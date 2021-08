Examen du système de son surround sans fil Enclave CineHome Pro

Depuis le début de la pandémie, les salles de cinéma me manquent énormément. Je suis quelqu’un qui préfère absolument aller au cinéma pour voir un nouveau film, plutôt que de le voir à la maison. C’est en grande partie grâce à l’audio expansif qui remplit la pièce. Mais les systèmes de son surround pour la maison s’améliorent également – et l’Enclave CineHome Pro en est un parfait exemple.

Le CineHome Pro est un système de son surround sans fil 5.1 qui offre un son surround à part entière dans un ensemble bien conçu et facile à utiliser. En effet, parce qu’il est sans fil, il y a très peu de choses à configurer. Mais en fin de compte, devriez-vous dépenser près de 1 600 $ pour le système ? Je l’utilise depuis un moment maintenant pour le savoir.

Conception Enclave CineHome Pro

L’une des meilleures choses à propos de l’Enclave CineHome Pro est sa conception. Il est élégant, élégant et évite aux utilisateurs d’avoir à faire passer des câbles dans tout leur salon.

Le système existe essentiellement en sept parties. Il y a un haut-parleur central, ainsi que deux haut-parleurs avant gauche et droit. Ensuite, il y a les deux haut-parleurs arrière et le subwoofer. En d’autres termes, il s’agit d’un système 5.1 avec un haut-parleur séparé pour chaque canal individuel. C’est nettement différent de certains systèmes, qui enveloppent trois canaux dans une barre de son. Enfin, il existe un hub qui relie tout ensemble, appelé CineHub.

Tout est fait de métal noir solide et de plastique, et bien que les enceintes relativement grandes ne se fondent pas nécessairement dans leur environnement, elles auront fière allure où que vous les placiez. C’est également vrai pour le hub, qui n’est qu’une autre boîte noire que vous placerez sur votre téléviseur ou votre centre de divertissement.

Tout étant un peu surdimensionné se caractérise notamment par le subwoofer, qui est énorme. Vous devrez réfléchir à l’emplacement exact du caisson de basses compte tenu de sa taille. C’est un peu difficile de trouver un endroit pour le cacher, mais encore une fois, cela dépendra de votre pièce.

Il y a aussi la télécommande à considérer, même si finalement je n’ai pas vraiment utilisé la télécommande. La télécommande vous permet de changer d’entrée, de contrôler le volume, de couper le son du système, etc. Il est facile à utiliser et a fière allure.

En général, j’aime beaucoup la façon dont le CineHome Pro est conçu. Il a vraiment l’air premium – pas bon marché – et si vous pouvez trouver de l’espace pour cela, il devrait bien s’intégrer.

Configuration de l’Enclave CineHome Pro

La configuration du CineHome Pro est un jeu d’enfant. C’est en partie tout l’intérêt de ce système – ce serait frustrant si un système sans fil était difficile à mettre en place. Mais c’est quand même bon à voir.

Pour configurer le système, vous commencerez par placer le hub sur votre support TV et le connecter à votre téléviseur. Vous avez quelques options pour cela, mais la meilleure option est d’utiliser HDMI ARC ou eARC de votre téléviseur au système. Alternativement, vous pouvez utiliser une connexion optique ou une connexion de 3,5 mm. Le système prend également en charge Bluetooth, mais c’est plus pour une utilisation sporadique.

Une fois le hub de l’Enclave CineHome Pro configuré, il vous suffit de brancher chaque enceinte sur une prise de courant. Vous vous rendez peut-être compte qu’il y a encore des fils ici, des câbles d’alimentation. Et, avec six haut-parleurs, il peut être difficile de trouver suffisamment de prises de courant. Vous devrez peut-être faire passer des câbles d’extension dans votre maison, mais cela devrait être plus facile que de faire passer des câbles d’enceinte, en supposant que vous disposiez de prises de courant dans toute la maison. Le hub devrait se connecter automatiquement aux haut-parleurs une fois que tout est sous tension.

Une fois que tout est physiquement configuré, vous voudrez télécharger l’application et vous connecter à votre système. L’application se connecte à votre système via Bluetooth, et non via Wi-Fi. Vous devrez donc être à proximité pour qu’elle se connecte correctement. L’application vous permet de faire un certain nombre de réglages que vous voudrez peut-être faire. Par exemple, vous pouvez régler la distance des haut-parleurs avant et arrière et régler le volume des haut-parleurs individuels en fonction de votre configuration. Cela fonctionne décemment bien.

L’application en général est bien. C’est assez ennuyeux en termes de conception et un peu difficile à naviguer parfois. Ce n’est pas une application Sonos, les amis. Mais il fait son travail, qui est de vous permettre de modifier les paramètres de temps en temps, selon vos besoins.

Malheureusement, l’application se connecte via Bluetooth, pas par Wi-Fi. Le résultat est que ce système ne prend pas en charge les technologies comme AirPlay d’Apple et Google Cast. C’est un peu décevant, même si les fonctionnalités auraient vraiment amené le système à un niveau supérieur.

Son Enclave CineHome Pro

La meilleure chose à propos de l’Enclave CineHome Pro est son son. Cela semble génial. Le système est composé de 14 haut-parleurs conçus sur mesure et d’un subwoofer de 10 pouces, et il peut facilement remplir mon salon d’un son ample et bien réglé. Sérieusement, si vous êtes intéressé par une expérience cinématographique, vous adorerez l’Enclave CineHome Pro.

Le système, en général, délivre des basses riches et profondes qui peuvent sérieusement gronder une pièce, en cas de besoin. Et, couplé à cela, vous obtiendrez un son détaillé et net dans le haut de gamme. Ce n’est pas un son complètement plat, mais il est généralement plus naturel que les autres, c’est ce que je préfère.

Le CineHome Pro prend en charge THX, donc si vous regardez du contenu pris en charge par THX, vous obtiendrez une expérience incroyablement immersive. Je n’ai pas pu m’empêcher de souhaiter que cela aille plus loin – la prise en charge de Dolby Atmos aurait été particulièrement utile et aurait rendu le système encore plus immersif. Après tout, certains systèmes à prix similaire, comme le Focal SIB Evo, prennent en charge Dolby Atmos.

Conclusion

L’Enclave CineHome Pro est une excellente option pour ceux qui recherchent un système de son surround sans fil. Il offre un son détaillé, un processus de configuration super facile, etc. Mais le système n’est pas bon marché, et à ce prix il manque certaines fonctionnalités. J’aurais vraiment aimé voir la prise en charge d’AirPlay et de Google Cast, ainsi que la prise en charge de Dolby Atmos. Le Sonos Arc à 800 $ prend en charge Atmos, AirPlay et Google Cast, ainsi qu’un assistant vocal intégré. Théoriquement, vous pourriez construire un système surround avec un Sonos Arc et quelques haut-parleurs Sonos One, bien que cela coûterait assez cher.

Néanmoins, si vous aimez l’idée d’un système surround et que vous le voulez vraiment juste pour regarder des films, c’est une excellente option.

La compétition

Comme mentionné, des produits comme le Sonos Arc offrent plus de fonctionnalités intelligentes pour moins d’argent, même si vous n’obtiendrez pas une expérience surround. Alternativement, des systèmes comme le Focal SIB Evo ajoutent Dolby Atmos, mais ne sont pas sans fil. Si vous recherchez un système surround sans fil, vous ne pouvez pas faire mieux que l’Enclave CineHome Pro.

Dois-je acheter l’Enclave CineHome Pro ?

Oui, mais seulement si vous ne vous souciez pas des fonctionnalités manquantes comme Dolby Atmos, AirPlay et Google Cast.

