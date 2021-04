Examen PlayStation Now: ne pas répondre à la demande

PlayStation Now a commencé sa vie en 2014 principalement en tant que service de streaming, un moyen de jouer à un tas de jeux sans avoir à les télécharger sur votre PS4. Depuis, il s’est transformé en un service hybride qui permet de télécharger des centaines de jeux directement sur votre console. En ce qui concerne les services d’abonnement, il doit offrir beaucoup plus s’il veut rester pertinent, car Microsoft le tue avec Xbox Game Pass.

L’approche de Sony envers PlayStation Now semble être une pure négligence et elle a désespérément besoin d’une refonte. Le patron de PlayStation, Jim Ryan, a déclaré que la société souhaitait étendre son écosystème existant, mais tout ce qu’elle fait en ce qui concerne PlayStation Now est contraire à cela.

Examen PlayStation Now:

PlayStation maintenant

En bout de ligne: En tant que service autonome, c’est bien. Mais je dois le comparer à des services similaires avant et après. Le Xbox Game Pass de Microsoft est son concurrent direct, et lorsque vous empilez les deux, PlayStation Now est douloureusement ok. Il ne répond pas aux demandes du marché.

Le bon

Plus de 800 jeux Seulement 60 $ / an Jeux disponibles en streaming et téléchargement

Le mauvais

La plupart des jeux sont plus anciens Les exclusivités ne se lancent pas dedans Uniquement disponible dans 19 pays Streaming non pris en charge via Remote Play sur mobile

PlayStation Now: prix et disponibilité

Source: Sony

PlayStation Now est disponible dans 19 régions du monde. Il peut être acheté à intervalles de 1 mois, 3 mois et 12 mois pour 10 $, 25 $ et 60 $, respectivement, avec un essai gratuit de 7 jours offert aux nouveaux utilisateurs. La disponibilité du jeu, y compris la possibilité de diffuser ou de télécharger un jeu en particulier, peut dépendre de la région dans laquelle vous vous trouvez. Contrairement au Xbox Game Pass Ultimate, PlayStation Now n’est en aucun cas fourni avec PlayStation Plus.

Régions PlayStation Now:

Autriche Belgique Canada Danemark Finlande France Allemagne Irlande Italie Japon Luxembourg Pays-Bas Norvège Portugal Espagne Suède Suisse Royaume-Uni États-Unis

Le service est disponible sur PS4, PS5 et PC, bien que les jeux ne puissent pas être téléchargés sur PC, mais uniquement diffusés. Vous n’avez pas non plus besoin d’un abonnement PlayStation Plus pour jouer en multijoueur en ligne dans les jeux que vous obtenez via PlayStation Now.

PlayStation Now: jeux et logiciels

Source: Android Central

PlayStation Now possède une bibliothèque croissante de plus de 800 jeux, dont la plupart proviennent de la PS4, mais il propose également des classiques de la PS3 et de la PS2. Certains des meilleurs jeux PS Now incluent des exclusivités PlayStation populaires telles que Uncharted 3, The Last of Us et Bloodborne, ainsi que des jeux tiers tels que Fallout 4, Borderlands 3 et bien plus encore. En dépit d’être de grands noms, vous remarquerez qu’il s’agit de jeux relativement plus anciens, et c’est parce que les nouvelles versions ne se lancent généralement pas dans PlayStation Now comme elles le font dans Xbox Game Pass. Cela signifie – comme moi – que vous avez probablement déjà joué à ceux qui vous intéressent. Ce n’est pas exactement l’idéal.

PlayStation Now possède une bibliothèque croissante de plus de 800 jeux.

Ce qui est également étrange, c’est que PS Now semble bloquer activement les versions PS5 des jeux. Les abonnés ont rapidement remarqué que malgré les mises à niveau gratuites de nouvelle génération, seules les versions PS4 de Marvel’s Avengers et Borderlands 3 pouvaient être téléchargées via PS Now. Apparemment, ce chemin de mise à niveau gratuite a été désactivé lorsqu’un jeu est téléchargé via le service d’abonnement. Cela semble être un choix inutilement restrictif.

