Examen du robot aspirateur 360 S10 : l’un des meilleurs aspirateurs sur le marché aujourd’hui

Je teste des robots aspirateurs depuis quelques années maintenant, et je peux honnêtement dire que je ne veux plus jamais me passer d’un robot nettoyeur fiable. Certaines unités de nettoyage ne valent vraiment pas votre temps, tandis que d’autres sont les meilleurs aspirateurs robots qui vous faciliteront la vie. Le 360 ​​S10 est l’un de ces aspirateurs robots louables car il offre beaucoup plus de commodités que beaucoup d’autres et travaille vraiment dur pour garder votre maison propre.

J’ai pu le tester pendant quelques semaines et j’ai été impressionné par sa puissance d’aspiration, sa grande poubelle et son application incroyable qui est tout aussi utile qu’intuitive.

Examen du robot aspirateur 360 S10 :

Aspirateur robot 360 S10

En bout de ligne : C’est un aspirateur incroyable pour n’importe quelle maison. Il se déplace en rangées ordonnées, propose des nettoyages programmés via l’application, est livré avec des accessoires de nettoyage en option et propose une multitude de commodités dans l’application utile.

Le bon

Aspiration puissante Grande poubelle Application intuitive Cartographie et programmation Aspirateurs et serpillières

Le mauvais

Une sortie coûteuse aux États-Unis retardée en raison de la pandémie

Robot Aspirateur 360 S10 : Prix et disponibilité

Source : Rebecca Spear / Android Central

Au moment d’écrire ces lignes, le 360 ​​S10 n’est pas encore sorti sur les marchés nord-américains. Cependant, nous savons qu’il se vendra 799 $. Le S10 devrait arriver chez Amazon et d’autres grands détaillants américains dans les prochains mois, mais aucune date officielle n’a encore été donnée. Nous vous tiendrons au courant lorsque nous en saurons plus.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Aspirateur robot 360 S10 : ce qui est bien

Source : Rebecca Spear / Android CentralCategory Spec Motif de nettoyage Rangées nettes Aspiration 3300Pa Autonomie de la batterie Jusqu’à 3 heures Taille de la poubelle 0,5 L Taille du réservoir d’eau 0,52 L Application Oui Cartographie Oui Carte multi-étages Oui Murs virtuels/Zones interdites/Zones sans vadrouille Oui Planification Oui Nettoyage Oui Contrôle vocal Alexa, Google Assistant, Clova

J’ai été ravi du 360 S10 pendant les deux semaines où je l’ai testé. Il était incroyablement facile de configurer l’unité physique et l’application après avoir ouvert la boîte. J’ai remarqué que le câble d’alimentation est livré avec des adaptateurs universels, ce qui en fait une excellente unité à utiliser avec n’importe quelle prise aux États-Unis ou à l’étranger.

L’aspiration est vraiment incroyable. Chaque jour, il ramasse tellement de fourrure de chat et de chien que j’ai été absolument choqué. Je ne savais pas qu’il y avait beaucoup de peluches sur mes tapis, et cela vient d’une maison où je teste constamment plusieurs aspirateurs chaque jour. Il a également été assez solide pour aider à nettoyer la litière autour de ma boîte à chat, ainsi que les croquettes que mon chien a renversées sur le sol. Il détecte les tapis et augmente sa puissance d’aspiration lorsqu’il les survole. De plus, je peux régler le niveau d’aspiration à tout moment à l’aide de l’application. Je peux donc vraiment avoir confiance que mes chambres seront propres et rangées une fois terminées.

Source : Rebecca Spear / Android CentralLa poubelle S10 remplie de fourrure, de litière pour chat et de nourriture pour chiens après un nettoyage.

Le LiDAR intégré permet de détecter très bien les obstacles et de les contourner. Cependant, vous voudrez nettoyer les petits objets et les cordons que vous ne voulez pas faire trébucher sur l’appareil. Par exemple, chaque matin avant le démarrage de l’unité, je ramassais des jouets pour chiens (et les petits morceaux qui se sont arrachés), des cordons de stores et tout ce qui, à mon avis, pourrait poser problème.

Étant donné que la poubelle est plus grande, elle peut contenir plus de débris que de nombreuses autres unités que j’ai testées. Et il est conçu avec une grande ouverture qui le rend très facile à vider, contrairement à d’autres qui vous obligent à pêcher un doigt dans les ordures pour tout déloger.

Je peux envoyer le S10 dans une pièce spécifique pour un nettoyage ciblé et configurer des zones interdites.

J’ai également été très impressionné par l’application 360 car elle me donne beaucoup plus de fonctionnalités que ce à quoi je suis habitué, ainsi que les options que je m’attendrais à trouver. Par exemple, vous pouvez le faire balayer chaque pièce ou lui dire de nettoyer chaque pièce deux fois, une fois dans un sens, puis dans l’autre pour un nettoyage en profondeur. Cela fait en sorte que l’unité est à court de batterie avant d’atteindre le reste de ma maison, mais elle capte davantage de cette façon, ce qui est idéal pour une maison pour animaux de compagnie. De plus, lorsque la batterie est faible, elle retourne à la station d’accueil, se recharge et continue à nettoyer là où elle s’était arrêtée.

Après avoir utilisé l’appareil pour la première fois pour cartographier ma maison, j’ai été surpris de découvrir que l’application me permettait de visualiser les cartes 2D et 3D de ma maison. Je ne comprends pas vraiment pourquoi une carte 3D est nécessaire, mais c’était quand même amusant d’interagir avec.

