examen d’un modèle de marché haussier correctif rare

Le prix du Bitcoin s’est retrouvé en un instant en dessous de 50 000 $, quelques semaines seulement après que la principale crypto-monnaie ait atteint un sommet plus élevé. Les objectifs de prix de fin d’année de 100 000 $ ou plus ne sont désormais plus à portée de main, grâce à un modèle correctif de marché haussier rare que peu de gens ont vu venir.

Mais bien que Bitcoin soit tombé « à plat » sur le dos, ce pourrait être la dernière fois que la crypto-monnaie le fait avant la fin du cycle de marché haussier.

La correction choquante Crypto Die-Hards n’a pas vu venir

Demandez à la plupart des investisseurs Bitcoin quelle est leur thèse, et la plupart indiqueront probablement la rareté de l’offre de crypto-monnaies, la réduction de moitié ou le modèle de flux de stock.

La cyclicité liée à la réduction de moitié tous les quatre ans ou plus est tout ce qui a existé historiquement et toutes les masses doivent continuer. Le modèle stock-to-flow prend en compte les pénuries et la réduction de moitié, pour prédire des prix aussi élevés que 100 000 $ à 288 000 $ en décembre 2021. Au lieu de cela, chaque pièce se négocie aujourd’hui à 49 000 $.

Lectures associées | À la recherche de Fibonacci : Bitcoin commence-t-il une récupération « en or » ?

De plus, tout au long de l’histoire, chaque fois que le prix du Bitcoin augmentait de manière significative, il continuait dans une tendance haussière parabolique. Cette fois, cependant, c’était différent. La principale crypto-monnaie par capitalisation boursière a atteint un nouveau sommet au-delà de son pic d’avril, mais a depuis corrigé jusqu’à 38%.

Alors qu’importe ? Eh bien, le premier indice du type de modèle correctif dans lequel se trouve Bitcoin est lié à cette baisse de 38%. C’est parce que 38,2% est le niveau de retracement de Fibonacci 0,618. Avec un mouvement de 61,8% à l’esprit, il est possible que le schéma de correction en jeu s’appelle un « squash ».

Sur quel type d’« avion » le Bitcoin est-il échangé ? | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Selon Elliott Wave Theory, pendant les marchés haussiers, il y a deux phases correctives majeures et trois impulsions à la hausse qui constituent la tendance haussière principale. Ces phases alternent non seulement entre impulsion et correction, mais aussi la force des impulsions et la sévérité des corrections alternent. Mais nous reviendrons prochainement sur la notion d’alternance.

Le marché s’attendait à la cinquième et dernière poussée à 100 000 $ ou plus, mais un « plat » potentiel a empêché une vague 4 de se terminer, jusqu’à présent ou pour le moment. Ce qui n’est pas tout à fait clair, c’est le type de sol sur lequel Bitcoin est.

La prochaine phase du marché haussier du Bitcoin commence avec la conclusion de Flat

Les sols peuvent être réguliers, inégaux ou élargis, ou dans de très rares cas, « en cours d’exécution ». Les planchers courants sont très rares, car ils se produisent lorsque les tendances haussières à plus long terme sont si fortes et dominantes, que le plancher ne se termine pas après la vague A dans la correction.

La comparaison ci-dessus montre que l’action des prix de Bitcoin correspond parfaitement au ratio de Fibonacci du modèle. Le plus haut et la vague B se sont arrêtés à environ 123,6% de la vague A vers le bas, puis sont tombés précisément à 61,8% de la vague B jusqu’à potentiellement compléter la vague C.

La question est, est-ce que l’effondrement s’arrête là ? Ou le prix du Bitcoin continue-t-il de baisser pour former un plan élargi ? L’objectif d’extension de 123,6% d’un plancher élargi serait plus proche de 19 500 $, où BTC a culminé en 2017.

Les modèles d’alternance des vagues d’Elliott expliqués | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Mais il y a encore beaucoup d’espoir, pour les taureaux, selon les règles d’alternance d’Elliott Wave. Une onde motrice principale alterne entre ondes impulsionnelles et ondes correctives selon un schéma à cinq ondes. Les vagues paires sont toujours correctives et les vagues impaires suivent la tendance principale.

Lectures associées | Vous souhaitez apprendre l’analyse technique ? Lire le cours de trading NewsBTC

Même les vagues correctives alternent, dans la simplicité et la sévérité. Une correction a tendance à être latérale, tandis que l’autre est nette. Il est difficile d’imaginer quelque chose de plus précis que le jeudi noir de l’année dernière. Elliott Wave précise également qu’une correction est susceptible d’être un simple motif ABC, tandis que l’autre est beaucoup plus complexe.

La complexité de la consolidation en 2019 par rapport à 2021 est très différente. Il y a aussi une vague claire un et une vague plus longue trois qui ont formé un motif en forme de coin. Si le motif en coin tient, un plan élargi aura été évité de justesse et la cinquième et dernière vague d’impulsion devrait commencer.

Cependant, mener la cinquième vague n’est pas la fin heureuse que les taureaux espèrent. Le modèle qui en résulte, selon la même théorie des vagues d’Elliott qui suggère que la tendance haussière est toujours intacte, pourrait entraîner le pire marché baissier une fois la tendance haussière terminée.

Je ne pense pas une seconde que nous soyons baissiers, mais le moment venu, #Bitcoin se retrouvera probablement dans le pire marché baissier de son histoire. pic.twitter.com/GkSWmkD83a – Tony « The Bull » Spilotro (@tonyspilotroBTC) 6 décembre 2021

Suivre à @TonySpilotroBTC sur Twitter ou rejoindre au télégramme de TonyTradesBTC pour des informations exclusives sur le marché quotidien et une formation en analyse technique . Remarque : Le contenu est éducatif et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.

Image en vedette de iStockPhoto, graphiques de TradingView.com