Étant donné que les nouvelles versions ne viennent pas sur PS Now, la bibliothèque propose un bon mélange de titres AAA et indépendants. Là où je pense que cela pourrait s’améliorer, c’est la durée pendant laquelle certains de ces titres AAA sont disponibles. Des jeux comme God of War et Uncharted 4 ont été brièvement disponibles dans le service pendant quelques mois en 2019. À mon avis, des exclusivités comme celle-ci devraient être disponibles indéfiniment une fois ajoutées.

PlayStation Now: diffusion en continu

Source: Sony

Sur les plus de 800 titres de sa bibliothèque, seuls 300+ sont disponibles en téléchargement directement sur votre PS4 ou PS5. Et si vous souhaitez jouer à l’un de ces jeux sur PC, vous devrez les diffuser en continu. Les capacités de streaming de Sony ne sont pas les meilleures, mais elles se sont améliorées de manière exponentielle au fil des ans (et Sony s’est associé à Microsoft pour développer une technologie de streaming cloud en 2019).

Si vous jouez à des jeux sur une console, je vous recommande vivement de les télécharger au lieu de les diffuser en continu. Vous êtes assuré d’obtenir de meilleures performances de cette façon. Comme ce n’est pas une option sur PC, vous voudrez simplement être conscient de votre connexion Internet et de votre bande passante. Sony recommande une vitesse de téléchargement minimale de 5 Mbps pour diffuser des jeux PS Now.

Source: Android CentralCatégorie Spécification Système d’exploitation Windows 10 CPU Intel Core i3-7100U @ 2,4 GHz GPU Intel HD Graphics 620 intégré Mémoire 8 Go DDR4 Disque dur 1 To 5400 tr / min

J’ai décidé de tester quelques jeux sur PC, dont deux étaient Prey et Doom. J’ai pensé que cela me donnait un bon baromètre pour savoir comment il gère les actions rapides et les séquences furtives plus lentes. Pour référence, j’utilisais mon ordinateur portable HP à partir de 2017, ce qui est supérieur aux spécifications minimales recommandées de PlayStation Now pour le streaming.

Bien que j’aie également un ordinateur portable Razer Blade, j’ai pensé qu’il était préférable de tester PS Now sur un ordinateur portable avec des spécifications plus proches de celles que la plupart des gens auraient. Tout le monde ne peut pas dépenser plus de 1000 $ pour un nouveau Razer Blade. Cela dit, j’ai Internet Gigabit via Verizon Fios, donc j’ai un avantage en termes de bande passante.

Quelques fois, ma qualité de streaming en prendrait un coup si je voulais ouvrir un navigateur sur mon deuxième moniteur pour vérifier quelque chose, mais quand je venais d’ouvrir PS Now et que le jeu fonctionnait, cela fonctionnait bien. Il y avait très peu de décalage d’entrée dans les jeux auxquels j’ai joué, ce qui était un énorme avantage dans Doom. Ce titre prospère grâce à son action chaotique et trépidante. Un décalage d’entrée ruinerait cette expérience.

Gardez à l’esprit que même si vous pouvez démarrer un jeu sur une console et reprendre là où vous l’avez laissé sur un PC, vous aurez besoin de PlayStation Plus pour le faire. Vous pouvez transférer vos sauvegardes via le stockage en nuage, et cela doit d’abord être fait sur la console elle-même. Cependant, vous n’avez pas besoin de PS Plus pour jouer au multijoueur en ligne avec PS Now.

PlayStation Now: hub PlayStation Now

Source: Android Central

Ce que je pense être une fonctionnalité sous-estimée, c’est le hub PlayStation Now sur PS5. Il est trop facile de passer sous silence la façon dont une vitrine vous est présentée, mais cette présentation est très importante. Il est incroyablement intuitif de naviguer dans le hub PS Now, et j’aime la façon dont il est séparé par différentes sections. Vous pouvez consulter les jeux récemment ajoutés, les jeux basés sur votre gameplay d’autres titres, les jeux par genre (RPG, action-aventure, etc.), les jeux par mécanique (coopérative, monde ouvert, etc.), les exclusivités (PS4, PS3 , PS2) et quels jeux sont téléchargeables.

