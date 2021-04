Examen du support d’aération du téléphone de voiture Mpow: la polyvalence rencontre l’abordabilité

Un mauvais support de voiture pourrait signifier des problèmes. L’une des options populaires que vous découvrirez est le support d’aération pour téléphone de voiture Mpow. Est-ce le bon copilote pour vos aventures sur la route? Nous l’avons fait lors de quelques voyages à travers la ville et sommes prêts à vous en dire plus dans cette revue de Mpow Car Phone Air Vent Mount.

Ce que vous devez savoir sur le support d’aération pour téléphone de voiture Mpow

Support de ventilation pour téléphone de voiture Mpow (CA086B): 14,99 $ / 12,99 £ / 12,99 €

Le support d’aération pour téléphone de voiture Mpow est un support de téléphone pleine grandeur qui se monte sur les évents de votre voiture. Il peut être attaché aux clips minces et doit sécuriser votre combiné pour un accès facile et une visualisation rapide. Cet article a un PDSF de 14,99 $, mais il peut souvent être trouvé moins cher sur Amazon. Il est uniquement disponible en noir et mesure 108 x 102 x 70 mm.

Les supports de ventilation ont tendance à être d’excellentes options pour ceux qui ont un espace limité dans leurs véhicules. Ces supports se fixent à des parties de la voiture qui ne sont pas vraiment encombrées. De plus, les évents interagissent rarement, de sorte que le support et le téléphone ne vous gêneront probablement pas.

Ce qui est bon?

Commençons par mentionner qu’il s’agit d’un accessoire très abordable dans un marché où Mpow est bien reconnu. Et même s’il n’est pas parfait (plus d’informations à ce sujet dans la section suivante), il a beaucoup à offrir à son prix.

Positionner le téléphone à votre goût est assez simple. Il utilise une rotule pour vous permettre de déplacer l’appareil en appliquant une force raisonnable. Les bras s’étendent également vers l’extérieur jusqu’à un peu moins de 9 cm, ce qui signifie que tout appareil avec cette largeur conviendra.

Le support de ventilation pour téléphone de voiture Mpow a beaucoup à offrir à son prix.

Vous pouvez installer des appareils assez gros dans le support d’aération du téléphone de voiture Mpow. J’ai pu monter confortablement un Google Pixel 3 XL, et cet appareil arbore un écran de 6,3 pouces avec de grandes lunettes. J’utilisais également un étui portefeuille, ce qui le rendait beaucoup plus large et plus épais. Le Samsung Galaxy S10 Plus s’intègre sans problème non plus.

Un avantage du bouton de déverrouillage du support d’aération du téléphone de voiture Mpow est sa facilité de montage et de démontage. Même si le mécanisme semble un peu fragile, c’est un moyen rapide et facile de saisir le téléphone et de sauter hors de la voiture.

Il y a un support inférieur et il laisse la section centrale ouverte pour le chargement. Cela pourrait être un problème si votre port de chargement n’est pas situé exactement au milieu de la face inférieure de l’appareil, alors vérifiez d’abord. Bien sûr, vous obtenez un rembourrage stratégiquement placé pour garder votre appareil protégé et la pince bien serrée.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

Le support de ventilation pour téléphone de voiture Mpow n’est pas aussi solide que la plupart de ses concurrents. Son plastique est bon marché. L’ajout de plusieurs pièces mobiles n’aide pas non plus. Celles-ci en font un support de téléphone très polyvalent, mais soulèvent également des problèmes de durabilité à long terme.

Il y a beaucoup de tremblements avec des secousses, des bosses et des nids-de-poule.

Un autre problème n’est pas exactement la faute de Mpow, mais cela affecte l’expérience. Les lames d’aération ne sont pas assez robustes pour maintenir un téléphone lourd et grand et un combo de montage en place. La bonne nouvelle est que l’inclinaison du support de téléphone de voiture Mpow peut être ajustée facilement. Cela signifie que vous pouvez incliner le téléphone vers le haut même si les lames de ventilation tombent vers le bas en raison du poids du support / du téléphone.

La qualité de construction inférieure de l’appareil s’affiche une fois que vous commencez à conduire. Il y a beaucoup de tremblements avec des secousses, des bosses et des nids-de-poule. Même conduire le téléphone sur l’autoroute le fait trembler. Ce n’est pas comme si le téléphone tomberait (ou du moins cela ne m’est jamais arrivé), mais c’est ennuyeux et n’inspire pas beaucoup de confiance.

Examen du support de ventilation pour téléphone de voiture Mpow: Dois-je l’acheter?

Le support d’aération pour téléphone de voiture Mpow n’est pas le meilleur du marché, mais c’est un produit très abordable. Vous pourriez certainement faire bien pire à ce prix. Surtout compte tenu du fait que vous pouvez souvent le trouver en spécial via Amazon.

Gardez simplement à l’esprit qu’un prix plus bas s’accompagne souvent de sacrifices, et il y en a beaucoup ici. Bien que le produit soit fonctionnel, l’expérience n’est pas toujours optimale. La qualité de construction pourrait être meilleure, certaines pièces semblent bon marché et le support (avec le téléphone) se tortille considérablement lorsque vous êtes en déplacement.

Dépassez ces inconvénients et vous constaterez que le support de téléphone de voiture Mpow offre un bon rapport qualité-prix et suffisamment de fonctionnalités pour satisfaire les conducteurs soucieux de leur budget. Cela dit, ceux qui recherchent une vraie qualité devraient chercher ailleurs.

