Examen REET 2022 : Rajasthan CM Ashok Gehlot annonce une campagne de recrutement pour 20 000 enseignants

Examen d’éligibilité du Rajasthan pour l’examen des enseignants 2022 : les candidats peuvent consulter le site Web du conseil rajeduboard.rajasthan.gov.in. pour les détails.

REET 2022 : L’examen d’éligibilité des enseignants du Rajasthan 2022 aura lieu les 14 et 15 mai, a annoncé le ministre en chef Ashok Gehlot sur son compte Twitter officiel.

Gehlot a déclaré que l’État recruterait près de 20 000 enseignants pour les postes vacants grâce à cet examen. Il a été décidé d’organiser l’examen REET les 14 et 15 mai afin que le Rajasthan puisse recruter environ 20 000 nouveaux enseignants, a tweeté Gehlot. Il a ajouté qu’il y aurait également des dispositions pour les enseignants spécialisés pendant la campagne de recrutement et a déclaré que cela offrirait de nouvelles opportunités d’emploi aux jeunes de l’État.

FORMAT DE L’EXAMEN REET 2022

L’examen REET est organisé pour recruter des enseignants pour le niveau 1 (classe 1-5) et le niveau 2 (classe 6-8). Les candidats qui réussissent l’examen seront éligibles pour postuler à des postes d’enseignant dans n’importe quelle école du Rajasthan. Les candidats peuvent choisir le niveau d’examen en fonction des classes qu’ils souhaitent enseigner.

Plus de 16 candidats lakh avaient passé l’examen en 2021, qui s’est tenu le 26 septembre. Ce résultat pour REET 2021 a été déclaré en novembre avec Ajay Vaishnav Bairagi d’Ajmer et Govind Soni d’Udaipur en tête de l’examen de niveau 1. Kirat Singh de Sriganganagar, Nibaram de Rajsamand et Surbhi Parikh de Bikaner ont obtenu la première place à l’examen de niveau 2.

Le Conseil de l’enseignement secondaire, Rajasthan, procède à l’examen.

Cependant, alors que Gehlot a fait une annonce concernant REET 2022, une notification officielle doit encore être publiée. Les candidats qui se présenteront à l’examen peuvent consulter périodiquement le site Web officiel du jury pour plus de détails.

PROBLÈME DES PARACHUTISTES

Outre la campagne de recrutement REET 2022, le gouvernement de l’État a également chargé le ministère de l’Éducation de préparer un plan d’action pour résoudre les problèmes des travailleurs de l’éducation, des para-enseignants dans les écoles et les madrassas, et des assistants panchayat suite à une décision de la Cour suprême.

