’accueil.

Comme je l’ai dit plus tôt, une batterie intégrée aurait rendu l’Elfin beaucoup plus polyvalent, mais cela aurait inévitablement alourdi le projecteur et augmenté le coût, empiétant sur le Mogo + et le Halo.

XGIMI Elfin : La compétition

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Le choix ne manque pas si vous recherchez un projecteur portable. Le WEMAX Dice est une bonne option dans cette catégorie, offrant un objectif qui va jusqu’à 700 lumens de luminosité, un design portable avec une autonomie de trois heures, Android TV et une correction automatique de la distorsion trapézoïdale, le tout pour 629 $.

L’Anker Nebula Solar est également une bonne alternative, offrant une autonomie de trois heures, une résolution de 1080p et une luminosité jusqu’à 400 lumens. Le niveau de luminosité inférieur signifie qu’il est préférable d’utiliser le projecteur la nuit et que vous manquez la correction trapézoïdale à 4 points.

XGIMI Elfin : Faut-il l’acheter ?

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez un projecteur portable Vous recherchez un projecteur facile à installer et à utiliser Vous avez besoin d’un projecteur suffisamment lumineux pour une utilisation en journée Vous voulez l’extensibilité d’Android TV

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous souhaitez utiliser le projecteur à l’extérieur Vous avez besoin d’une batterie intégrée

La conception de l’Elfin le rend facile à déplacer, donc si vous avez besoin d’un projecteur portable tout en vous offrant une excellente qualité d’image, c’est une excellente option à considérer. La correction trapézoïdale automatique est la vedette du spectacle ici, et la luminosité de 800 lumens signifie que vous pouvez utiliser le projecteur à la lumière du jour sans aucun problème.

4 sur 5

Bien sûr, il n’y a pas de batterie intégrée ici, et il est évident que XGIMI positionne le projecteur comme une option mince et légère destinée à un usage domestique. Il ne convient peut-être pas comme téléviseur principal, mais si vous organisez une fête et souhaitez diffuser un film dans l’arrière-cour ou si vous souhaitez obtenir un grand écran pour diffuser vos sports préférés, l’Elfin est un choix global fantastique.

XGIMI Elfin

En bout de ligne : L’Elfin offre une qualité d’image incroyable dans un facteur de forme léger qui le rend facile à transporter. Les fonctions de mise au point automatique et de correction trapézoïdale facilitent la configuration et l’utilisation, vous obtenez Android TV avec Android 10 prêt à l’emploi. Avec des niveaux de luminosité HDR10+ et 800 lumens, l’Elfin est un choix exceptionnel pour le divertissement sur grand écran.

