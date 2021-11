Examen du Xencelabs Pen Tablet Medium Bundle : Dessin simplifié

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il s’agit d’un article sponsorisé et tout le contenu et les opinions qui y sont exprimées appartiennent à l’auteur.

Illustrer et créer sur votre ordinateur n’a jamais été aussi simple. Même si vous n’avez pas de diplôme en arts, vous pouvez toujours créer une photo sur votre ordinateur. Si vous n’êtes pas doué pour le dessin avec un crayon de couleur et un bloc de papier, cela ne limite plus vos capacités créatives. Il existe de nombreux produits sur le marché qui vous aident à créer un meilleur art avec vos appareils. Xencelabs Pen Tablet est l’un de ces produits.

J’ai récemment reçu le Xencelabs Pen Tablet Medium Bundle qui comprend l’accessoire Quick Keys. En tant que personne qui ne se considère pas comme un artiste, j’ai pu en apprendre davantage sur l’espace des tablettes de conception numérique professionnelles. Ce que j’ai trouvé m’a encouragé à ce que les gens avec mon niveau de compétence puissent devenir des artistes en un rien de temps.

Xencelabs Pen Tablet Medium Bundle inclusions

Contenu de l’ensemble moyen pour tablette à stylet Xencelabs. Source de l’image : Chris Hachey pour .

Le Xencelabs Pen Tablet Medium Bundle comprend beaucoup de choses. La tablette moyenne elle-même mesure 12,6 « x 9,13″ x 0,3″ et la zone active est de 10,33″ x 5,8 », il y a donc beaucoup de zone de travail à utiliser. Vous recevrez le stylo à trois boutons ainsi qu’un stylo fin, vous pourrez donc créer plus précisément. L’étui du stylet comprend également les dongles connectant sans fil à la fois la tablette et les touches rapides. Vous obtiendrez 10 plumes, six standards et quatre feutres, qui peuvent être utilisées avec les stylos.

L’étui de transport est extrêmement spacieux et contient votre tablette et tous vos accessoires. Vous aurez un câble USB, un adaptateur USB-A vers USB-C, une bague d’extraction de plume et un gant de dessin moyen. Le gant réduit la friction sur la tablette, de sorte que votre curseur ne glisse pas autant.

Xencelabs Pen Tablet Medium Bundle Prix: 359,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Le mettre en place

La première chose à faire est de télécharger le pilote sur votre ordinateur. Il fonctionne avec Windows 7 ou version ultérieure, Linux et Mac OX X 10.12 ou version ultérieure. Une fois que vous avez téléchargé le pilote sur le site, le programme démarre pour vous montrer comment personnaliser au mieux votre tablette et vos stylets. Il est extrêmement personnalisable, ce qui le rend beaucoup plus facile à utiliser.

Vous pouvez brancher la tablette via un port USB-C ou la configurer sans fil en insérant le dongle dans votre ordinateur portable. De toute façon fonctionne. Le dongle s’est coincé dans le port USB de mon ordinateur et il m’a fallu un certain temps pour le sortir. Je préfère donc personnellement brancher la tablette sur l’ordinateur pour une meilleure stabilité. Lors de la configuration, vous pouvez choisir l’emplacement de l’espace d’écriture sur la tablette. Si vous ne voulez pas que toute la zone de la tablette puisse être utilisée, vous pouvez changer cela.

Le stylet à trois boutons et le stylet fin peuvent également être personnalisés. Le réglage du niveau de pression fait une grande différence à la fois pour la pointe du stylet et la gomme. Les boutons des stylos peuvent être personnalisés, vous pouvez donc double-cliquer avec le bouton du haut sur le stylo à trois boutons ou sur le bouton du bas du stylo fin. C’est à vous.

Tablette à stylet Xencelabs en cours d’utilisation

L’étui à stylos Xencelabs Source de l’image : Chris Hachey pour .

Comme je n’utilise généralement pas les programmes pour lesquels la tablette à stylet a été conçue, j’ai dû faire preuve de créativité. Cela a des touches de raccourci d’application populaires pour des programmes comme Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, ClipPaint Studio Pro, Corel Painter, TB Storyboard Pro, TB Harmony, Pix, Zbrush, et plus encore. Je l’ai simplement essayé avec Windows Paint 3D d’abord. Je l’ai même essayé dans PowerPoint.

