Examen Roundup pour Halloween Kills

La série Halloween est aussi vieille que l’horreur moderne. Tout comme le genre lui-même, cependant, Michael Myers ne peut pas et ne mourra pas. Il affronte à nouveau Laurie Strode qui, la dernière fois que nous l’avons vue, s’enfuyait alors qu’une maison en feu s’effondrait autour du tueur impossible à tuer.

Initialement prévu pour sortir en octobre 2020, Halloween Kills a été retardé de presque exactement un an au 15 octobre 2021. Le film a été présenté en avant-première hier soir au 78e Festival international du film de Venise, et les critiques du deuxième film de cette nouvelle trilogie (et 12e versement dans la franchise) commencent à se déployer.

Les critiques sont encore en avance pour Halloween Kills, il y a donc beaucoup de temps pour que le consensus critique change. Ils sont mitigés en ce moment, avec la plupart des critiques dans la fourchette positive à moyenne.

Voici ce que les critiques avaient à dire sur Halloween Kills.

Réalisé par : David Gordon GreenÉcrit par : Scott Teems, Danny McBride, David Gordon GreenEn vedette : Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton, Thomas Mann, Anthony Michael HallDate de sortie : 15 octobre 2021

Le journaliste hollywoodien

“J’ai ressenti une véritable secousse d’excitation lorsque le premier grondement électronique déchirant est entendu ici sur le logo Universal. Mais comme pour tout le reste, la retenue a été abandonnée. Le fils de Carpenter, Cody et Daniel Davies partagent le mérite de la composition avec le maître, devenant grand et grandiloquent, et superposant des éléments vocaux. Mais au lieu de vous mettre sous la peau, la musique vous martèle la tête. Appelez ça Halloween Overkills. ” –David Rooney [Full Review]

Date limite

“Jamais il n’y a eu de film plus fidèle à son nom. Ils sont découpés avec des couteaux de cuisine, évidés avec une bande lumineuse fluorescente, coupés en deux avec une tronçonneuse et empalés sur des rampes. Le nombre de corps est phénoménal. Nous aimons ce genre de choses. Vous savons que nous le faisons.” — Stéphanie Bunbury [Full Review]

Variété

“Les bavardages incessants sur le passé – Michael est le mal ! Et le mal ne peut jamais être tué ! – est le signe certain d’une suite désespérée et axée sur les résultats. L’autre signe est que Michael Myers, poignardant des couteaux et une lumière brisée Les visages des gens ne sont peut-être plus effrayants, mais il est toujours une figure charismatique des ténèbres. Vous êtes soulagé à chaque fois qu’il se présente, et tout tourne autour de ce masque gris caoutchouteux de Hamlet-of-psychos. Après 40 ans années, ce masque est plus expressif que n’importe lequel des acteurs de Halloween Kills” — Owen Gleiberman [Full Review]

L’Enveloppe

“Green semble moins intéressé par la réécriture du livre de jeu d’Halloween que par le fait de donner au public ce pour quoi il est venu, des frayeurs horribles à un score macabre. C’est une stratégie qui promet de rendre la série aussi immortelle que Michael Myers lui-même.” — Asher Luberto [Full Review]

IndieWire

“Halloween Kills ouvre par inadvertance une fenêtre sur son propre défi d’écriture de scénario, vous forçant à vous demander : barre lumineuse halogène ? Comment tisser une tapisserie d’une main tout en la déchirant avec une autre ? La réponse serait : un peu maladroitement. – Ben Croll [Full Review]

IGN

“Halloween Kills souffre d’être le deuxième chapitre d’une trilogie, mais il offre toujours un plaisir sanglant, des performances fantastiques et une partition électrisante de John Carpenter. Il y a suffisamment de rappels au film original pour satisfaire les fans de Carpenter tout en élargissant la mythologie autour de Michael Myers et la ville de Haddonfield de manière significative.” – Rafael Motamayor [Full Review]