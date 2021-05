Examen du support de charge Twelve South MagSafe

Le nouveau support de chargement Twelve South MagSafe a été lancé plus tôt cette semaine avec un look minimaliste et épuré et un design qui laisse votre iPhone 12 flottant dans les airs. Nous sommes fans de la marque depuis un certain temps maintenant, mais avec Apple réintroduisant la technologie MagSafe cette génération, il est temps de donner à Twelve South la première chance de la technologie. Rendez-vous ci-dessous pour notre examen pratique de Twelve South Forté.

Support de chargement MagSafe pour Forté Twelve South

Le premier support de charge MagSafe de Twelve South a finalement atterri – et dans une petite boîte beaucoup plus lourde que ce à quoi je m’attendais. Le support, certes simple, est ancré par une base lourde et plate au toucher de métal blanc avec un simple bras en plastique «gris tourterelle» perché au sommet pour soutenir votre chargeur Apple MagSafe. Le bras se fixe à la plaque inférieure avec une seule vis incluse. C’est un processus d’installation en douceur et tout se resserre solidement – la plaque inférieure est plus lourde et plus stable que ce à quoi je m’attendais, et il n’y a absolument aucune oscillation sur le bras.

Le tout se réunit rapidement et dans un emballage particulièrement lourd et fiable qui a l’air super propre sur le bureau. Un ensemble de pieds en silicone caoutchouteux maintient également tout en place sur la table.

Compatible avec le chargeur Apple MagSafe

La rondelle de votre chargeur Apple MagSafe tombe directement dans le réceptacle reposant sur le bras – tout s’ajuste parfaitement et comme prévu ici. Il y a un petit canal de câble le long de l’arrière du bras pour guider autant que possible l’encombrement, et il fait principalement le travail ici. Vous devez toujours faire passer le câble à main levée autour du cou du bras et à l’avant du réceptacle rond pour tout mettre en place, ce qui ne semble pas être la manière la plus élégante de le faire. mais en fin de compte, l’apparence et la sensation de Forté restent extrêmement agréables et propres – surtout lorsque votre téléphone est dessus.

Une chose à garder à l’esprit ici lorsque vous enfilez votre chargeur MagSafe est que vous devrez laisser un peu de jeu supplémentaire lorsque vous l’enroulez autour de l’avant du réceptacle. Cela laissera suffisamment de jeu pour les rotations et les ajustements d’angle.

Votre chargeur MagSafe sort facilement à tout moment si vous avez besoin de le saisir et de partir également.

Conception flottante réglable

Le support Twelve South MagSafe utilise une conception à charnière, permettant aux utilisateurs d’incliner le réceptacle et votre iPhone 12 jusqu’à 70 degrés – essentiellement pas tout à fait verticalement à 90 degrés à plat. Jusqu’ici tout va bien ici. La connexion à charnière est assez robuste, tout bien considéré, avec juste la bonne quantité de résistance pour donner l’impression que votre iPhone 12 flotte en toute sécurité à n’importe quel angle fourni par Forté. Je ne peux pas dire avec certitude comment cette connexion articulée se sentira dans quelques mois, mais elle, tout comme la base lourde, tire légèrement au-dessus de son niveau de rémunération jusqu’à présent.

Et un AirPods tient aussi…

Ce serait probablement le moment opportun pour mentionner le type de fonctionnalité complémentaire ici. Étant donné que le réceptacle MagSafe peut s’incliner complètement vers l’arrière, il peut également créer une plate-forme de station d’alimentation plate pour vos AirPod prêts à être rechargés sans fil. Ils n’ont pas l’air particulièrement élégants assis là-haut, mais c’est probablement pourquoi cela est commercialisé comme une fonctionnalité «bonus».

La prise de 9to5Toys

L’expérience globale est l’un des moments forts pour moi. Allumer et éteindre l’iPhone 12 Forté est fluide, voire addictif. C’est peut-être la plate-forme inférieure lourde qui mérite le crédit ici, mais l’iPhone se détache avec le genre de grâce que vous ne pouviez qu’espérer. Plus sérieusement, cela fonctionne très bien, et la chose ne bascule pas et ne bascule pas de la manière la plus ennuyeuse qui soit lorsque vous essayez de saisir votre téléphone et de partir.

Flottant mains libres lors d’un appel Zoom, action de saisie à une main et charnière réglable avec laquelle vous n’avez pas à vous trémousser ou à vous inquiéter, cela va se casser une fois par semaine – je suppose que c’est la différence entre 40 $ et une contrefaçon de 10 $.

Ce support Twelve South MagSafe est très propre avec presque aucune marque. En fait, la seule marque visible à l’extérieur de la face inférieure de la plaque de base est un magnifique logo Twelve South en relief et subtil. C’est la petite touche parfaite. Le terrible texte giflé sur certains de ces accessoires (ou même juste un logo étrange / placé) peut complètement gâcher les choses pour moi et me faire honneur, mais Twelve South l’a cloué ici.

Un autre point fort est l’insert en silicone pour maintenir votre chargeur MagSafe en place. Vous ne trouverez pas l’un de ces tampons collants ennuyeux qui rendent votre rondelle MagSafe presque impossible à retirer. La solution de Twelve South garde tout étanche, sécurisé et accessible si vous devez le récupérer pour une autre application.

Le seul point négatif pour moi ici est double: le système de gestion des câbles est moins qu’élégant et me fait juste souhaiter qu’il y ait une option encore plus chère avec la rondelle MagSafe déjà là, les câbles cachés (autant que possible). Cela ne fonctionnera pas pour les gens qui cherchent à garder leur budget d’accessoires iPhone 12 à distance, mais pour ma part, j’aurais juste acheté la version intégrée de Twelve South et je n’aurais pas payé pour Apple si c’était possible. Oh, et j’aimerais aussi qu’il y ait d’autres coloris, bien que la plupart des gens apprécient probablement l’approche d’un blanc pur et net ici.

Le nouveau chargeur Forté Twelve South MagSafe est disponible exclusivement chez Apple et via sa boutique en ligne pour 39,95 $. Il est compatible avec les iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max.

Achetez le socle de chargement MagSafe Forté Twelve South