Pouvoir simplement appuyer le stylet sur la tablette et le voir apparaître à l’écran était excitant. C’est beaucoup plus facile à utiliser que d’utiliser le pavé tactile ou la souris de mon ordinateur. Cela vous donne beaucoup plus de place. Il s’agit d’un stylo sans fil de qualité supérieure qui facilite le dessin et le déplacement. Il faut un peu de temps pour s’y habituer, car vous verrez à quel point la tablette et le stylet sont sensibles et vous risquez de perdre un peu votre curseur au début. Mais vous finirez par prendre le contrôle.

J’ai pu dessiner, changer les couleurs, surligner, affiner la pointe du stylo et créer plus facilement. Le changement de plume est extrêmement simple grâce à l’extracteur de plume. C’est un peu un défi de sortir les stylos et les plumes de l’étui, donc un type d’étui différent peut être meilleur.

Fonctionnalités de votre tablette à stylet Xencelabs

La durée de vie de la batterie de la tablette est très impressionnante. Lorsqu’il est branché, il se charge. Mais si vous l’utilisez sans fil, la durée de vie de la batterie dure longtemps. Même en l’espace de 16 heures, il n’a pas perdu sa batterie. Alors que je l’utilisais simplement avec mon ordinateur portable, vous pouvez l’utiliser avec un ordinateur de bureau et un moniteur tout aussi facilement. Le moniteur correspondra à une partie de votre tablette, même si vous préférez un rapport hauteur/largeur différent.

Toutes les fonctionnalités prennent un peu de mal avec. Mais en jouant avec, vous vous sentirez plus à l’aise. Les paramètres personnalisés deviennent également une seconde nature.

Touches rapides

Les câbles, les touches rapides et le gant de dessin inclus dans le lot. Source de l’image : Chris Hachey pour .

En parlant de seconde nature, avoir les touches rapides rend votre opération beaucoup plus simple. Il fonctionne à l’unisson avec la tablette et vous offre cinq jeux de huit touches à personnaliser. Vous pouvez ainsi programmer 40 fonctions différentes. La molette de défilement vous permet de faire pivoter, faire défiler, zoomer, etc. Selon les paramètres que vous souhaitez, il existe des modes qui coïncident avec les couleurs, vous pourrez donc mieux vous différencier. Le contrôleur de raccourci vous simplifie la vie, une fois que vous vous y êtes habitué.

J’aime le fait qu’il soit séparé de la tablette, ce qui vous permet d’utiliser davantage l’ensemble de la tablette. Vous pouvez configurer les touches rapides où vous le souhaitez sur votre bureau, car vous pouvez les brancher ou les connecter sans fil. La possibilité de personnaliser vos touches vous aide à devenir plus à l’aise avec elles.

Xencelabs Pen Tablet Medium Bundle Prix: 359,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ventes de vacances

La tablette à stylet Xencelabs sera en vente avec d’autres produits de la boutique en ligne et sur Amazon. À partir du 24 novembre et jusqu’au 29 novembre, vous pouvez économiser 20 % sur le Pen Tablet Medium et le Pen Tablet Small (aucun des deux n’inclut les touches rapides). De plus, vous bénéficierez de 10 % de réduction sur ceux de la boutique en ligne du 6 au 31 décembre.

Chez Amazon, les offres commencent le 24 novembre. Vous pouvez obtenir le Pen Tablet Medium à 20 % de réduction de 3h40 PST à 15h40 PST. C’est en vente le Cyber ​​Monday, le 29 novembre, de 10h20 PST à 22h20 PST.

Le Pen Tablet Medium Bundle est en vente sur Amazon le 27 novembre de 9 h 25 HNP à 21 h 25 HNP, puis le Cyber ​​Monday de 5 h 40 HNP à 17 h 40 HNP.

Conclusion

Le Xencelabs Pen Tablet Medium Bundle est livré avec de nombreuses fonctionnalités intéressantes pour les artistes. L’ajout des touches rapides est une évidence car cela rend la création beaucoup plus simple. La tablette peut prendre un certain temps pour s’y habituer, mais la configuration est facile et la durée de vie de la batterie est excellente. C’est plutôt cher à 359,99 $. Donc, si vous êtes en mesure de vous le procurer lors d’une vente, cela pourrait vous aider.

Dois-je acheter le Xencelabs Pen Tablet Medium Bundle ?

Oui. Si vous recherchez une tablette de dessin numérique, celle-ci a une grande compatibilité et est personnalisable pour répondre à vos besoins.