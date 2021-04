Examen du support de téléphone de voiture en silicone Loncaster: résilient et fonctionnel

Ceux qui recherchent le meilleur support de téléphone de voiture ont une multitude d’options à choisir. Certains sont bon marché, tandis que certains sont vraiment fantaisistes et chers. Ensuite, il y a le support de téléphone de voiture en silicone Loncaster, un produit qui vise à trouver un juste milieu entre le prix et la fonctionnalité. Je l’ai pris pour de nombreux manèges et je suis prêt à vous donner notre verdict final, alors attachez-vous et préparez-vous à voir si c’est le bon support de téléphone de voiture pour vous dans cette revue du support de téléphone de voiture en silicone Loncaster.

Support de téléphone de voiture en silicone Loncaster

Ce que vous devez savoir sur le support de téléphone de voiture en silicone Loncaster

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Support de téléphone de voiture en silicone Loncaster: 19,99 $ / ~ 17 £

Le support de téléphone de voiture en silicone Loncaster a un PDSF de 19,99 $, mais il peut souvent être trouvé moins cher. Au moment de la rédaction de cet article, il coûte 12,99 $ sur Amazon, mais il est également disponible chez d’autres détaillants. Vous avez le choix entre quatre couleurs: noir, bleu, rose et rouge.

Comme son nom l’indique, l’ensemble du produit est en silicone. En tant que tel, son objectif principal est d’atteindre ceux qui ont besoin d’un support de téléphone de voiture fonctionnel et simple qui ne fera pas sauter la banque. L’unité mesure 122 x 122 x 46 mm.

Ce qui est bon?

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Le support de téléphone de voiture en silicone Loncaster est un produit sans fioritures avec de nombreux avantages. Pour commencer, c’est relativement abordable, ce qui est toujours un plus. Mais un prix bas ne signifie pas nécessairement que le produit est bon marché ou fragile, ce qui est le cas de nombreux autres détenteurs de téléphones abordables.

L’astuce de Loncaster est que le support est entièrement en silicone, qui est intrinsèquement résistant – il peut se plier, résister aux chocs et supporter la plupart des coups sans problème. La douceur du matériau est également excellente pour garder vos smartphones coûteux exempts de rayures ou de tout autre dommage de contact. Sans oublier que le silicone offre une excellente adhérence sur la plupart des surfaces, ce qui signifie que les appareils ne glisseront pas lorsqu’ils sont ancrés. Le support de téléphone de voiture ne le sera pas non plus, car j’ai trouvé que le fond collant reste très en place sur la surface du tableau de bord.

Le support de téléphone de voiture en silicone Loncaster peut être jeté et abusé sans crainte de dommages.

Un autre élément de design intéressant est sa capacité à contenir à peu près n’importe quel téléphone (avec son étui). Alors que Loncaster promet une compatibilité avec les appareils de 6 à 12 mm d’épaisseur, j’ai trouvé qu’il n’avait aucun problème à devenir plus épais (ou plus mince). Je pourrais m’en tenir à n’importe quoi, du Pixel 4a au Samsung Galaxy S21 Ultra. Bien sûr, la construction en silicone rend cela possible car elle peut fléchir et se mouler facilement.

Ensuite, il y a les petites touches Loncaster fournies pour une expérience plus organisée. Ceux-ci comprennent des fentes pour la gestion des câbles (personne n’aime les câbles en désordre) et de l’espace pour stocker des pièces de monnaie ou d’autres petits objets.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Il n’est jamais bon d’avoir des choses sur votre tableau de bord, c’est là que le support de téléphone de voiture en silicone Loncaster est censé être. Vous pouvez affirmer qu’il peut être placé sur n’importe quelle surface plane, mais cela ne vous laisse pas beaucoup d’options dans n’importe quel véhicule normal. Dans cet esprit, tout ce qui vous empêche de voir le pare-brise est un danger, qu’il soit petit ou grand. Cela peut également être illégal selon l’endroit où vous vivez, alors assurez-vous de vérifier vos lois locales.

Le silicone est connu pour devenir sale et collant, en particulier lorsqu’il est placé dans un endroit chaud comme votre tableau de bord.

Votre vue sur le pare-brise n’est pas la seule chose qui sera affectée. Je n’aime jamais rien qui bloque l’accès ou la vue sur l’écran d’un appareil, et les arêtes du support de cet accessoire l’envahissent. Bien que ce ne soit pas trop courant, ceux-ci peuvent souvent gêner certains boutons à l’écran.

J’ai trouvé que l’utilisation du silicone avait aussi ses inconvénients. Il y a le fait qu’il n’offre pas une sensation ou un look haut de gamme, mais ce n’est pas exactement ce qui me dérange. Ma plus grande préoccupation est la propreté. Le silicone est connu pour devenir sale et collant, en particulier lorsqu’il est placé dans un endroit chaud comme votre tableau de bord. Après quelques jours d’utilisation, j’ai réalisé que l’appareil devenait assez dégueulasse. L’une des premières caractéristiques mentionnées par Loncaster est que ce produit est lavable. C’est vrai, mais laver et laisser sécher un produit en silicone est plus compliqué que d’essuyer simplement un support en plastique / métal poussiéreux.

Examen du support de téléphone de voiture en silicone Loncaster: Dois-je l’acheter?

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Si vous pouvez utiliser le support de voiture en silicone Lancaster en toute sécurité et que cela ne vous dérange pas de le laver de temps en temps, c’est un support de téléphone de voiture simple, fonctionnel et pratique à avoir.

Le matériau s’adapte littéralement à vos besoins. Le produit est également abordable et vous n’avez pas à vous soucier de le casser. Il est également très adhérent, à la fois sur le téléphone et sur la surface sur laquelle il repose, et il ne rayera pas vos appareils électroniques. Il dispose au moins d’une forme de gestion des câbles et de solutions de stockage. Pour le prix, vous pourriez certainement faire bien pire.

Support de téléphone de voiture en silicone Loncaster

