Examens de classe 12: la plupart des États souhaitent organiser des examens, peu exigent la vaccination préalable des étudiants

Auparavant, le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) avait proposé deux façons dont les examens du conseil de classe 12 pourraient être organisés cette année. (Image représentative)

Au milieu de la deuxième vague ravageuse de Covid-19, l’incertitude sur les examens du jury de classe 12 persiste alors que les autorités marchent prudemment sur la question. Selon un rapport d’Indian Express, un nombre écrasant d’États et de territoires de l’Union de tout le pays sont favorables à la conduite d’examens de classe 12 avec seulement quatre États qui s’opposent à cette décision. Faisant part de leurs commentaires au ministère de l’Éducation sur la question, jusqu’à 32 États et UT ont déclaré qu’ils étaient disposés à organiser les examens, tandis que Delhi, Maharashtra, Andaman et Nicobar et Goa voulaient que les examens soient annulés pour cette année.

Auparavant, le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) avait proposé deux façons dont les examens du conseil de classe 12 pourraient être organisés cette année. Dans le cadre de l’option A, les examens des matières principales seront conduits dans des centres d’examen désignés et les notes des épreuves mineures seront calculées sur la base des performances des élèves dans les matières principales. D’un autre côté, selon l’option B, les examens se dérouleront dans la propre école des élèves au lieu d’autres centres d’examen et la durée de l’examen sera également réduite à 90 minutes au lieu des 180 minutes actuelles.

Sur les 32 États qui souhaitent que les examens soient organisés, environ 29 États / UT ont exprimé leur préférence pour l’option B et se sont déclarés prêts à suivre la décision finale prise par le gouvernement central. D’autre part, trois États, à savoir le Rajasthan, Tripura et Telangana, ont spécifiquement soutenu l’option A pour la conduite de l’examen. Même si le désaccord sur la modalité de conduite des examens persiste, un certain nombre d’États exigent également que les enseignants et les étudiants qui se présentent à l’examen soient complètement vaccinés avant la tenue des examens. Le Pendjab, le Sikkim, le Jharkhand et le territoire de l’Union de Daman et Diu ont exigé que des vaccins soient fournis en priorité aux enseignants et aux étudiants avant la tenue des examens.

Tous les États ayant partagé leurs commentaires avec le ministère de l’Éducation, la décision de mener les examens du conseil de classe 12 devrait être prise d’ici le 1er juin, a rapporté l’Indian Express. L’insistance des gouvernements des centres et des États à organiser les examens du conseil de classe 12 est compréhensible car contrairement aux examens de classe 10 qui ont été annulés cette année, les examens du conseil de classe 12 jouent un rôle de premier plan dans les admissions dans les collèges, les universités et de nombreux recrutements gouvernementaux.

