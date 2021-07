Examen du VPN CyberGhost | Android Central

Dernière mise à jour le 10 juillet 2021

Pourquoi choisir CyberGhost VPN

CyberGhost est un VPN à prix compétitif avec des options de paiement anonymes et une sécurité solide. Il ne collecte aucun journal, est compatible avec une variété de plates-formes et dispose de nombreux serveurs disponibles dans le monde entier.

Mac

les fenêtres

Android

iPhone et iPad

Linux

Routeurs

Netflix, Hulu et streaming

Torrent et téléchargement

Sécurité et confidentialité

Avantages

Période de remboursement de 45 jours et essai gratuit d’un jour Prix compétitifs à long terme Journaux minimaux conservés Cryptage AES 256 bits puissant Nombreux serveurs dans le monde

Les inconvénients

Performances incohérentes Acheter par mois coûte cher

CyberGhost VPN a débuté en Allemagne en 2011 avant de déménager à Bucarest, en Roumanie, à partir de laquelle il opère désormais. La Roumanie fait partie de l’Union européenne, mais elle a des lois laxistes sur la conservation des données et ne fait partie d’aucun collectif de surveillance. Cela permet à CyberGhost de garder le moins d’informations possible sur ses utilisateurs.

CyberGhost prétend avoir plus de 30 millions d’utilisateurs. Il compte plus de 6 638 serveurs répartis sur 110 emplacements dans 89 pays.

Tarifs et forfaits

Comme la plupart des services VPN, CyberGhost propose un nombre défini de plans d’abonnement, allant d’un mois à trois ans. Si vous souhaitez simplement essayer CyberGhost, il existe un essai de 24 heures sans carte de crédit ni paiement requis. Il s’agit strictement d’un service VPN payant sans option gratuite à long terme disponible.

Pour tirer le meilleur parti de votre argent, l’abonnement de trois ans est l’endroit où vous voudrez vous tourner. Vous êtes facturé 87,75 $ une fois tous les trois ans, ce qui équivaut à environ 2,25 $ par mois avec trois mois gratuits.

Un plan à long terme pour CyberGhost vous fera économiser le plus d’argent, mais vous pouvez payer mensuellement si vous préférez.

Si vous préférez ne pas vous engager dans un abonnement aussi long – mais n’oubliez pas qu’il existe une garantie de remboursement de 45 jours – il existe également un contrat de deux ans facturé une fois à environ 84 $, un contrat d’un an facturé une fois à seulement moins de 48 $, ou un forfait mensuel à 13 $ par mois. Étant donné que l’accord de trois ans ne représente que quelques dollars de plus qu’un accord de deux ans et pas beaucoup plus qu’un accord d’un an, vous pouvez voir que CyberGhost s’efforce d’inscrire des personnes sur le long terme.

Rien d’extraordinaire ici, et en général, vous allez payer moins que des concurrents populaires comme ExpressVPN et NordVPN pour les plans à long terme. Pour le forfait mensuel à court terme, vous paierez plus ici.

CyberGhost prend désormais en charge les adresses IP dédiées pour lesquelles vous devrez payer un supplément de 5 $ chacune.

Tests et performances

La sécurité VPN est extrêmement importante, mais si votre vitesse Internet en souffre grandement, vous pouvez vous demander si cela en vaut vraiment la peine. Tester les performances d’un VPN revient à se connecter à plusieurs serveurs VPN, à exécuter des tests de vitesse et à comparer les résultats à une connexion non-VPN.

Pour la première série de tests, j’ai utilisé un PC Windows 10 connecté sans fil à mon routeur. La plupart du temps, une connexion au serveur VPN a été établie en quelques secondes, bien qu’il y ait eu quelques fois où cela a pris un peu plus de temps – environ 20 à 30 secondes – pour se connecter.

Premier test (AM) Test Ping Télécharger Télécharger Pas de VPN 10 ms 142 Mbps 16,2 Mbps CyberGhost recommandé (Canada) 72 ms 122,4 Mbps 15,4 Mbps CyberGhost recommandé (États-Unis) 60 ms 140,8 Mbps 15,3 Mbps CyberGhost recommandé (Streaming) 50 ms 141,1 Mbps 15,4 Mbps CyberGhost recommandé (P2P) ) 50 ms 141,8 Mbps 15,3 Mbps

Deuxième essai (PM)

Test Ping Télécharger Télécharger Pas de VPN 9 ms 159 Mbps 16,1 Mbps CyberGhost recommandé (Canada) 86 ms 124,5 Mbps 15,3 Mbps CyberGhost recommandé (États-Unis) 40 ms 126,3 Mbps 15,3 Mbps CyberGhost Streaming (recommandé) 74 ms 166,4 Mbps 15,1 Mbps CyberGhost Torrenting (recommandé) 77 ms 157,8 Mbps 15,6 Mbit/s

Lorsqu’il est connecté à un PC Windows 10, il n’y a pratiquement aucun ralentissement sur les serveurs VPN CyberGhost réguliers et spécialisés. Notez que les serveurs torrent ne sont accessibles qu’à partir de l’application de bureau. L’application Android affiche uniquement les serveurs réguliers et de streaming.

