Examen Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl

Même dans le contexte d’une série régulièrement critiquée pour son sentiment de formule, Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont particulièrement familiers. En tant que remakes des titres de quatrième génération Diamond et Pearl, ce sont des hommages à une époque de Pokémon où la série commençait tout juste à s’installer dans un créneau confortable. Non seulement cela, mais ce sont des remakes extrêmement fidèles, jusque dans le style visuel et la mécanique de combat classique. Cela rend l’expérience tout à fait intime, voire un peu déjà-vu.

Même ceux qui n’ont pas passé les dernières décennies à les attraper à plusieurs reprises connaissent tous l’essentiel maintenant. Vous êtes un gamin courageux qui part dans une grande aventure de cross-country, entraîne des monstres de poche et devient finalement champion du monde. C’est reconnaissable de la même manière que vous savez déjà que Mario va devoir sauver la princesse et a un certain niveau d’attrait simpliste.

Lecture en cours : examen vidéo Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl

Cette même marque de simplicité est présente dans les bases mécaniques. Diamond et Pearl sont issus d’une ère plus simple de Pokemon, avant que la 3D complète ne devienne la norme. Au lieu de cela, ils sont revenus aux racines de la série en tant que RPG aérien basé sur des sprites. Il y aurait une délimitation claire entre une « tuile » d’herbe et une « tuile » de ville et vous vous déplaceriez de l’une à l’autre comme sur un damier. Vous pouvez également voir certaines de ces racines à l’œuvre dans les remakes Brilliant Diamond et Shining Pearl. Alors que votre personnage a une gamme complète de mouvements dans le monde et que la géométrie n’est pas terriblement en blocs, il existe des anachronismes évidents – comment les PNJ se déplacent toujours à angle droit, par exemple, ou comment les carreaux de sol sont dimensionnés pour s’adapter parfaitement à votre personnage . Ce n’est que légèrement distrayant et, pour la plupart, tout simplement charmant.

Le style artistique lui-même est tout aussi charmant, en particulier dans le monde extérieur. Alors que les plus récents Sword and Shield ont adopté un style plus souple et allongé qui ressemble aux différentes séries animées Pokemon, Brilliant Diamond et Shining Pearl ont traduit le pixel art squat des originaux en un style chibi animé tout aussi squat et adorable. Votre personnage a l’air bien rétro tout simplement en explorant les hautes herbes ou en se promenant en ville, mais le style est particulièrement beau lorsque la caméra zoome plus près pendant les séquences de dialogue. À ces moments-là, l’œuvre d’art brille vraiment parce que vous pouvez voir les contours et le dynamisme des personnages. Ils ressemblent presque à des poupées en vinyle vivantes.

De même, de nombreux Pokémon éponymes bénéficient eux-mêmes de ce nouveau style artistique, en particulier des designs plus élégants et plus simples, comme le Starly agréablement dodu. Certaines des conceptions les plus complexes en souffrent cependant, car les petites fioritures peuvent sembler gênantes. C’est un problème lorsque vous allez passer beaucoup de temps à regarder les fesses à contour rouge d’un Monferno, mais sinon ce n’est pas trop distrayant. Vos propres personnages et PNJ passent également de leurs formes de chibi squats à des modèles plus semblables à des épées et des boucliers pendant les batailles, et ceux-ci ont l’air parfaitement bien même s’ils ont moins de personnalité.

En plus des distinctions visuelles, ces remakes contiennent des ajustements de qualité de vie des jeux ultérieurs qui facilitent le retour à cette génération. Empruntant une page à Sword and Shield, EXP Share est activé par défaut et distribue l’expérience à tous les Pokémon actuellement dans votre groupe, ce qui rend les niveaux de broyage beaucoup moins difficiles. De même, l’acquisition de mouvements cachés vous offre un accès permanent à ceux-ci, peu importe qui fait partie de votre groupe, ce qui prendra automatiquement en charge les tâches de navigation telles que casser des rochers ou surfer dans l’eau sans avoir besoin de garder un Pokémon factice à portée de main. Et vous pouvez accéder à vos boîtes Pokémon de n’importe où, plutôt que de devoir retourner en ville et vous enregistrer dans un centre Pokémon. Vous pouvez également demander à un Pokémon de votre choix de vous suivre une fois que vous avez progressé, ce qui ajoute une belle personnalité à votre amitié avec les petits monstres de poche.

L’autre ajout majeur est le Grand Underground, une révision de la mécanique originale de Underground qui emprunte certains éléments à des jeux plus récents. Vous pouvez voir des Pokémon errer librement, et certains Pokémon ne peuvent être attrapés qu’en explorant ici, comme les zones sauvages de Sword and Shield. Le changement ne semble pas massif, mais il semble prêt à ajouter de la longévité à la phase finale une fois que les joueurs se sont battus dans tous les gymnases et ont battu l’Elite 4.

Pour toute son adhésion à la formule Pokemon éprouvée, Diamond et Pearl et leurs remakes se distinguent par leur rupture avec le format, bien que légèrement. Il y a beaucoup plus de quêtes d’histoire qui se déroulent entre les gymnases, en particulier la moitié arrière, qui prolongent l’aventure et aident à briser le rythme. Certains jeux Pokémon peuvent sembler répétitifs lorsque vous vous précipitez simplement d’un gymnase à l’autre, c’est donc un changement bienvenu. De plus, contrairement à la plupart des jeux Pokémon, vous terminerez en fait l’histoire principale autour d’un mystérieux Pokémon légendaire avant d’atteindre le huitième gymnase. Et cela ne cessera jamais d’être drôle qu’un enfant de 10 ans entre dans une compétition sportive flanqué d’un dieu de l’espace-temps Pokémon à cause de cela.

Alors que l’aventure principale est principalement une navigation fluide, il y a un pic de difficulté surprenant lorsque vous atteignez le champion Elite Four et Pokemon, les derniers défis représentant la fin de la quête principale. Ce gant de cinq batailles est censé être le plus difficile du jeu, mais il atteint un degré tellement plus élevé que toute autre chose dans le jeu qu’il peut provoquer un réveil brutal. Le reste du jeu suit généralement le rythme de vos niveaux sans trop de difficulté, en particulier avec l’avènement du partage EXP, mais pour ce dernier défi, vous devrez probablement passer beaucoup de temps à moudre pour que votre groupe soit à la hauteur. tabac à priser. Il y a une raison pour laquelle le champion de ce jeu, et en particulier le Pokémon final, a la réputation d’être l’un des plus coriaces de la série.

Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl conservent suffisamment d’éléments classiques pour se sentir comme un voyage nostalgique confortable, tout en lissant suffisamment de bords rugueux pour qu’ils se sentent relativement contemporains des autres jeux Pokemon récents. Il ne peut pas être facile pour une franchise légendaire de rendre hommage à son héritage tout en se modernisant de cette manière, mais Brilliant Diamond et Shining Pearl trouvent le bon équilibre. C’est le Pokémon classique dont vous vous souvenez, sans la plupart des petits désagréments que vous avez oubliés.