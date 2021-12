Examen et classement de chaque jeu Halo jamais créé, du pire au meilleur

7. Halo 2

Image : Bungie/Microsoft

Zack : Halo 2 est un excellent jeu, même si presque tout est meilleur ou plus raffiné dans Halo 3. Néanmoins, il est impressionnant que ce jeu fonctionne même sur une Xbox d’origine et qu’il ait aidé à lancer une grande partie de ce qui allait devenir Xbox Live. Il a également introduit l’Arbiter et développé de nombreuses parties de la tradition Halo, comme le Déluge. Je déteste toujours, déteste, déteste la fin, mais quand vous vous souvenez que Bungie a fait tout le jeu en moins d’un an, c’est fou que ça se soit avéré si génial. Cela explique également pourquoi certaines parties de la campagne ont l’impression de manquer des niveaux. (C’est parce que beaucoup de choses ont été coupées lors de la finition de Halo 2.)

Ari : Zack et sont divisés sur la fin (c’est tellement dur à cuire !) ve carré un peu mieux. Pourtant, réaliser que vous pouvez jouer en tant qu’arbitre était un moment de gloire. Et le fusil de combat de Halo 2 est à ce jour le meilleur fusil de combat de la série.

DIAPOSITIVE #66. Halo 3 : ODST

Image : Bungie/Microsoft

Zack : Tout jeu Halo qui me permet de tuer des Brutes la nuit en utilisant une nouvelle arme cool pendant que le jazz joue en arrière-plan est un gagnant dans mon livre. Et vu que seul Halo 3: ODST vous permet de le faire, j’adore cet étrange spin-off de Halo 3. ODST a également introduit Firefight, le mode horde dans lequel j’ai passé beaucoup trop d’heures en tant que jeune homme, et a aidé à nous donner un nouvel angle sur le monde de Halo. Jouer en tant que soldat ODST plus fragile et plus petit et non en tant que spartiate a rendu le combat plus intense et l’échec plus probable. Super trucs.

Ari : Il est logique que Joseph Staten, qui a été recruté l’année dernière pour diriger le développement créatif sur Halo Infinite, ait dirigé le développement de l’histoire sur ODST à l’époque. Vous pouvez voir le chevauchement de l’ADN entre les deux jeux. En fait, ODST, avec sa zone de hub et son approche à votre guise, ressemble presque à une première ébauche pour Infinite. Et, oui, bon combat. ODST aurait pu être facilement un spin-off à moitié pensé. Au lieu de cela, cela s’est avéré une référence discrètement révolutionnaire pour une série qui avait beaucoup plus dans la chambre au-delà de la trilogie originale.

DIAPOSITIVE #75. Halo : le combat a évolué

Image : Bungie/Microsoft

Zack : Halo: Combat Evolved est un classique qui mérite d’être rappelé pour avoir prouvé que les jeux de tir à la première personne pouvaient vraiment fonctionner sur une console et pour lancer l’une des meilleures franchises de jeux vidéo de science-fiction de tous les temps. Il a également des niveaux de campagne terribles qui durent beaucoup trop longtemps, des offres multijoueurs simplistes et pourraient être une douleur injuste dans le cul en difficulté légendaire. Il se retrouve donc en bas de notre liste. On adore, mais comparé au reste de la série… hein.

Ari : Zack est sur l’argent. Halo : Combat Evolved est un véritable classique. Les puristes diront qu’il est délicieusement épuré, qu’il a donné le ton à la série et que cela a ouvert la voie aux jeux de tir à la première personne pour travailler avec des contrôleurs à double manche. C’est tout vrai ! Mais l’original Halo manquait tellement de ce qui fait la règle de la série, comme le multijoueur en ligne et un mode firefight, dans les entrées ultérieures. Je ne suis donc pas totalement convaincu de ses mérites, de sa résistance aujourd’hui, mais je me suis retrouvé assez ému par le cas d’un collègue pour le jeu…

Carolyn Petit, rédactrice en chef de Kotaku : Le jeu qui a tout déclenché, Halo : Combat Evolved s’est senti révolutionnaire au moment de sa sortie, a présenté une grande partie de ce que nous pensons encore définit Halo aujourd’hui, a établi la relation de Master Chief et Cortana comme sans doute le cœur de la série, avait peut-être le meilleur méchant de la série dans 343 Guilty Spark, et présentait l’une des séquences finales les plus époustouflantes de tous les jeux de l’époque (et une que Halo 3 a ensuite imitée à la Return of the Jedi faisant toute la mort Star encore après Star Wars). En plus de tout cela, battement par battement, il se sent décousu et vivant et plein de choix intéressants et de changements de ton, le résultat délicieux (à mon avis) d’être fait avec des ressources plus limitées que tant d’entrées plus lourdes plus tard dans la série ont été faites sous.

DIAPOSITIVE #84. Halo infini

Image : 343 industries/Microsoft

Zack : Halo Infinite est à la fois un retour au style et à l’apparence classiques de Halo, tout en faisant évoluer la franchise de manière très intelligente. J’aurais aimé que le monde ouvert soit un peu plus peuplé de missions ou d’activités, mais tout le reste de la campagne fonctionne. (D’accord, l’histoire devient un peu lourde vers la fin, mais en tant que malade qui aime Halo, ça me va !) Et puis il y a le multijoueur d’Infinite, qui est excellent et me rappelle la joie que j’ai ressentie en jouant Halo 3 en ligne à l’époque. Réparez la passe de combat, ramenez le combat et ajoutez une liste de lecture Action Sack et je jouerai à ce jeu jusqu’à ce que le soleil se couche.

