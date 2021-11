Examen MPBSE Class 10, 12 Board 2021: Calendrier annoncé pour le conseil d’administration du Madhya Pradesh et les examens pratiques – vérifiez le modèle d’examen, la feuille de date

L’année dernière, les examens n’ont pas eu lieu et les étudiants ont été promus à l’aide de critères spéciaux

Examen MPBSE Class 10, 12 board 2021 : Le calendrier des examens des classes 10 et 12 2022 a été annoncé par le Conseil de l’enseignement secondaire du Madhya Pradesh (MPBSE). Selon le MP School Education Department, les examens théoriques pour les examens des classes 10 et 12 commenceront le 12 février 2022. Les examens se poursuivront jusqu’au 20 mars 2022. Le conseil d’État annoncera également le calendrier des examens pratiques pour la classe 10, 12 qui se déroulera jusqu’au 31 mars.

« Pour l’année d’examen 2021-2022, l’examen théorique et pratique de la classe 10, 12, Diplôme d’Enseignement Pré-professionnel (DPSE) et Lettre de Formation en Education Physique se déroulera à partir du 12 février 2022 », la Direction de l’Enseignement Scolaire, MP a tweeté l’autre jour.

MPBSE a également annoncé des changements dans le modèle d’examen cette année. Le conseil avait déclaré que l’examen se déroulerait sur un programme réduit de 30 pour cent. De plus, au moins 30 pour cent des QCM seront présents à chaque examen, en plus de réduire la longueur des réponses. On peut donc affirmer sans risque de se tromper qu’il n’y aura pas de questions détaillées dans les prochains forums. Les étudiants devront écrire des réponses en 125-150 mots et les notes les plus élevées attribuées pour chaque question seraient de quatre (4).

Conformément au barème de notation révisé du MPBSE, 80 points seront attribués aux matières théoriques, tandis que les 20 points restants seront attribués aux travaux pratiques et aux projets des élèves des classes 10 et 12.

Examen MPBSE Class 10, 12 Board: Nouveaux sujets, examen de l’année dernière et plus

Le conseil d’administration a également proposé deux questionnaires distincts sur le chant et le Tabla Pakhawaj pour les élèves des classes 9 et 11 pour cette session académique sous le thème de la musique indienne. Ces deux articles seront ajoutés pour les classes 10 et 12, à partir de la session académique, qui est 2022-2023. Les étudiants qui souhaitent vérifier plus de détails – modèle d’examen, feuille de date d’examen peuvent visiter le portail officiel de MPBSE.

L’année dernière, les examens n’ont pas eu lieu et les étudiants ont été promus à l’aide de critères particuliers. En 2019, 68,18% des étudiants avaient réussi l’examen. Plus de 3,5 étudiants lakh ont obtenu la première division et jusqu’à 3 étudiants lakh ont obtenu la deuxième division et 1,5 lakh ont obtenu la troisième division.

