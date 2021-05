Examen F9: décevant et peu profond, même selon les normes amusantes stupides

Au cours des 20 dernières années, il y a eu un étrange flux et reflux dans le niveau de qualité trouvé dans les différents titres de la série Fast & Furious. Le premier film est essentiellement une arnaque Point Break avec des courses de rue, et il a été suivi d’une terrible deuxième partie, mais les choses ont ensuite pris une tournure surprenante pour l’excitant et le flashy avec Fast & Furious: Tokyo Drift. La troisième suite, Fast & Furious, s’est avérée être un pas dans la mauvaise direction, mais la franchise a vraiment pris son envol, avec Fast Five, Fast & Furious 6 et Furious 7 qui ont réussi à réorganiser la marque et à la transformer en une incroyable puissance à succès. . Malheureusement, cette course incroyable a été brusquement interrompue en 2017 par The Fate Of The Furious, qui est trop stupide et désordonné pour être amusant.