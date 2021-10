Examen samedi des jeunes stars de Man United prêtées – Man United News And Transfer News

Avec un certain nombre de prêteurs de United en action hier, nous examinons comment ils s’éloignent d’Old Trafford.

Axel Tuanzebe

Tuanzebe a joué le 90 complet alors qu’Aston Villa a perdu contre les Wolves 2-3 dans les dernières minutes après avoir mené 2:0.

Note des joueurs de BirminghamLive : « 4 – De retour depuis le début après avoir raté les deux derniers. Tuanzebe était rouillé dans la première mi-temps et a presque offert l’ouverture aux Wolves lorsque son coup franc rapide a été donné directement aux Wolves avant que le tir de Hwang ne soit bloqué par Mings. Tuanzebe a également donné le ballon avant que Traoré ne poursuive sa course de maraude alors que Martinez a bien sauvé. Ce fut un après-midi à oublier pour Tuanzebe qui avait l’air épuisé lors de son retour car il n’a pas réussi à dégager le but de Coady alors que le ballon rentrait chez lui. Pas aux courses.

Note de Whoscored.com : 5,43/10 (moyenne de l’équipe 6,62)

Statistiques : 60 touches, 3 dégagements, 55 passes

Totaux de la saison : 6 (1) apparitions, 542 minutes

Brandon Williams

Williams était un remplaçant inutilisé alors que Norwich a fait match nul 0-0 avec Brighton & Hove Albion.

Totaux de la saison : 5 apparitions, 432 minutes

Di’Shon Bernard

Bernard a joué le 90 complet alors que Hull City a perdu 2-0 contre Huddersfield.

Note des joueurs de HullLive : « Comme Greaves, il a parfois subi beaucoup de pression, mais il était suffisamment solide pour laisser à Holmes un demi-mètre pour le deuxième. 6/10″

Note Whoscored.com : 7.10/10 (moyenne de l’équipe 6,22)

Statistiques : 76 touches, 2 aériens gagnés, 3 interceptions, 4 contres, 8/9 balles longues précises

Totaux de la saison : 8 (1) apparitions, 725 minutes

Reece Devine

Devine n’était pas dans l’équipe de la journée car St. Johnstone a perdu 0-3 contre Livingston.

Totaux de la saison : 5 (2) apparitions, 439 minutes

Nathan Évêque

Bishop conserve la première place à Mansfield alors qu’ils ont perdu 2-0 à Northampton.

Note Whoscored.com : 5,78/10 (moyenne de l’équipe 6,19)

Statistiques : 1 sauvegarde, 3 réclamations

Totaux de la saison : 12 apparitions, 1 080 minutes, 2 draps propres, 18 buts encaissés

Ethan Galbraith

Galbraith est sorti du banc pendant 33 minutes alors que Doncaster a perdu 0-2 contre Wycombe Wanderers.

Note des joueurs de Doncasterfreepress.co.uk : « 7 – Une apparence impressionnante en dehors du banc. Il était très présent et a donné aux Rovers une base pour rester sur le devant de la scène et essayer de briser l’opposition.

Note Whoscored.com : 6,34/10 (moyenne de l’équipe 6,23)

Statistiques : 26 touches, 1 tir cadré, 1 interception

Totaux de la saison : 9 apparitions, 733 minutes, 1 passe décisive

James Garner

Garner est sorti du banc pendant 11 minutes alors que Nottingham Forest s’imposait 2-1 à domicile contre Blackpool.

Note de Nottinghampost : « Peut faire face à un combat pour entrer dans l’équipe à ce rythme, mais il a semblé entrer dans le vif de l’action quand il est entré en jeu. Note : 6/10″

Note Whoscored.com 6,34/10 (moyenne de l’équipe 6,9)

Statistiques : 8 touches, 3 tacles, 2/3 passes complétées

Totaux de la saison : 7 (2) apparitions, 601 minutes jouées

Dylan Levitt

Levitt n’était pas dans l’équipe de la journée après avoir reçu un coup alors qu’il était en service international avec le Pays de Galles alors que Dundee United s’imposait 0-3 contre Hibernian.

Totaux de la saison : 5 (2) apparitions, 502 minutes jouées

D’Mani Mellor

Mellor n’était pas dans l’équipe de la journée alors que Salford City a gagné 2-0 à domicile contre Hartlepool.

Totaux de la saison : Totaux de la saison : 1 (1) apparitions, 74 minutes