Ari : Voir. J’ai déjà écrit environ 4 000 mots sur les raisons pour lesquelles Halo Infinite règne. Version courte : grand terrain de jeu + petite histoire intime = Halo génial. Et le multijoueur est irrésistible.

DIAPOSITIVE #93. Portée du halo

Image : Bungie/Microsoft

Zack : J’avoue que, même en 2021, je ne suis pas le plus grand fan des visuels de Halo Reach. Quelque chose dans le jeu semble trop granuleux et délavé. Je comprends que Bungie allait jeter un œil et l’a cloué, mais les anciens modèles me manquent de peu. Cela mis à part, Reach contient l’une des meilleures campagnes de la franchise et ramène le combat, maintenant avec plus de fonctionnalités et de modes. Je n’ai jamais autant aimé son multijoueur que Halo 3, mais c’était quand même génial. J’ai aimé frayer sur mon frère, en mode coopératif.

Ari : Reach avait une campagne de premier plan et un mode de combat solide, ainsi qu’un canevas créatif incroyablement robuste dans Forge World. Mais Reach se distingue non pas par ce qu’il avait, mais par ce qu’il représentait. Je me souviens encore de l’excitation délirante avec laquelle les fans de Halo ont approché Reach. Non seulement nous recevions un nouveau jeu Halo de Bungie, mais nous le recevions, genre, un an après le précédent, et nous pouvions tester son mode multijoueur tôt (en version bêta) sur deux cartes équilibrées et durablement mémorables. Qu’il s’avère que toutes ces choses que Zack a soulignées n’était qu’un délicieux bonus – et un chant du cygne approprié pour l’intendance de Bungie sur la série qu’il a créée.

DIAPOSITIVE #102. Halo 3

Capture d’écran : Bungie / Microsoft

Zack : Lorsque je préparais le premier brouillon des meilleures cartes multijoueurs Halo jamais créées, je me suis d’abord assis avec un bloc-notes et j’ai pensé du haut de ma tête à mes 15 cartes préférées. Même si je ne me souvenais pas du nom de la carte, je mettais des détails. J’ai ensuite consulté toutes les cartes et environ 11 cartes de la liste provenaient de Halo 3. Alors oui, le multijoueur de Halo 3 est incroyable. Mais il propose également un excellent mode Forge, une coopération à quatre joueurs et une campagne que je rejoue toujours régulièrement. Cette dernière course de Warthog… juste la meilleure. Si c’était la fin de la série, ça m’aurait plu.

Ari : Halo 3 était Halo à l’apogée de ses pouvoirs : une pierre angulaire appropriée pour une trilogie définitive, avec une partie multijoueur si engageante qu’il semblait littéralement que tous ceux qui jouaient à des jeux y jouaient pendant des années. Dans le vide, isolé sur ses propres mérites, Halo 3 est le nec plus ultra des jeux Halo. Bien sûr, il y a un jeu dans la série qui prouve qu’aucun jeu Halo n’existe dans le vide…

DIAPOSITIVE #111. Halo : la collection Master Chief

Image : Bungie/Microsoft

Zack : Attendez! Arrêter. Ne vous fâchez pas. Alors que certains peuvent dire que c’est une réponse plaisante ou nous accuser de tricherie, je ne suis pas d’accord. Regardons les faits ! Halo MCC contient certains des meilleurs jeux Halo jamais créés, propose de nouvelles campagnes remasterisées pour deux d’entre eux, ressemble et se joue mieux que les titres originaux, inclut du nouveau contenu comme le mode de survie Flood d’ODST et propose même de nouvelles cartes pour Halo 3. C’est aussi quelque chose que vous pouvez acheter physiquement et a de nouvelles réalisations et skins d’armes. Il a même un meilleur système de passe de combat que Halo Infinite ! C’est sans aucun doute l’un des meilleurs jeux vidéo jamais sortis. (Il a fallu un certain temps pour devenir bon, mais il a réussi, heureusement.) Alors oui, c’est facilement le meilleur jeu Halo jamais sorti ou créé. À moins que vous n’aimez pas Halo 2, 3, Reach et ODST ? Dans ce cas, vous pouvez toujours jouer à Halo 5.

Ari : Zack a d’abord lancé l’idée de classer Halo: Master Chief Collection à la première place. Je suis allé « lol », puis j’ai réalisé, attendez, ouais, c’est évidemment le meilleur jeu Halo. De toute évidence! Le principal argument de vente : jouez, par exemple, à Halo 3 ou au multijoueur Reach, sautez dans quelques rounds de combat, rejouez certains des niveaux de jeu des anciens jeux Halo dans une gloire étonnamment remasterisée avant de sauter dans Halo 4 pour un remorqueur la corde sensible du vieux – est inégalée. Master Chief Collection a commencé en ruine, avec apparemment rien de bon pour cela. Mais ensuite, 343 ont investi des ressources dans le jeu, le transformant finalement en un retour vraiment héroïque, voire légendaire. Comment ça va : en un mot, c’est l’histoire de chaque jeu Halo.