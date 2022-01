Examen NEET-SS 2021 : carte d’admission publiée, vérifiez les instructions de l’examen et comment télécharger le billet de salle

Les candidats qui ont postulé à l’examen et qui ont réussi la procédure de candidature en ligne peuvent télécharger la carte d’admission à l’aide de leurs identifiants de connexion.

Dans le dernier développement pour les étudiants NEET-SS 2021, le Conseil national des examens en sciences médicales (NBEMS) a publié la carte d’admission pour l’examen sur son site officiel – nbe.edu.in. Les candidats qui ont postulé à l’examen et qui ont réussi la procédure de candidature en ligne peuvent télécharger la carte d’admission à l’aide de leurs identifiants de connexion.

NEET-SS 2021 –Comment télécharger la carte d’admission :



Les candidats doivent visiter le site officiel-nbe.edu.in. En arrivant sur la page d’accueil du site, les candidats peuvent cliquer sur l’option ‘NEET-SS’. Une fenêtre contextuelle s’ouvrira dans laquelle les candidats devront cliquer sur le lien de candidature. Sur la nouvelle page, les candidats doivent cliquer sur l’option – Connexion du candidat. Après avoir cliqué sur la connexion du candidat, les candidats doivent remplir leurs informations d’identification, y compris le numéro d’enregistrement, la date de naissance, entre autres. Une fois les inscriptions effectuées, le serveur viendra avec la carte d’admission du candidat. Les candidats peuvent retirer l’impression de la carte d’admission et l’enregistrer sur leur système pour référence future.

NEET-SS 2021 – consignes d’examen :

Collez une photo : une dernière photo de format passeport doit être collée sur la carte d’admission dans l’espace libre prévu dans le coin supérieur de la carte d’admission. Les candidats doivent prendre note du fait que leur photo ne doit être cliquée qu’avec un fond blanc.

NEET-SS 2021 –Les choses essentielles à emporter le jour de l’examen :



Une carte d’admission, une pièce d’identité pouvant inclure une carte aadhar, un PAN, une pièce d’identité ou un passeport d’électeur ainsi qu’un stylo sont indispensables pour tous les candidats. Les candidats doivent prendre note qu’ils ne seront pas autorisés à transporter une calculatrice, un stylo, un bloc-notes, une clé USB, entre autres, sur le lieu de l’examen.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.