Dans toutes ces catégories, vous pouvez trier par genre, plateforme et âge. Si vous cherchez à voir quels sont les jeux les plus populaires, vous pouvez également les rechercher. Et, bien sûr, vous pouvez effectuer une recherche en tapant simplement le nom du jeu que vous recherchez dans la barre de recherche.

Tout sur le hub PlayStation Now sur PS5 a l’air propre et est présenté d’une manière claire qui en fait un plaisir à utiliser. Je n’ai rien à redire ici.

Source: Android Central

Même si j’aime le hub sur console, je ne peux pas en dire autant de son application sur PC. La façon dont l’application est conçue rend difficile la recherche des jeux que vous recherchez. Vous aurez juste besoin de faire défiler sans fin les différentes catégories avant de trouver une liste alphabétique. Franchement, cela a l’air moche, surtout par rapport à l’implémentation de la console.

Heureusement, il existe une zone qui affiche vos jeux les plus récents et tous les jeux que vous avez ajoutés à votre liste pour en garder une trace. Cela facilite certainement la recherche rapide des jeux que vous avez déjà trouvés, mais cette recherche initiale peut être un slog. Il n’y a pas de barre de recherche pour taper le nom d’un jeu particulier auquel vous voulez jouer.

Comparé à son hub de console, PS Now sur PC semble presque être une réflexion après coup de Sony, et c’est dommage car la qualité du streaming est plutôt bonne.

PlayStation Now: Compétition

Source: Jennifer Locke / Android Central

Le plus gros concurrent de PlayStation Now est sans aucun doute le Xbox Game Pass. Bien que les deux services soient exclusifs à leurs consoles respectives, ils sont également disponibles sur PC. C’est sur PC que PS Now a en fait un avantage car tous ses plus de 800 jeux peuvent être diffusés en streaming. Xbox Game Pass pour PC ne contient que plus de 100 titres.

Comme pour tout ce que chaque service offre, Xbox Game Pass souffle la concurrence hors de l’eau. Non seulement il est fourni avec EA Play sans frais supplémentaires, mais tous les jeux publiés sur Xbox y sont lancés le jour même de leur sortie au détail – et parfois aussi des jeux tiers, comme Outriders et MLB The Show 21. Et Xbox Game Pass Ultimate inclut le streaming Cloud sur les appareils mobiles. Si vous souhaitez diffuser des jeux PS Now via Remote Play sur mobile, vous ne pouvez pas. Sony ne le permet pas.

En ce qui concerne les remises, les membres du Xbox Game Pass peuvent économiser jusqu’à 20% sur certains jeux de la bibliothèque Xbox Game Pass et jusqu’à 10% sur les modules complémentaires de jeu associés. PlayStation Now n’a pas de programme de réduction équivalent.

PlayStation Now: devriez-vous l’acheter?

Source: Android Central

Vous devriez l’acheter si …

Vous voulez accéder immédiatement à des centaines de jeux Vous voulez jouer à certaines des meilleures exclusivités de Sony Vous voulez diffuser des jeux sur PC

Vous ne devriez pas acheter ça si …

Vous voulez jouer à de nouveaux jeux Vous voulez télécharger des jeux sur PC Vous voulez diffuser sur des appareils mobiles

3 sur 5

Il y a quelques années, j’aurais déconseillé d’acheter PlayStation Now. En 2019, cela coûtait 20 $ / mois ou 100 $ / an. Ces prix ont depuis été réduits à 10 $ / mois ou 60 $ / an. Bien que je ne puisse toujours pas dire que cela en vaut la peine sur une base mensuelle, vous devriez souscrire à un abonnement PS de 12 mois. Les jeux sont peut-être un peu plus anciens, mais 60 $ pour un accès illimité à des centaines de titres est une affaire insensée.

Mais lorsque vous le comparez au Xbox Game Pass, il devient douloureusement clair à quel point PS Now est négligé et pitoyable. Il a un avantage sur PC en offrant plus de jeux, mais il ne peut pas battre la valeur même du Xbox Game Pass.

PlayStation Now 12 mois

En bout de ligne: Pour 60 $ / an, PlayStation Now est un excellent service d’abonnement qui donne accès à des centaines de jeux sur console et PC. Par rapport à Game Pass, cependant, il manque cruellement.