Malheureusement, les mêmes performances n’étaient pas évidentes lors de l’utilisation de l’application Android. Pour les tests suivants, j’ai utilisé un Samsung Galaxy Note 9 connecté sans fil à mon routeur.

Premier test (AM) Test Ping Télécharger Télécharger Pas de VPN 10 ms 122 Mbps 15,9 Mbps CyberGhost recommandé (Canada) 79 ms 29,1 Mbps 13,3 Mbps CyberGhost recommandé (États-Unis) 43 ms 33,2 Mbps 14,2 Mbps CyberGhost recommandé (streaming) 77 ms 30,4 Mbps 13,7 Mbps

Deuxième essai (PM)

Test Ping Télécharger Télécharger Pas de VPN 10 ms 151 Mbps 15,9 Mbps CyberGhost recommandé (Canada) 79 ms 27,1 Mbps 12,9 Mbps CyberGhost recommandé (États-Unis) 89 ms 26,2 Mbps 12,6 Mbps CyberGhost recommandé (streaming) 77 ms 28,9 Mbps 13,5 Mbps

Comme vous pouvez le voir, les vitesses sont considérablement réduites lorsqu’elles sont connectées à un appareil mobile. Pour vérifier ces résultats, j’ai testé avec un autre service VPN auquel je suis abonné. Comme d’habitude, j’ai pu atteindre des vitesses de téléchargement supérieures à 100 Mbps en utilisant les serveurs recommandés.

Il n’est pas garanti que vous verrez le même ralentissement en fonction de l’endroit où vous vous trouvez et du matériel que vous utilisez, mais vous voudrez sans aucun doute tester les choses à court terme si vous prévoyez d’utiliser principalement CyberGhost avec un appareil mobile.

Caractéristiques

CyberGhost est plutôt généreux avec ses serveurs VPN proposés. Au moment de la rédaction de cette revue, il y a 7 005 serveurs dans 110 emplacements, répartis dans 88 pays. Certains sont hébergés physiquement dans ces pays, tandis que d’autres sont hébergés virtuellement. De nombreux serveurs sont dédiés au partage et au torrenting peer-to-peer (P2P), tandis que d’autres sont dédiés au streaming sur des services populaires, tels que YouTube, Netflix, Disney+, etc. CyberGhost ne limite pas la bande passante et ne limite pas non plus les données. Vous êtes libre de basculer entre les serveurs autant que vous le souhaitez et vous ne serez pas limité à un trafic maximum.

Cela fonctionne bien avec les plates-formes de streaming avec la possibilité de débloquer les goûts de Netflix, Amazon Prime Video et Disney + sans aucun problème.

Grâce à sa compatibilité avec de nombreuses plates-formes, notamment Windows, macOS, Linux, iOS, Android et Apple TV, CyberGhost devrait répondre aux besoins de la plupart des foyers. Il peut être utilisé sur jusqu’à sept appareils à la fois, et vous pouvez également configurer un routeur avec CyberGhost VPN pour une approche globale qui supprime essentiellement la limite par appareil. Des adresses IP dédiées sont disponibles pour ceux qui en ont besoin, par exemple, toute personne qui ne peut pas avoir une nouvelle adresse IP à chaque fois qu’elle se connecte à un serveur VPN.

Une fonctionnalité unique qui fonctionne bien est la possibilité de lancer automatiquement une application particulière, à l’ouverture. C’est génial pour quelque chose comme avoir votre navigateur par défaut ouvert en mode incognito, par exemple.

J’ai principalement testé CyberGhost avec les applications Windows 10 et Android. Bien que vous puissiez configurer une connexion sur l’un ou l’autre, l’application de bureau permet naturellement beaucoup plus de réglages. Les deux plates-formes offrent un bloqueur de publicités, un outil de compression de données, une protection Wi-Fi et un bloqueur de suivi, mais si vous voulez aller plus loin avec les exceptions, le kill switch et les protocoles VPN, vous voudrez vous en tenir à l’application de bureau. Dans tous les cas, les applications sont bien présentées et même les débutants complets d’un VPN devraient pouvoir naviguer facilement dans la configuration.