L’aspirateur et l’application ont identifié les pièces séparées de ma maison et les ont étiquetées comme telles. J’ai également pu éditer des pièces et apporter des modifications à la disposition si nécessaire. Cela me permet d’envoyer rapidement l’aspirateur dans une pièce spécifique pour un aspirateur ciblé ou un nettoyage à la vadrouille et me permet également de lui dire de ne pas entrer dans une zone spécifique de ma maison pendant une session. J’ai également mis en place des zones interdites permanentes pour le bureau de mon mari, car il a des choses partout sur son sol que nous ne voulons pas endommager.

Il fait également la vadrouille et dispose d’un tampon de vadrouille qui se fixe et se détache facilement chaque fois que vous souhaitez l’utiliser. Le réservoir d’eau est également d’une taille décente afin qu’il ne manque pas d’eau aussi rapidement que les autres unités. Il ne peut pas gérer les dégâts intenses, mais cette fonction de nettoyage est bonne pour un nettoyage de type Swiffer. J’ai programmé qu’il nettoie tous les matins de la semaine à 9 heures du matin, lorsque tout le monde est sorti de la maison pour ma propre convenance. Je vous le dis, entrer dans mon salon après une longue journée et voir des lignes de vide parfaites apporte un bonheur particulier.

Source : Rebecca Spear / Android Central

Cette unité a également la capacité de stocker plusieurs cartes, ce qui la rend parfaite pour les maisons à plusieurs étages. Laissez-le simplement cartographier chaque étage, puis enregistrez les différentes cartes dans l’application, et il identifiera où il se trouve en fonction de ces informations. Gardez à l’esprit qu’il ne sera pas aussi efficace la première fois qu’il fonctionnera sur n’importe quel étage. Mais une fois la disposition terminée, il nettoiera toujours en décrivant d’abord une pièce, puis en faisant des allers-retours en rangées ordonnées jusqu’à ce que tout le sol soit recouvert.

Aspirateur robot 360 S10 : ce qui n’est pas bon

Source : Rebecca Spear / Android Central

La première chose que je dois mentionner est que la sortie du S10 aux États-Unis a été retardée en raison de la pandémie. On ne sait donc pas encore quand il arrivera sur les marchés américains, mais il devrait, espérons-le, l’être dans les prochains mois.

Ceci est mineur mais mérite d’être mentionné. Il y a une lumière bleue brillante qui tourne sur le dessus de l’unité. J’ai trouvé ça pénible à regarder. Heureusement, j’ai pu le désactiver dans l’application. La seule autre plainte que j’ai vraiment, c’est qu’il semble que ce sera une unité plutôt chère. Certes, j’aime vraiment ce vide, et compte tenu de tout ce qu’il fait ; ce prix élevé est assez raisonnable. Cependant, pour les personnes soucieuses de leur budget, il existe de nombreuses autres options pour moins qui vous serviront.

Aspirateur robot 360 S10 : Compétition

Source : Rebecca Spear / Android Central

Voici quelques autres aspirateurs robots similaires au 360 S10 que je recommande également.

L’Ecovac Deebot OZMO T8 AIVI est un autre aspirateur haut de gamme que j’adore. Il dispose d’une caméra lui permettant de mieux détecter les objets sur son passage puis de les éviter. L’application est simple, vous pouvez programmer des nettoyages et elle nettoie toujours en rangées ordonnées pour des lignes d’aspiration parfaites. De plus, vous pouvez acheter la station de vidange automatique en option, puis l’aspirateur videra sa propre poubelle à la fin de chaque nettoyage.

Une autre entreprise de robots aspirateurs que j’aime est Roborock. Chacun de leurs appareils cartographie votre maison et nettoie de manière ordonnée. L’unité la plus similaire au 360 S10 est peut-être le Roborock S7. L’application est intuitive à utiliser, l’appareil offre une aspiration puissante et il existe de nombreuses autres fonctionnalités merveilleuses pour que votre achat en vaille la peine.

Le dernier robot aspirateur que je recommanderai est destiné aux plus soucieux de leur budget : le Yeedi K700. Il coûte moins cher car il n’offre pas autant de fonctionnalités que les autres énumérées ci-dessus, mais il aspire et nettoie toujours dans des lignes parfaites, a une autonomie de batterie respectable et est contrôlé via une télécommande plutôt que par une application.

Aspirateur robot 360 S10 : faut-il l’acheter ?

Source : Rebecca Spear / Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez l’un des meilleurs aspirateurs sur le marché Vous voulez quelque chose qui nettoie en rangées ordonnées Vous voulez un aspirateur qui offre des options de nettoyage plus contrôlées

Vous ne devriez pas l’acheter si…

Vous recherchez une option plus économique Vous n’avez pas besoin de la fonction de nettoyage Vous voulez quelque chose actuellement disponible

Oui, je recommande fortement d’acheter ce robot aspirateur haut de gamme lorsqu’il sera disponible. Il nettoie efficacement votre maison et vous offre de nombreuses fonctionnalités pratiques pour vous faciliter la vie. Il semble que ce sera un peu cher, mais c’est assez normal pour une unité avec autant d’options.

4,5 sur 5

Il a fait un travail étonnamment bon de nettoyage après mon tabby et mon corgi en désordre. De plus, l’application est si intuitive et utile que j’ai vraiment pu configurer les paramètres et les sessions de nettoyage pour les besoins spécifiques de ma maison. C’est vraiment l’un des meilleurs aspirateurs robots.

Aspirateur robot 360 S10

En bout de ligne : Utilisez l’application utile du S10 pour configurer des programmes de nettoyage, des zones interdites, ajuster les niveaux d’aspiration et vérifier la progression de l’aspirateur à tout moment. Il s’agit d’un appareil fiable qui vous aidera à garder votre maison propre.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.