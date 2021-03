Examen JEE Main March 2021: Calendrier, instructions, cartes d’admission – tout ce dont vous avez besoin pour l’examen

Tous les candidats qui se présenteront pour JEE Main devront être munis d’une copie de leur carte d’admission JEE Main, d’un formulaire d’auto-déclaration ainsi que d’une copie de la carte d’identité / de tout autre document mentionné par NTA.

Le Joint Entrance Examination Main (JEE Main) organisé par la National Testing Agency (NTA) organisera les examens JEE Main Session 2 entre le 16 mars et le 18 mars. l’examen aura lieu pendant trois jours au lieu de quatre jours précédemment décidés. L’examen sera informatisé et se déroulera dans divers centres de 331 villes en Inde.

Certes, la session principale JEE 1 a eu lieu en février et la session principale JEE devrait se tenir en trois autres équipes – mars, avril et mai. Les étudiants sont autorisés à passer l’examen dans toutes les sessions autres que celles apparaissant pour l’Épreuve 2 des cours BArch et BPlanning car cet examen ne sera effectué que deux fois – février et mai. Une fois tous les examens terminés en mai de cette année, NTA annoncera les résultats de ces examens.

Admettre des cartes

Pour l’instant, avec seulement un jour pour passer l’examen, ceux qui se présentent au JEE Main en mars peuvent se connecter au site officiel jeemain.nta.nic.in et télécharger leurs cartes d’admission. La carte d’admission peut être téléchargée en soumettant un numéro de demande ainsi que la date de naissance. La carte d’admission est une condition préalable pour se présenter aux examens. Une autre chose qui peut être téléchargée avec une carte d’admission est un formulaire d’auto-déclaration qui doit être rempli et certifie que les candidats qui se présentent à l’examen ne sont pas infectés par le COVID-19.

Code vestimentaire

Contrairement aux autres années, la NTA a pris cette fois de nombreuses précautions afin d’éviter toute faute professionnelle pouvant survenir lors des examens JEE Main. Par conséquent, l’agence a mis en place des codes vestimentaires ainsi que des lignes directrices que les candidats doivent suivre. La NTA a interdit aux candidats de porter des chaussures ou des chaussures à semelles épaisses ou tout vêtement ayant de gros boutons.

Les candidats ayant une religion ou des coutumes qui ont besoin d’une tenue spécifique devront se présenter tôt au centre d’examen JEE Main 2021 afin de pouvoir «subir une vérification approfondie et une fouille obligatoire». En dehors de cela, personne n’est autorisé à avoir des objets métalliques et, par conséquent, les candidats ne doivent pas non plus porter de bijoux, d’ornements. Les appareils de communication, les articles électroniques, les gadgets ou les sacs à main ne sont pas autorisés dans les locaux d’examen. En maintenant les normes COVID-19, les candidats devront s’en tenir au port de masques faciaux.

Instructions pour le jour de l’examen

Tous les candidats qui se présenteront pour JEE Main devront être munis d’une copie de leur carte d’admission JEE Main, d’un formulaire d’auto-déclaration ainsi que d’une copie de la carte d’identité / de tout autre document mentionné par NTA, s’ils souhaitent une entrée auprès du centre. Le formulaire d’auto-déclaration doit être dûment rempli et les candidats doivent coller leur photo de format passeport avec leur empreinte du pouce gauche sur le formulaire. L’agence a appelé au maintien de la distanciation sociale et à éviter le surpeuplement aux portes. Il est également conseillé aux candidats de planifier leur entrée et l’heure de leur rapport afin qu’ils ne soient pas en retard à l’examen. Aussi, dès que les candidats entrent dans les locaux, ils doivent immédiatement prendre place dans la salle d’examen. Chaque candidat recevra un stylo à bille et un papier vierge à l’intérieur de la salle d’examen. La seule chose que les candidats peuvent emporter dans le centre d’examen sera une bouteille de désinfectant de 50 ml, un stylo à bille transparent, des masques faciaux et des gants. Ceux qui sont diabétiques sont autorisés à transporter des aliments et des bouteilles d’eau transparentes.