En me connectant depuis le Canada, je peux confirmer que CyberGhost débloque Netflix et des services de streaming similaires dans d’autres pays. Il supprime également les restrictions géographiques de sites comme YouTube, vous permettant de regarder du contenu qui serait normalement bloqué dans votre pays. Tous les VPN n’offrent pas ces fonctionnalités, alors marquez des points pour CyberGhost.

J’ai soumis un ticket d’assistance assez basique pour tester le service client 24h/24 et 7j/7, mais je n’ai pas reçu de retour de mail. Je me suis ensuite tourné vers l’option de chat en direct, et cela n’a pris qu’une minute environ pour commencer le processus d’assistance. Si vous avez encore plus besoin d’aide dans l’immédiat, de nombreux articles pré-écrits sont disponibles.

Confidentialité et sécurité

CyberGhost propose les protocoles OpenVPN, L2TP/IPsec, IKEv2, WireGuard et PPTP pour se connecter, ce qui permet de l’ouvrir à autant d’appareils différents. Vous bénéficiez d’un cryptage AES 256 bits avec une clé 4 096 bits pour les échanges. C’est fondamentalement la norme de nos jours, bien que certains fournisseurs de VPN utilisent une clé de 8 192 bits. Dans tous les cas, vous devriez vous sentir en sécurité avec le niveau de cryptage de CyberGhost. Pour vous aider à garder votre navigation privée, CyberGhost inclut un kill switch automatique qui coupe votre connexion Internet si le VPN tombe en panne, ainsi qu’une protection contre les fuites DNS.

La politique de conservation des journaux d’un VPN devrait être une préoccupation majeure lors de vos achats, et CyberGhost obtient de bons résultats. Opérant à partir de Bucarest, en Roumanie, CyberGhost n’a aucune obligation légale de consigner l’activité des utilisateurs. Il réside également en dehors des alliances de renseignement 5 Eyes, 9 Eyes et 14 Eyes. CyberGhost indique clairement que certaines informations sont conservées, mais uniquement pour que votre service continue de fonctionner. L’absence d’audit de sécurité est un peu préoccupante mais pas un facteur décisif. L’adresse e-mail que vous utilisez pour vous inscrire, les informations de paiement et les préférences en matière de cookies sont enregistrées. Gardez à l’esprit que vous pouvez payer de manière anonyme avec Bitcoin et utiliser une adresse e-mail graveur pour protéger votre vie privée.

Pour aider à garder les utilisateurs à l’aise, CyberGhost publie un rapport de transparence tous les trois mois qui détaille les plaintes DMCA, les demandes d’informations de la police et des agences, et des statistiques sur le fonctionnement de CyberGhost.

Faut-il s’inscrire ?

CyberGhost VPN apporte beaucoup, surtout si l’on considère les prix compétitifs à long terme. Il existe des applications fonctionnelles et une large compatibilité avec de nombreuses plates-formes, et le service peut être utilisé pour le streaming et le partage P2P grâce à des serveurs dédiés. Il existe des milliers de serveurs répartis dans 89 pays.

Les performances étaient excellentes sur un PC Windows 10, et l’établissement d’une connexion était – sinon pour un rare hoquet – un processus rapide. Malheureusement, l’utilisation de l’application Android CyberGhost VPN n’a pas donné les mêmes performances. Si vous recherchez un service VPN à utiliser principalement avec un appareil mobile, vous voudrez peut-être regarder ailleurs certaines de nos autres meilleures options VPN.

Pourtant, CyberGhost apporte une sécurité solide sous la forme d’un cryptage AES 256 bits, et il offre de nombreuses fonctionnalités supplémentaires pour garder vos habitudes de navigation privées. Un minimum de journaux est conservé et CyberGhost publie un rapport de transparence tous les trois mois. Il existe un support client rapide via l’option de chat en direct, et de nombreux articles pré-écrits sont disponibles pour aider les débutants VPN à démarrer.

La tarification à long terme vous offrira la meilleure offre, mais consultez notre liste des meilleures offres VPN pour vous assurer d’obtenir le meilleur prix absolu lorsque vous pensez qu’il est temps de vous inscrire.

CyberGhost VPN

Une sécurité renforcée, de nombreux serveurs et aucune tenue de journal font de CyberGhost VPN un concurrent sérieux pour votre prochain VPN.

Nous testons et examinons les services VPN dans le cadre d’utilisations récréatives légales. Par example:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des termes et conditions de ce service).

2.Protéger votre sécurité en ligne et renforcer votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.

